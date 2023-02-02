https://ria.ru/20230202/odnoklassniki-1849312572.html
Одноклассники объявляют кастинг в собственное шоу про хобби с Буруновым
Одноклассники объявляют кастинг в собственное шоу про хобби с Буруновым - РИА Новости, 02.02.2023
Одноклассники объявляют кастинг в собственное шоу про хобби с Буруновым
Одноклассники запускают кастинг участников собственного развлекательного шоу с Сергеем Буруновым, посвященного хобби и увлечениям. Шоу будет проходить... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:02
2023-02-02T17:02
2023-02-02T17:02
одноклассники
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россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Одноклассники запускают кастинг участников собственного развлекательного шоу с Сергеем Буруновым, посвященного хобби и увлечениям. Шоу будет проходить эксклюзивно в ОК. В рамках проекта знаменитости и обычные люди продемонстрируют свои таланты. В проекте смогут участвовать интернет-пользователи любого возраста со всей страны, которые хотят заявить о своих уникальных способностях. Для участия в кастинге необходимо заполнить онлайн-форму на официальном сайте проекта. К ней необходимо приложить видеопрезентацию своего таланта (можно использовать запись своего творческого номера с любого конкурса или мероприятия). Хобби-шоу с Сергеем Буруновым выйдет весной 2023 года. Участники и финалисты продемонстрируют свои таланты на большой сцене и получат памятные призы, а победитель – денежный приз для творческого развития. Ранее Одноклассники представили новое позиционирование и направление развития, посвященное хобби и разнообразным увлечениям пользователей, а также новый сервис "Увлечения". В основе его работы – рекомендательные алгоритмы на базе технологий машинного обучения. В сервисе представлены восемь самых популярных хобби жителей России и более тысячи разделов в категориях: кулинария, авто, рукоделие, рыбалка, питомцы, мода, отдых и сад.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одноклассники, технологии, россия
Одноклассники, Технологии, Россия
Одноклассники объявляют кастинг в собственное шоу про хобби с Буруновым
Одноклассники объявляют кастинг в собственное шоу про хобби и увлечения
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Одноклассники запускают кастинг участников собственного развлекательного шоу с Сергеем Буруновым, посвященного хобби и увлечениям. Шоу будет проходить эксклюзивно в ОК.
В рамках проекта знаменитости и обычные люди продемонстрируют свои таланты. В проекте смогут участвовать интернет-пользователи любого возраста со всей страны, которые хотят заявить о своих уникальных способностях.
Для участия в кастинге необходимо заполнить онлайн-форму на официальном сайте
проекта. К ней необходимо приложить видеопрезентацию своего таланта (можно использовать запись своего творческого номера с любого конкурса или мероприятия).
Хобби-шоу с Сергеем Буруновым выйдет весной 2023 года. Участники и финалисты продемонстрируют свои таланты на большой сцене и получат памятные призы, а победитель – денежный приз для творческого развития.
Ранее Одноклассники представили новое позиционирование и направление развития, посвященное хобби и разнообразным увлечениям пользователей, а также новый сервис "Увлечения". В основе его работы – рекомендательные алгоритмы на базе технологий машинного обучения. В сервисе представлены восемь самых популярных хобби жителей России и более тысячи разделов в категориях: кулинария, авто, рукоделие, рыбалка, питомцы, мода, отдых и сад.