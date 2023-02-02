https://ria.ru/20230202/oruzhie-1849234323.html
В ЦАМТО назвали возможные последствия поставки "Железного купола" Киеву
В ЦАМТО назвали возможные последствия поставки "Железного купола" Киеву - РИА Новости, 02.02.2023
В ЦАМТО назвали возможные последствия поставки "Железного купола" Киеву
Поставка Киеву израильских комплексов Iron Dome ("Железный купол") обрушит 30 лет развития российско-израильских отношений – Москва до сих пор всегда учитывала... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:38
2023-02-02T13:38
2023-02-02T13:38
специальная военная операция на украине
израиль
россия
киев
биньямин нетаньяху
игорь коротченко
бени ганц
центр анализа мировой торговли оружием (цамто)
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Поставка Киеву израильских комплексов Iron Dome ("Железный купол") обрушит 30 лет развития российско-израильских отношений – Москва до сих пор всегда учитывала озабоченности Тель-Авива по поводу военно-технических связей с Тегераном и Дамаском, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Ранее в интервью телеканалу CNN премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль рассматривает возможность передать Украине систему ПРО "Железный купол". По словам политика, США уже направили киевским властям большую часть американских боеприпасов, которые ранее находились в Израиле. Израильский премьер также выразил готовность быть посредником на переговорах России и Украины, если обе страны, а также США попросят об этом. "Если Тель-Авив сжигает за собой мосты, а поставка "Железного купола" будет однозначно это означать, Россию не будет ничего ограничивать. Позиции Израиля и его проблемы не будут иметь какого-либо значения для Кремля при принятии военно-политических, военных и военно-технических решений. Премьер-министр Нетаньяху должен четко отдавать себе отчет, что таким образом отправит под откос 30 лет развития российско-израильских отношений", - сказал Коротченко. Он напомнил, что до сих пор Россия с вниманием относилась к определенным озабоченностям Израиля по поводу формата российского присутствия в Сирии и военно-технических связей с Тегераном и Дамаском - Москва весьма доброжелательна и учитывает те или иные аспекты двусторонних отношений. Он отметил, что Россия не поставляет Ирану оружие и технологии, которые могут критическим образом сказаться на безопасности Израиля. "Но если Израиль подрывает нашу безопасность, у нас не будет никаких ограничений с точки зрения того, как поступать. И все свои обеспокоенности Израиль сам своими руками сделает неактуальными с точки зрения РФ", - добавил Коротченко. Собеседник отметил, что "Железный купол" – "серьезное оружие, которое эффективно против неуправляемых ракет, ракет реактивных систем залпового огня". "В своем классе это достаточно продвинутая система. Другое дело, что перехватывать "Искандеры", "Калибры", другие виды российского высокоточного оружия – это не предназначение "Железного купола", - пояснил эксперт. На минувшей неделе посол Израиля в Германии Рон Просор заявил в интервью Morgenpost, что Тель-Авив поддерживает Киев в гораздо большем масштабе, чем известно общественности. При этом, по словам дипломата, есть две причины, по которым Израиль не снабжает Украину оружием: российское военное присутствие в Сирии и большая еврейская община в РФ. В октябре прошлого года министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что еврейское государство не будет поставлять Украине вооружения из оперативных соображений, несмотря на продолжение поддержки Киева через гуманитарную помощь. Кроме того, он пообещал помочь Киеву в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах.
https://ria.ru/20230201/pro-1849042386.html
https://ria.ru/20230128/ukraina-1848108873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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израиль, россия, киев, биньямин нетаньяху, игорь коротченко, бени ганц, центр анализа мировой торговли оружием (цамто), в мире
Специальная военная операция на Украине, Израиль, Россия, Киев, Биньямин Нетаньяху, Игорь Коротченко, Бени Ганц, Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), В мире
В ЦАМТО назвали возможные последствия поставки "Железного купола" Киеву
ЦАМТО: поставка "Железного купола" Киеву обрушит 30 лет отношений России и Израиля
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Поставка Киеву израильских комплексов Iron Dome ("Железный купол") обрушит 30 лет развития российско-израильских отношений – Москва до сих пор всегда учитывала озабоченности Тель-Авива по поводу военно-технических связей с Тегераном и Дамаском, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее в интервью телеканалу CNN премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху
заявил, что Израиль
рассматривает возможность передать Украине
систему ПРО "Железный купол". По словам политика, США
уже направили киевским властям большую часть американских боеприпасов, которые ранее находились в Израиле. Израильский премьер также выразил готовность быть посредником на переговорах России
и Украины, если обе страны, а также США попросят об этом.
"Если Тель-Авив сжигает за собой мосты, а поставка "Железного купола" будет однозначно это означать, Россию не будет ничего ограничивать. Позиции Израиля и его проблемы не будут иметь какого-либо значения для Кремля при принятии военно-политических, военных и военно-технических решений. Премьер-министр Нетаньяху должен четко отдавать себе отчет, что таким образом отправит под откос 30 лет развития российско-израильских отношений", - сказал Коротченко.
Он напомнил, что до сих пор Россия с вниманием относилась к определенным озабоченностям Израиля по поводу формата российского присутствия в Сирии
и военно-технических связей с Тегераном и Дамаском - Москва весьма доброжелательна и учитывает те или иные аспекты двусторонних отношений.
"Вопрос для Москвы принципиальный, ответная реакция будет предельно жесткой, без каких-либо "красных линий". Будут приняты соответствующие решения, которые конкретно будут влиять на то, как Израиль будет себя ощущать в окружающем его мире. Это никоим образом не должно расцениваться в Израиле как некие угрозы, это просто понимание механизма принятия решений в Кремле", - подчеркнул эксперт.
Он отметил, что Россия не поставляет Ирану
оружие и технологии, которые могут критическим образом сказаться на безопасности Израиля.
"Но если Израиль подрывает нашу безопасность, у нас не будет никаких ограничений с точки зрения того, как поступать. И все свои обеспокоенности Израиль сам своими руками сделает неактуальными с точки зрения РФ", - добавил Коротченко.
Собеседник отметил, что "Железный купол" – "серьезное оружие, которое эффективно против неуправляемых ракет, ракет реактивных систем залпового огня". "В своем классе это достаточно продвинутая система. Другое дело, что перехватывать "Искандеры", "Калибры", другие виды российского высокоточного оружия – это не предназначение "Железного купола", - пояснил эксперт.
На минувшей неделе посол Израиля в Германии
Рон Просор заявил в интервью Morgenpost, что Тель-Авив поддерживает Киев в гораздо большем масштабе, чем известно общественности. При этом, по словам дипломата, есть две причины, по которым Израиль не снабжает Украину оружием: российское военное присутствие в Сирии и большая еврейская община в РФ.
В октябре прошлого года министр обороны Израиля Бени Ганц
заявил, что еврейское государство не будет поставлять Украине вооружения из оперативных соображений, несмотря на продолжение поддержки Киева через гуманитарную помощь. Кроме того, он пообещал помочь Киеву в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах.