Рейтинг@Mail.ru
Запад сосредоточен на передаче Киеву оружия для обороны, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230202/oruzhie-1849156123.html
Запад сосредоточен на передаче Киеву оружия для обороны, сообщили СМИ
Запад сосредоточен на передаче Киеву оружия для обороны, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.02.2023
Запад сосредоточен на передаче Киеву оружия для обороны, сообщили СМИ
Запад не исключает передачи истребителей Украине, но сейчас хочет сосредоточиться на получении Киевом вооружения, необходимого для отражения якобы... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:35
2023-02-02T10:35
украина
киев
россия
эммануэль макрон
джо байден
пентагон
нато
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_40f682906d641812f7affafe20f1b3bd.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Запад не исключает передачи истребителей Украине, но сейчас хочет сосредоточиться на получении Киевом вооружения, необходимого для отражения якобы надвигающегося наступления, пишет газета Politico. Как отмечается, в Пентагоне признают, что Украине в конечном итоге потребуется модернизировать свои стареющие ВВС новыми истребителями. Но пока чиновники сосредоточены на отправке оружия, необходимого Киеву сейчас на поле боя. Такие же разговоры ведутся и в Европе, пишет Politico. "Я думаю, что это вопрос долгосрочной перспективы", - приводит издание слова высокопоставленного дипломата одной из стран Восточной Европы. Как заявил неназванный военный советник Киева, обсуждение самолетов находится на "начальном" этапе. При этом он выразил уверенность в том, что позиция Запада изменится в ближайшие недели. Американские чиновники, помощники и советники конгресса США признали, что продолжают за кулисами работать над возможными поставками самолетов. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230201/istrebiteli-1849108620.html
https://ria.ru/20230201/polsha-1849001565.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ec6a9f870479517064b0f47ceabe226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, эммануэль макрон, джо байден, пентагон, нато, сергей лавров, f-16, в мире
Украина, Киев, Россия, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Пентагон, НАТО, Сергей Лавров, F-16, В мире
10:35 02.02.2023
 
Запад сосредоточен на передаче Киеву оружия для обороны, сообщили СМИ

Politico: Запад не исключает передачи Киеву истребителей, но сосредоточен на обороне

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Запад не исключает передачи истребителей Украине, но сейчас хочет сосредоточиться на получении Киевом вооружения, необходимого для отражения якобы надвигающегося наступления, пишет газета Politico.
Как отмечается, в Пентагоне признают, что Украине в конечном итоге потребуется модернизировать свои стареющие ВВС новыми истребителями. Но пока чиновники сосредоточены на отправке оружия, необходимого Киеву сейчас на поле боя. Такие же разговоры ведутся и в Европе, пишет Politico.
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 23:44
Минобороны Британии пояснило позицию по истребителям для Украины
"Я думаю, что это вопрос долгосрочной перспективы", - приводит издание слова высокопоставленного дипломата одной из стран Восточной Европы.
Как заявил неназванный военный советник Киева, обсуждение самолетов находится на "начальном" этапе. При этом он выразил уверенность в том, что позиция Запада изменится в ближайшие недели.
Американские чиновники, помощники и советники конгресса США признали, что продолжают за кулисами работать над возможными поставками самолетов.
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 16:03Специальная военная операция на Украине
Президент Польши отказал Украине в поставке истребителей
 
УкраинаКиевРоссияЭммануэль МакронДжо БайденПентагонНАТОСергей ЛавровF-16В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала