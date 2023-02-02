https://ria.ru/20230202/period-1849286722.html
Мезенцев: нынешний период — время для проявления гражданской позиции
Мезенцев: нынешний период — время для проявления гражданской позиции - РИА Новости, 02.02.2023
Мезенцев: нынешний период — время для проявления гражданской позиции
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что на Минск и Москву оказывается беспрецедентное внешнее давление и для граждан... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:02
2023-02-02T16:02
2023-02-02T16:02
союзное государство
дмитрий мезенцев
белоруссия
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МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что на Минск и Москву оказывается беспрецедентное внешнее давление и для граждан двух государств наступило время для проявления своей гражданской позиции. "Нынешнее время – это время испытаний, время проявления гражданской позиции, воли, мужества, честности и порядочности не только по отношению к друзьям, соседям по дому, товарищам по работе. Это время проявления гражданской позиции, когда давление на твои государства оказывается беспрецедентное, хамское, беспардонное", - сказал Мезенцев журналистам в четверг в Минске. Он считает неправильным, когда человек, видя, что его страну "заставляют жить по чужим лекалам", вдруг не находит в себе силы занять твердую позицию. В этой связи он напомнил представителям творческой интеллигенции об их "долге перед страной, которая дала образование и высокие оценки их деятельности". Мезенцев считает, что в нынешние времена нужно быть "более сплоченными, мудрыми, смелыми и честными".
https://ria.ru/20221207/belorussiya-1836930326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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дмитрий мезенцев, белоруссия, россия
Союзное государство, Дмитрий Мезенцев, Белоруссия, Россия
МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что на Минск и Москву оказывается беспрецедентное внешнее давление и для граждан двух государств наступило время для проявления своей гражданской позиции.
"Нынешнее время – это время испытаний, время проявления гражданской позиции, воли, мужества, честности и порядочности не только по отношению к друзьям, соседям по дому, товарищам по работе. Это время проявления гражданской позиции, когда давление на твои государства оказывается беспрецедентное, хамское, беспардонное", - сказал Мезенцев журналистам в четверг в Минске
.
Он считает неправильным, когда человек, видя, что его страну "заставляют жить по чужим лекалам", вдруг не находит в себе силы занять твердую позицию.
"Есть примеры, когда представители творческой интеллигенции, других профессий показали себя людьми непоследовательными … сегодня проявляют совершенно другие позиции, совсем не те, которые высказывали совсем недавно, до периода этого давления. А давление есть ответ на свободный выбор наших народов, свободный выбор наших лидеров в пользу дня нынешнего и дня будущего – свободного, в рамках нашей … славянской традиции", - сказал госсекретарь.
В этой связи он напомнил представителям творческой интеллигенции об их "долге перед страной, которая дала образование и высокие оценки их деятельности".
Мезенцев считает, что в нынешние времена нужно быть "более сплоченными, мудрыми, смелыми и честными".