https://ria.ru/20230202/onkologiya-1849361977.html
Путин проверит выполнение программы по борьбе с онкологией в новых регионах
Путин проверит выполнение программы по борьбе с онкологией в новых регионах - РИА Новости, 02.02.2023
Путин проверит выполнение программы по борьбе с онкологией в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин пообещал проверить, включены ли новые российские регионы в программу по борьбе с онкологией. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:31
2023-02-02T19:31
2023-02-02T19:35
здоровье - общество
владимир путин
россия
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал проверить, включены ли новые российские регионы в программу по борьбе с онкологией."В России принята большая и финансово обеспеченная программа борьбы с онкологическими заболеваниями, с развитием центров, насыщения их соответствующей техникой современной и так далее. Я обязательно проверю, вписаны ли наши новые территории, в том числе Донецкая республика, в эту работу и уделяется ли там достаточное финансирование на эти цели. Обязательно посмотрю", - сообщил Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.По его словам, нужно обязательно обмениваться опытом с другими территориями России.
https://ria.ru/20230131/rosatom-1848610597.html
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здоровье - общество, владимир путин, россия
Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия
19:31 02.02.2023 (обновлено: 19:35 02.02.2023)
Путин проверит выполнение программы по борьбе с онкологией в новых регионах
Путин пообещал проверить выполнение программы по борьбе с онкологией в новых регионах
ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал проверить, включены ли новые российские регионы в программу по борьбе с онкологией.
"В России принята большая и финансово обеспеченная программа борьбы с онкологическими заболеваниями, с развитием центров, насыщения их соответствующей техникой современной и так далее. Я обязательно проверю, вписаны ли наши новые территории, в том числе Донецкая республика, в эту работу и уделяется ли там достаточное финансирование на эти цели. Обязательно посмотрю", - сообщил Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.
По его словам, нужно обязательно обмениваться опытом с другими территориями России.