https://ria.ru/20230202/odessa-1849304696.html
В одесском морском порту обнаружили контрабанду
В одесском морском порту обнаружили контрабанду - РИА Новости, 02.02.2023
В одесском морском порту обнаружили контрабанду
На территории одесского морского порта правоохранители выявили 247 контейнеров, которые были скрыты от растаможивания должностными лицами, о содержимом... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:45
2023-02-02T16:45
2023-02-02T16:45
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. На территории одесского морского порта правоохранители выявили 247 контейнеров, которые были скрыты от растаможивания должностными лицами, о содержимом контейнеров сообщат после завершения проверки, сообщило в четверг госбюро расследований (ГБР) Украины. "В Одесской таможне продолжается результативная "ревизия" скрытых от растаможивания контейнеров. В этот раз на территории терминала было обнаружено 247 таких контейнеров. В настоящее время начался обзор терминала и содержимого контейнеров. О результатах этой работы будем сообщать дополнительно", - сообщает ведомство в Telegram-канале. По информации госбюро, мероприятия проходят в рамках противодействия контрабанде. По данным ведомства, в октябре на территории Одесской таможни было выявлено 133 контейнера с товарами, срок растаможивания которых истек. В течение длительного времени сотрудники таможни не приняли никаких мер по передаче обнаруженного товара уполномоченным органам по их реализации и направлению средств в доход государства. Во время обысков на территории контейнерных терминалов следователи госбюро обнаружили вертолет, элитные автомобили, технику, огромные партии обуви - стоимостью не менее 1,5 миллиарда гривен (около 41 миллиона долларов).
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849228439.html
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849213776.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса
В одесском морском порту обнаружили контрабанду
В одесском морском порту обнаружили более двух сотен контейнеров с контрабандой
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
На территории одесского морского порта правоохранители выявили 247 контейнеров, которые были скрыты от растаможивания должностными лицами, о содержимом контейнеров сообщат после завершения проверки, сообщило
в четверг госбюро расследований (ГБР) Украины.
"В Одесской таможне продолжается результативная "ревизия" скрытых от растаможивания контейнеров. В этот раз на территории терминала было обнаружено 247 таких контейнеров. В настоящее время начался обзор терминала и содержимого контейнеров. О результатах этой работы будем сообщать дополнительно", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
По информации госбюро, мероприятия проходят в рамках противодействия контрабанде.
По данным ведомства, в октябре на территории Одесской таможни было выявлено 133 контейнера с товарами, срок растаможивания которых истек. В течение длительного времени сотрудники таможни не приняли никаких мер по передаче обнаруженного товара уполномоченным органам по их реализации и направлению средств в доход государства. Во время обысков на территории контейнерных терминалов следователи госбюро обнаружили вертолет, элитные автомобили, технику, огромные партии обуви - стоимостью не менее 1,5 миллиарда гривен (около 41 миллиона долларов).