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Медведев пообещал рост поставок вооружений и техники в 2023 году - РИА Новости, 02.02.2023
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Медведев пообещал рост поставок вооружений и техники в 2023 году
Медведев пообещал рост поставок вооружений и техники в 2023 году - РИА Новости, 02.02.2023
Медведев пообещал рост поставок вооружений и техники в 2023 году
Поставки всех видов вооружений и военной специальной техники существенно вырастут в этом году, это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:01
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дмитрий медведев
безопасность
россия
московская область (подмосковье)
дубна
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Поставки всех видов вооружений и военной специальной техники существенно вырастут в этом году, это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых "раскормил" Запад, сокрушительное поражение, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Поставки всех видов ВВСТ существенно вырастут в 2023 году. Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение", - написал он в своем телеграм-канале.Медведев отметил, что ВС РФ регулярно и в полном объеме получают ракеты разных типов. Он опубликовал фото своего посещения АО "ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка", датированное сегодняшним днем.АО "ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка" - российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. Расположено в городе Дубна Московской области.
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дмитрий медведев, безопасность, россия, московская область (подмосковье), дубна, вооруженные силы рф
Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье), Дубна, Вооруженные силы РФ
16:01 02.02.2023 (обновлено: 17:05 02.02.2023)
 
Медведев пообещал рост поставок вооружений и техники в 2023 году

Медведев: в 2023 году поставки всех видов вооружений и техники существенно вырастут

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает АО "ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка" в Дубне
 Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает АО ГосМКБ Радуга им. А. Я. Березняка в Дубне - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает АО "ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка" в Дубне
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Поставки всех видов вооружений и военной специальной техники существенно вырастут в этом году, это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых "раскормил" Запад, сокрушительное поражение, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Поставки всех видов ВВСТ существенно вырастут в 2023 году. Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение", - написал он в своем телеграм-канале.
Медведев отметил, что ВС РФ регулярно и в полном объеме получают ракеты разных типов. Он опубликовал фото своего посещения АО "ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка", датированное сегодняшним днем.
АО "ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка" - российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. Расположено в городе Дубна Московской области.
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Дмитрий МедведевБезопасностьРоссияМосковская область (Подмосковье)ДубнаВооруженные силы РФ
 
 
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