https://ria.ru/20230202/odnoklassniki-1849312572.html

Одноклассники объявляют кастинг в собственное шоу про хобби с Буруновым

Одноклассники объявляют кастинг в собственное шоу про хобби с Буруновым - РИА Новости, 02.02.2023

Одноклассники объявляют кастинг в собственное шоу про хобби с Буруновым

Одноклассники запускают кастинг участников собственного развлекательного шоу с Сергеем Буруновым, посвященного хобби и увлечениям. Шоу будет проходить... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:02

2023-02-02T17:02

2023-02-02T17:02

одноклассники

технологии

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Одноклассники запускают кастинг участников собственного развлекательного шоу с Сергеем Буруновым, посвященного хобби и увлечениям. Шоу будет проходить эксклюзивно в ОК. В рамках проекта знаменитости и обычные люди продемонстрируют свои таланты. В проекте смогут участвовать интернет-пользователи любого возраста со всей страны, которые хотят заявить о своих уникальных способностях. Для участия в кастинге необходимо заполнить онлайн-форму на официальном сайте проекта. К ней необходимо приложить видеопрезентацию своего таланта (можно использовать запись своего творческого номера с любого конкурса или мероприятия). Хобби-шоу с Сергеем Буруновым выйдет весной 2023 года. Участники и финалисты продемонстрируют свои таланты на большой сцене и получат памятные призы, а победитель – денежный приз для творческого развития. Ранее Одноклассники представили новое позиционирование и направление развития, посвященное хобби и разнообразным увлечениям пользователей, а также новый сервис "Увлечения". В основе его работы – рекомендательные алгоритмы на базе технологий машинного обучения. В сервисе представлены восемь самых популярных хобби жителей России и более тысячи разделов в категориях: кулинария, авто, рукоделие, рыбалка, питомцы, мода, отдых и сад.

https://ria.ru/20230119/odnoklassniki-1845952634.html

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одноклассники, технологии, россия