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Шольц ответил на вопрос о поставках оружия Украине - РИА Новости, 02.02.2023
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Шольц ответил на вопрос о поставках оружия Украине
Шольц ответил на вопрос о поставках оружия Украине - РИА Новости, 02.02.2023
Шольц ответил на вопрос о поставках оружия Украине
При принятии решений о поддержке Украины необходимо всегда взвешивать шаги, чтобы не зайти слишком далеко, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T23:06
2023-02-02T23:06
в мире
украина
олаф шольц
нато
германия
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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. При принятии решений о поддержке Украины необходимо всегда взвешивать шаги, чтобы не зайти слишком далеко, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Канцлер напомнил о принятии решений Германии, связанных с поставками оружия Украине. "Все наши шаги мы аккуратно взвешивали... размышляли о том, чтобы предотвратить эскалацию... предотвратить, чтобы война не превратилась в войну между Россией и НАТО. Иначе это было бы ужасно. И поэтому мы все делаем и несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло", - сказал Шольц в ходе общения со своими согражданами в немецком городе Марбург федеральной земли Гессен, отвечая на вопрос, можно ли верить тому, что власти Германии действительно не станут отправлять на Украину истребители и своих солдат, способствуя эскалации конфликта, если раньше подобные обещания нарушались. Беседу в прямом эфире транслировал портал правительства ФРГ. По словам Шольца, Германия в вопросе поддержки Украины вооружением действует сообща, в особенности совместно с американскими союзниками. "И все важнейшие шаги, в рамках которых мы поставляем эффективное оружие, артиллерию, БМП, ПВО, системы IRIS-T, Patriot, танки, а теперь боевые танки - эти решения я принимал всегда сообща. Эти шаги мы не делали в одиночку. И я четко говорю, что это и останется так", - пояснил канцлер. "В то же время я считаю, что всегда нужно думать о том, чтобы не зайти слишком далеко. И, например, когда в самом начале (конфликта) все заявили, что нужно установить бесполетную зону (над Украиной), я заявил нет, что это приведет к незамедлительной эскалации войны, при которой самолеты НАТО оказались бы в бою с российскими самолетами, мы на это не пойдем. И то же самое сказал американский президент", - уточнил канцлер. Канцлер ФРГ в ходе серии диалогов с согражданами планирует посетить все 16 федеральных земель Германии. Первые из таких встреч уже состоялись летом 2022 года в Любеке (земля Шлезвиг-Гольштейн), затем - в Магдебурге (Саксония-Анхальт). В сентябре диалог Шольца с согражданами прошел в Эссене (Северный Рейн-Вестфалия), в ноябре - в Гифхорне (Нижняя Саксония). Февральская встреча в Марбурге стала пятой по счету. Диалоги канцлера с согражданами обычно проходят в формате городского собрания. По его словам, то же самое касается и актуальной дискуссии вокруг истребителей для Украины. "Мы останемся верны этому курсу, и в этом вы можете нам доверять. Действия будут оставаться сбалансированными, мы будем их согласовывать с другими (союзниками - ред.) и мы будем избегать любой эскалации, которая может привести к войне между Россией и НАТО", - добавил Шольц, вызвав аплодисменты в зале.
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в мире, украина, олаф шольц, нато, германия, россия
В мире, Украина, Олаф Шольц, НАТО, Германия, Россия
23:06 02.02.2023
 
Шольц ответил на вопрос о поставках оружия Украине

Шольц заявил о необходимости взвешивать шаги при принятии решений о поддержке Украины

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. При принятии решений о поддержке Украины необходимо всегда взвешивать шаги, чтобы не зайти слишком далеко, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Канцлер напомнил о принятии решений Германии, связанных с поставками оружия Украине.
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"Все наши шаги мы аккуратно взвешивали... размышляли о том, чтобы предотвратить эскалацию... предотвратить, чтобы война не превратилась в войну между Россией и НАТО. Иначе это было бы ужасно. И поэтому мы все делаем и несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло", - сказал Шольц в ходе общения со своими согражданами в немецком городе Марбург федеральной земли Гессен, отвечая на вопрос, можно ли верить тому, что власти Германии действительно не станут отправлять на Украину истребители и своих солдат, способствуя эскалации конфликта, если раньше подобные обещания нарушались. Беседу в прямом эфире транслировал портал правительства ФРГ.
По словам Шольца, Германия в вопросе поддержки Украины вооружением действует сообща, в особенности совместно с американскими союзниками. "И все важнейшие шаги, в рамках которых мы поставляем эффективное оружие, артиллерию, БМП, ПВО, системы IRIS-T, Patriot, танки, а теперь боевые танки - эти решения я принимал всегда сообща. Эти шаги мы не делали в одиночку. И я четко говорю, что это и останется так", - пояснил канцлер.
"В то же время я считаю, что всегда нужно думать о том, чтобы не зайти слишком далеко. И, например, когда в самом начале (конфликта) все заявили, что нужно установить бесполетную зону (над Украиной), я заявил нет, что это приведет к незамедлительной эскалации войны, при которой самолеты НАТО оказались бы в бою с российскими самолетами, мы на это не пойдем. И то же самое сказал американский президент", - уточнил канцлер.
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Канцлер ФРГ в ходе серии диалогов с согражданами планирует посетить все 16 федеральных земель Германии. Первые из таких встреч уже состоялись летом 2022 года в Любеке (земля Шлезвиг-Гольштейн), затем - в Магдебурге (Саксония-Анхальт). В сентябре диалог Шольца с согражданами прошел в Эссене (Северный Рейн-Вестфалия), в ноябре - в Гифхорне (Нижняя Саксония). Февральская встреча в Марбурге стала пятой по счету. Диалоги канцлера с согражданами обычно проходят в формате городского собрания.
По его словам, то же самое касается и актуальной дискуссии вокруг истребителей для Украины. "Мы останемся верны этому курсу, и в этом вы можете нам доверять. Действия будут оставаться сбалансированными, мы будем их согласовывать с другими (союзниками - ред.) и мы будем избегать любой эскалации, которая может привести к войне между Россией и НАТО", - добавил Шольц, вызвав аплодисменты в зале.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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