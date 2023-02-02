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ВСУ обстреляли Яковлевку и Минеральное
ВСУ обстреляли Яковлевку и Минеральное - РИА Новости, 02.02.2023
ВСУ обстреляли Яковлевку и Минеральное
Украинские войска за пять минут выпустили по Яковлевке и Минеральному в ДНР девять снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:57
2023-02-02T11:57
2023-02-02T12:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
россия
вооруженные силы украины
авдеевка
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Яковлевке и Минеральному в ДНР девять снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 12.05 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Минеральное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецкая народная республика
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РИА Новости
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донецкая народная республика, сцкк, украина, россия, вооруженные силы украины, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Авдеевка
11:57 02.02.2023 (обновлено: 12:32 02.02.2023)
ВСУ обстреляли Яковлевку и Минеральное
Украинские войска выпустили по Яковлевке и Минеральному девять снарядов