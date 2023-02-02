https://ria.ru/20230202/onkologiya-1849361977.html

Путин проверит выполнение программы по борьбе с онкологией в новых регионах

Путин проверит выполнение программы по борьбе с онкологией в новых регионах - РИА Новости, 02.02.2023

Путин проверит выполнение программы по борьбе с онкологией в новых регионах

Президент РФ Владимир Путин пообещал проверить, включены ли новые российские регионы в программу по борьбе с онкологией. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T19:31

2023-02-02T19:31

2023-02-02T19:35

здоровье - общество

владимир путин

россия

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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал проверить, включены ли новые российские регионы в программу по борьбе с онкологией."В России принята большая и финансово обеспеченная программа борьбы с онкологическими заболеваниями, с развитием центров, насыщения их соответствующей техникой современной и так далее. Я обязательно проверю, вписаны ли наши новые территории, в том числе Донецкая республика, в эту работу и уделяется ли там достаточное финансирование на эти цели. Обязательно посмотрю", - сообщил Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.По его словам, нужно обязательно обмениваться опытом с другими территориями России.

https://ria.ru/20230131/rosatom-1848610597.html

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здоровье - общество, владимир путин, россия