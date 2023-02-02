https://ria.ru/20230202/pereimenovanie-1849269444.html

В Житомире планируют переименовать улицы Гагарина, Толстого и Чехова

В Житомире планируют переименовать улицы Гагарина, Толстого и Чехова - РИА Новости, 02.02.2023

В Житомире планируют переименовать улицы Гагарина, Толстого и Чехова

В городе Житомир на Украине планируют переименовать улицы, названные в честь Пушкина, Толстого, Гагарина и Чехова, сообщили в четверг в Житомирском городском... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:15

2023-02-02T15:15

2023-02-02T15:15

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В городе Житомир на Украине планируют переименовать улицы, названные в честь Пушкина, Толстого, Гагарина и Чехова, сообщили в четверг в Житомирском городском совете. "Планируется переименование нескольких улиц Житомира: Пушкинской, Льва Толстого, Гагарина, Лермонтовской, Чехова", - говорится в сообщении на сайте горсовета. Отмечается, что для выбора новых названий улиц в городе будут проводиться общественные слушания в электронном виде. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230131/uzhgorod-1848767555.html

https://ria.ru/20230131/mural-1848750431.html

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в мире, житомир, россия, украина, лев толстой (писатель), сергей лавров