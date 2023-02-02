https://ria.ru/20230202/odessa-1849304696.html

В одесском морском порту обнаружили контрабанду

В одесском морском порту обнаружили контрабанду - РИА Новости, 02.02.2023

В одесском морском порту обнаружили контрабанду

На территории одесского морского порта правоохранители выявили 247 контейнеров, которые были скрыты от растаможивания должностными лицами, о содержимом... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:45

2023-02-02T16:45

2023-02-02T16:45

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. На территории одесского морского порта правоохранители выявили 247 контейнеров, которые были скрыты от растаможивания должностными лицами, о содержимом контейнеров сообщат после завершения проверки, сообщило в четверг госбюро расследований (ГБР) Украины. "В Одесской таможне продолжается результативная "ревизия" скрытых от растаможивания контейнеров. В этот раз на территории терминала было обнаружено 247 таких контейнеров. В настоящее время начался обзор терминала и содержимого контейнеров. О результатах этой работы будем сообщать дополнительно", - сообщает ведомство в Telegram-канале. По информации госбюро, мероприятия проходят в рамках противодействия контрабанде. По данным ведомства, в октябре на территории Одесской таможни было выявлено 133 контейнера с товарами, срок растаможивания которых истек. В течение длительного времени сотрудники таможни не приняли никаких мер по передаче обнаруженного товара уполномоченным органам по их реализации и направлению средств в доход государства. Во время обысков на территории контейнерных терминалов следователи госбюро обнаружили вертолет, элитные автомобили, технику, огромные партии обуви - стоимостью не менее 1,5 миллиарда гривен (около 41 миллиона долларов).

https://ria.ru/20230202/ukraina-1849228439.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, одесса