https://ria.ru/20230202/obysk-1849379500.html
ФБР планирует обыскать дом Пенса на предмет секретных материалов, пишут СМИ
ФБР планирует обыскать дом Пенса на предмет секретных материалов, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2023
ФБР планирует обыскать дом Пенса на предмет секретных материалов, пишут СМИ
ФБР планирует обыскать дом бывшего вице-президента США Майка Пенса на предмет секретной документации и обсуждает с его юристами возможную дату такого визита,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T20:53
2023-02-02T20:53
2023-02-02T20:53
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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. ФБР планирует обыскать дом бывшего вице-президента США Майка Пенса на предмет секретной документации и обсуждает с его юристами возможную дату такого визита, сообщила газета Wall Street Journal. В прошлом месяце юристы Пенса объявили о находке нескольких бумаг с грифом "секретно" и передали их властям. "ФБР, как ожидается, в ближайшие дни обыщет дом бывшего вице-президента Майка Пенса в Индиане на предмет секретных материалов", - говорится в публикации со ссылкой на "людей, знакомых с вопросом". Агенты ФБР ранее с той же целью провели обыски в частном офисе и двух домах президента Джо Байдена, а также в имении экс-президента Дональда Трампа, с которым работал Пенс. У всех них были найдены секретные материалы, которые хранились в не приспособленных для этого условиях.
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в мире, сша, индиана, майк пенс, джо байден, дональд трамп, фбр
В мире, США, Индиана, Майк Пенс, Джо Байден, Дональд Трамп, ФБР
ФБР планирует обыскать дом Пенса на предмет секретных материалов, пишут СМИ
WSJ: ФБР может обыскать дом бывшего вице-президента Пенса на предмет секретных материалов