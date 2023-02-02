https://ria.ru/20230202/plemyannik-1849217033.html
Племянник Кадырова стал министром имущественных и земельных отношений Чечни
Племянник Кадырова стал министром имущественных и земельных отношений Чечни - РИА Новости, 02.02.2023
Племянник Кадырова стал министром имущественных и земельных отношений Чечни
Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова - 26-летний Хамзат Кадыров назначен на должность министра имущественных и земельных отношений региона. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:53
2023-02-02T12:53
2023-02-02T12:54
политика
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 2 фев – РИА Новости. Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова - 26-летний Хамзат Кадыров назначен на должность министра имущественных и земельных отношений региона. "Провел совещание правительства региона. Представил членам кабинета министров нового вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений ЧР Хамзата Кадырова. Хамзат талантливый и исполнительный руководитель. Он доказал это, достигнув высоких результатов на предыдущих должностях в государственных органах власти и местного самоуправления. Я пожелал ему успехов в новой должности", - написал Кадыров в "Вконтакте". Хамзат Кадыров в 2012 году окончил школу хафизов, после чего был назначен директором школы хафизов в родовом селении Ахмат-юрт имени Зелимхана Кадырова (старший брат Рамзана Кадырова). В 2017 году окончил факультет государственного управления Чеченского государственного университета. Занимал руководящие посты в регионе, в том числе должность помощника главы Чечни, главы администрации Курчалоевского муниципального района, министра по физической культуре и спорту Чечни, а также руководителя секретариата Чечни.
https://ria.ru/20230128/kadyrov-1848148323.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Политика, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
12:53 02.02.2023 (обновлено: 12:54 02.02.2023)
Племянник Кадырова стал министром имущественных и земельных отношений Чечни
Племянник Кадырова стал министром имущественных и земельных отношений Чечни в 26 лет
ГРОЗНЫЙ, 2 фев – РИА Новости.
Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова - 26-летний Хамзат Кадыров назначен
на должность министра имущественных и земельных отношений региона.
"Провел совещание правительства региона. Представил членам кабинета министров нового вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений ЧР Хамзата Кадырова. Хамзат талантливый и исполнительный руководитель. Он доказал это, достигнув высоких результатов на предыдущих должностях в государственных органах власти и местного самоуправления. Я пожелал ему успехов в новой должности", - написал Кадыров в "Вконтакте".
Хамзат Кадыров в 2012 году окончил школу хафизов, после чего был назначен директором школы хафизов в родовом селении Ахмат-юрт имени Зелимхана Кадырова (старший брат Рамзана Кадырова). В 2017 году окончил факультет государственного управления Чеченского государственного университета. Занимал руководящие посты в регионе, в том числе должность помощника главы Чечни, главы администрации Курчалоевского муниципального района, министра по физической культуре и спорту Чечни, а также руководителя секретариата Чечни.