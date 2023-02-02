https://ria.ru/20230202/obstrel-1849259400.html
Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР
Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР - РИА Новости, 02.02.2023
Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР
Украинские войска выпустили по Владимировке в ДНР 15 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:50
2023-02-02T14:50
2023-02-02T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Владимировке в ДНР 15 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела Владимировки погиб мирный житель, еще один получил ранения.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230202/spasateli-1848992081.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
14:50 02.02.2023 (обновлено: 15:02 02.02.2023)
Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР
Украинские войска выпустили 15 снарядов по Владимировке в ДНР