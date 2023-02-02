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Племянник Кадырова стал министром имущественных и земельных отношений Чечни - РИА Новости, 02.02.2023
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Племянник Кадырова стал министром имущественных и земельных отношений Чечни
Племянник Кадырова стал министром имущественных и земельных отношений Чечни - РИА Новости, 02.02.2023
Племянник Кадырова стал министром имущественных и земельных отношений Чечни
Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова - 26-летний Хамзат Кадыров назначен на должность министра имущественных и земельных отношений региона. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:53
2023-02-02T12:54
политика
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 2 фев – РИА Новости. Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова - 26-летний Хамзат Кадыров назначен на должность министра имущественных и земельных отношений региона. "Провел совещание правительства региона. Представил членам кабинета министров нового вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений ЧР Хамзата Кадырова. Хамзат талантливый и исполнительный руководитель. Он доказал это, достигнув высоких результатов на предыдущих должностях в государственных органах власти и местного самоуправления. Я пожелал ему успехов в новой должности", - написал Кадыров в "Вконтакте". Хамзат Кадыров в 2012 году окончил школу хафизов, после чего был назначен директором школы хафизов в родовом селении Ахмат-юрт имени Зелимхана Кадырова (старший брат Рамзана Кадырова). В 2017 году окончил факультет государственного управления Чеченского государственного университета. Занимал руководящие посты в регионе, в том числе должность помощника главы Чечни, главы администрации Курчалоевского муниципального района, министра по физической культуре и спорту Чечни, а также руководителя секретариата Чечни.
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политика, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Политика, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
12:53 02.02.2023 (обновлено: 12:54 02.02.2023)
 
Племянник Кадырова стал министром имущественных и земельных отношений Чечни

Племянник Кадырова стал министром имущественных и земельных отношений Чечни в 26 лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкХамзат Кадыров
Хамзат Кадыров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Хамзат Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 2 фев – РИА Новости. Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова - 26-летний Хамзат Кадыров назначен на должность министра имущественных и земельных отношений региона.
"Провел совещание правительства региона. Представил членам кабинета министров нового вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений ЧР Хамзата Кадырова. Хамзат талантливый и исполнительный руководитель. Он доказал это, достигнув высоких результатов на предыдущих должностях в государственных органах власти и местного самоуправления. Я пожелал ему успехов в новой должности", - написал Кадыров в "Вконтакте".
Хамзат Кадыров в 2012 году окончил школу хафизов, после чего был назначен директором школы хафизов в родовом селении Ахмат-юрт имени Зелимхана Кадырова (старший брат Рамзана Кадырова). В 2017 году окончил факультет государственного управления Чеченского государственного университета. Занимал руководящие посты в регионе, в том числе должность помощника главы Чечни, главы администрации Курчалоевского муниципального района, министра по физической культуре и спорту Чечни, а также руководителя секретариата Чечни.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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Кадыров ответил на угрозы украинского националиста "ударить по Грозному"
 
ПолитикаРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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