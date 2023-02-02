https://ria.ru/20230202/oruzhie-1849285826.html

Медведев пообещал рост поставок вооружений и техники в 2023 году

Медведев пообещал рост поставок вооружений и техники в 2023 году - РИА Новости, 02.02.2023

Медведев пообещал рост поставок вооружений и техники в 2023 году

Поставки всех видов вооружений и военной специальной техники существенно вырастут в этом году, это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:01

2023-02-02T16:01

2023-02-02T17:05

дмитрий медведев

безопасность

россия

московская область (подмосковье)

дубна

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Поставки всех видов вооружений и военной специальной техники существенно вырастут в этом году, это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых "раскормил" Запад, сокрушительное поражение, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Поставки всех видов ВВСТ существенно вырастут в 2023 году. Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение", - написал он в своем телеграм-канале.Медведев отметил, что ВС РФ регулярно и в полном объеме получают ракеты разных типов. Он опубликовал фото своего посещения АО "ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка", датированное сегодняшним днем.АО "ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка" - российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. Расположено в городе Дубна Московской области.

https://ria.ru/20230127/zavod-1847785310.html

россия

московская область (подмосковье)

дубна

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, безопасность, россия, московская область (подмосковье), дубна, вооруженные силы рф