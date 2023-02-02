00:18 02.02.2023 (обновлено: 00:49 02.02.2023)
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Минеральное
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Минеральное, выпустив девять снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Яковлевку и Минеральное, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 23.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 23.08 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Минеральное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.