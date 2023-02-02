https://ria.ru/20230202/period-1849286722.html

Мезенцев: нынешний период — время для проявления гражданской позиции

Мезенцев: нынешний период — время для проявления гражданской позиции - РИА Новости, 02.02.2023

Мезенцев: нынешний период — время для проявления гражданской позиции

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что на Минск и Москву оказывается беспрецедентное внешнее давление и для граждан... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:02

2023-02-02T16:02

2023-02-02T16:02

союзное государство

дмитрий мезенцев

белоруссия

россия

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МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что на Минск и Москву оказывается беспрецедентное внешнее давление и для граждан двух государств наступило время для проявления своей гражданской позиции. "Нынешнее время – это время испытаний, время проявления гражданской позиции, воли, мужества, честности и порядочности не только по отношению к друзьям, соседям по дому, товарищам по работе. Это время проявления гражданской позиции, когда давление на твои государства оказывается беспрецедентное, хамское, беспардонное", - сказал Мезенцев журналистам в четверг в Минске. Он считает неправильным, когда человек, видя, что его страну "заставляют жить по чужим лекалам", вдруг не находит в себе силы занять твердую позицию. В этой связи он напомнил представителям творческой интеллигенции об их "долге перед страной, которая дала образование и высокие оценки их деятельности". Мезенцев считает, что в нынешние времена нужно быть "более сплоченными, мудрыми, смелыми и честными".

https://ria.ru/20221207/belorussiya-1836930326.html

белоруссия

россия

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Алёна Пава

дмитрий мезенцев, белоруссия, россия