https://ria.ru/20230202/plemyannik-1849217033.html

Племянник Кадырова стал министром имущественных и земельных отношений Чечни

Племянник Кадырова стал министром имущественных и земельных отношений Чечни - РИА Новости, 02.02.2023

Племянник Кадырова стал министром имущественных и земельных отношений Чечни

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова - 26-летний Хамзат Кадыров назначен на должность министра имущественных и земельных отношений региона. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:53

2023-02-02T12:53

2023-02-02T12:54

политика

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 2 фев – РИА Новости. Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова - 26-летний Хамзат Кадыров назначен на должность министра имущественных и земельных отношений региона. "Провел совещание правительства региона. Представил членам кабинета министров нового вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений ЧР Хамзата Кадырова. Хамзат талантливый и исполнительный руководитель. Он доказал это, достигнув высоких результатов на предыдущих должностях в государственных органах власти и местного самоуправления. Я пожелал ему успехов в новой должности", - написал Кадыров в "Вконтакте". Хамзат Кадыров в 2012 году окончил школу хафизов, после чего был назначен директором школы хафизов в родовом селении Ахмат-юрт имени Зелимхана Кадырова (старший брат Рамзана Кадырова). В 2017 году окончил факультет государственного управления Чеченского государственного университета. Занимал руководящие посты в регионе, в том числе должность помощника главы Чечни, главы администрации Курчалоевского муниципального района, министра по физической культуре и спорту Чечни, а также руководителя секретариата Чечни.

https://ria.ru/20230128/kadyrov-1848148323.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)