https://ria.ru/20230202/obstrel-1849110930.html

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Минеральное

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Минеральное - РИА Новости, 02.02.2023

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Минеральное

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Минеральное, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T00:18

2023-02-02T00:18

2023-02-02T00:49

специальная военная операция на украине

происшествия

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украина

авдеевка

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Яковлевку и Минеральное, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230201/monastyr-1849087255.html

россия

донецкая народная республика

украина

авдеевка

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происшествия, россия, донецкая народная республика, украина, авдеевка, сцкк, нато