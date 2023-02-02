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Посол России назвал оборонное сотрудничество Москвы и Дели беспрецедентным - РИА Новости, 02.02.2023
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Посол России назвал оборонное сотрудничество Москвы и Дели беспрецедентным
Посол России назвал оборонное сотрудничество Москвы и Дели беспрецедентным - РИА Новости, 02.02.2023
Посол России назвал оборонное сотрудничество Москвы и Дели беспрецедентным
Уровень оборонного сотрудничества Москвы и Нью-Дели остается беспрецедентным, заявил посол России Денис Алипов на конференции "Стратегическое партнерство Индии... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:20
2023-02-02T18:20
россия
индия
москва
денис алипов
с-400 «триумф»
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 фев – РИА Новости. Уровень оборонного сотрудничества Москвы и Нью-Дели остается беспрецедентным, заявил посол России Денис Алипов на конференции "Стратегическое партнерство Индии и России: новые вызовы и возможности в условиях меняющегося миропорядка". "Уровень российско-индийского оборонного сотрудничества остается беспрецедентным. Многие говорят о зависимости Индии от российского оборудования, но это потому, что Россия не увязывает сотрудничество с политическими требованиями, как это делают многие другие", - сказал посол. Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Индия с 2017 по 2021 год тратила почти половину своего оборонного бюджета на закупки оружия у России. Вместе с тем, это меньше, чем с 2012 по 2016 год – тогда на вооружение из РФ тратилось до 69% оборонного бюджета Индии. Наиболее заметной и дорогой покупкой стали зенитно-ракетные комплексы С-400. Контракт на их поставку был заключен в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.
https://ria.ru/20230128/krushenie-1848057748.html
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россия, индия, москва, денис алипов, с-400 «триумф», в мире
Россия, Индия, Москва, Денис Алипов, С-400 «Триумф», В мире
18:20 02.02.2023
 
Посол России назвал оборонное сотрудничество Москвы и Дели беспрецедентным

Посол Алипов: уровень оборонного сотрудничества России и Индии остается беспрецедентным

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкРоссийский и индийский флаги
Российский и индийский флаги - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 фев – РИА Новости. Уровень оборонного сотрудничества Москвы и Нью-Дели остается беспрецедентным, заявил посол России Денис Алипов на конференции "Стратегическое партнерство Индии и России: новые вызовы и возможности в условиях меняющегося миропорядка".
"Уровень российско-индийского оборонного сотрудничества остается беспрецедентным. Многие говорят о зависимости Индии от российского оборудования, но это потому, что Россия не увязывает сотрудничество с политическими требованиями, как это делают многие другие", - сказал посол.
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Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Индия с 2017 по 2021 год тратила почти половину своего оборонного бюджета на закупки оружия у России. Вместе с тем, это меньше, чем с 2012 по 2016 год – тогда на вооружение из РФ тратилось до 69% оборонного бюджета Индии.
Наиболее заметной и дорогой покупкой стали зенитно-ракетные комплексы С-400. Контракт на их поставку был заключен в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.
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