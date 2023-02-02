https://ria.ru/20230202/obysk-1849379500.html

ФБР планирует обыскать дом Пенса на предмет секретных материалов, пишут СМИ

ФБР планирует обыскать дом Пенса на предмет секретных материалов, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2023

ФБР планирует обыскать дом Пенса на предмет секретных материалов, пишут СМИ

ФБР планирует обыскать дом бывшего вице-президента США Майка Пенса на предмет секретной документации и обсуждает с его юристами возможную дату такого визита,... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T20:53

2023-02-02T20:53

2023-02-02T20:53

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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. ФБР планирует обыскать дом бывшего вице-президента США Майка Пенса на предмет секретной документации и обсуждает с его юристами возможную дату такого визита, сообщила газета Wall Street Journal. В прошлом месяце юристы Пенса объявили о находке нескольких бумаг с грифом "секретно" и передали их властям. "ФБР, как ожидается, в ближайшие дни обыщет дом бывшего вице-президента Майка Пенса в Индиане на предмет секретных материалов", - говорится в публикации со ссылкой на "людей, знакомых с вопросом". Агенты ФБР ранее с той же целью провели обыски в частном офисе и двух домах президента Джо Байдена, а также в имении экс-президента Дональда Трампа, с которым работал Пенс. У всех них были найдены секретные материалы, которые хранились в не приспособленных для этого условиях.

https://ria.ru/20230201/dokumenty-1849089899.html

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в мире, сша, индиана, майк пенс, джо байден, дональд трамп, фбр