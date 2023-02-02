https://ria.ru/20230202/oruzhie-1849156123.html

Запад сосредоточен на передаче Киеву оружия для обороны, сообщили СМИ

Запад сосредоточен на передаче Киеву оружия для обороны, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.02.2023

Запад сосредоточен на передаче Киеву оружия для обороны, сообщили СМИ

Запад не исключает передачи истребителей Украине, но сейчас хочет сосредоточиться на получении Киевом вооружения, необходимого для отражения якобы... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:35

2023-02-02T10:35

2023-02-02T10:35

украина

киев

россия

эммануэль макрон

джо байден

пентагон

нато

сергей лавров

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Запад не исключает передачи истребителей Украине, но сейчас хочет сосредоточиться на получении Киевом вооружения, необходимого для отражения якобы надвигающегося наступления, пишет газета Politico. Как отмечается, в Пентагоне признают, что Украине в конечном итоге потребуется модернизировать свои стареющие ВВС новыми истребителями. Но пока чиновники сосредоточены на отправке оружия, необходимого Киеву сейчас на поле боя. Такие же разговоры ведутся и в Европе, пишет Politico. "Я думаю, что это вопрос долгосрочной перспективы", - приводит издание слова высокопоставленного дипломата одной из стран Восточной Европы. Как заявил неназванный военный советник Киева, обсуждение самолетов находится на "начальном" этапе. При этом он выразил уверенность в том, что позиция Запада изменится в ближайшие недели. Американские чиновники, помощники и советники конгресса США признали, что продолжают за кулисами работать над возможными поставками самолетов. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230201/istrebiteli-1849108620.html

https://ria.ru/20230201/polsha-1849001565.html

украина

киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, россия, эммануэль макрон, джо байден, пентагон, нато, сергей лавров, f-16, в мире