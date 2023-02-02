Рейтинг@Mail.ru
В одесском морском порту обнаружили контрабанду - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230202/odessa-1849304696.html
В одесском морском порту обнаружили контрабанду
В одесском морском порту обнаружили контрабанду - РИА Новости, 02.02.2023
В одесском морском порту обнаружили контрабанду
На территории одесского морского порта правоохранители выявили 247 контейнеров, которые были скрыты от растаможивания должностными лицами, о содержимом... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:45
2023-02-02T16:45
в мире
украина
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151225/46/1512254694_0:241:3068:1967_1920x0_80_0_0_cf3b413450c987cb57d6a778b2b6f432.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. На территории одесского морского порта правоохранители выявили 247 контейнеров, которые были скрыты от растаможивания должностными лицами, о содержимом контейнеров сообщат после завершения проверки, сообщило в четверг госбюро расследований (ГБР) Украины. "В Одесской таможне продолжается результативная "ревизия" скрытых от растаможивания контейнеров. В этот раз на территории терминала было обнаружено 247 таких контейнеров. В настоящее время начался обзор терминала и содержимого контейнеров. О результатах этой работы будем сообщать дополнительно", - сообщает ведомство в Telegram-канале. По информации госбюро, мероприятия проходят в рамках противодействия контрабанде. По данным ведомства, в октябре на территории Одесской таможни было выявлено 133 контейнера с товарами, срок растаможивания которых истек. В течение длительного времени сотрудники таможни не приняли никаких мер по передаче обнаруженного товара уполномоченным органам по их реализации и направлению средств в доход государства. Во время обысков на территории контейнерных терминалов следователи госбюро обнаружили вертолет, элитные автомобили, технику, огромные партии обуви - стоимостью не менее 1,5 миллиарда гривен (около 41 миллиона долларов).
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849228439.html
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849213776.html
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151225/46/1512254694_339:0:3068:2047_1920x0_80_0_0_e4813cb5ed7ff5c421e31c79c0d3af0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса
В мире, Украина, Одесса
16:45 02.02.2023
 
В одесском морском порту обнаружили контрабанду

В одесском морском порту обнаружили более двух сотен контейнеров с контрабандой

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПорт в Одессе
Порт в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Порт в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. На территории одесского морского порта правоохранители выявили 247 контейнеров, которые были скрыты от растаможивания должностными лицами, о содержимом контейнеров сообщат после завершения проверки, сообщило в четверг госбюро расследований (ГБР) Украины.
"В Одесской таможне продолжается результативная "ревизия" скрытых от растаможивания контейнеров. В этот раз на территории терминала было обнаружено 247 таких контейнеров. В настоящее время начался обзор терминала и содержимого контейнеров. О результатах этой работы будем сообщать дополнительно", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 13:26
СБУ задержала чиновника Одесской обладминистрации
По информации госбюро, мероприятия проходят в рамках противодействия контрабанде.
По данным ведомства, в октябре на территории Одесской таможни было выявлено 133 контейнера с товарами, срок растаможивания которых истек. В течение длительного времени сотрудники таможни не приняли никаких мер по передаче обнаруженного товара уполномоченным органам по их реализации и направлению средств в доход государства. Во время обысков на территории контейнерных терминалов следователи госбюро обнаружили вертолет, элитные автомобили, технику, огромные партии обуви - стоимостью не менее 1,5 миллиарда гривен (около 41 миллиона долларов).
Одесса - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 12:46
В доме замглавы Одесской областной администрации проходят обыски
 
В миреУкраинаОдесса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала