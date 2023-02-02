https://ria.ru/20230202/oborona-1849342193.html

Посол России назвал оборонное сотрудничество Москвы и Дели беспрецедентным

Посол России назвал оборонное сотрудничество Москвы и Дели беспрецедентным - РИА Новости, 02.02.2023

Посол России назвал оборонное сотрудничество Москвы и Дели беспрецедентным

Уровень оборонного сотрудничества Москвы и Нью-Дели остается беспрецедентным, заявил посол России Денис Алипов на конференции "Стратегическое партнерство Индии... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T18:20

2023-02-02T18:20

2023-02-02T18:20

россия

индия

москва

денис алипов

с-400 «триумф»

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 фев – РИА Новости. Уровень оборонного сотрудничества Москвы и Нью-Дели остается беспрецедентным, заявил посол России Денис Алипов на конференции "Стратегическое партнерство Индии и России: новые вызовы и возможности в условиях меняющегося миропорядка". "Уровень российско-индийского оборонного сотрудничества остается беспрецедентным. Многие говорят о зависимости Индии от российского оборудования, но это потому, что Россия не увязывает сотрудничество с политическими требованиями, как это делают многие другие", - сказал посол. Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Индия с 2017 по 2021 год тратила почти половину своего оборонного бюджета на закупки оружия у России. Вместе с тем, это меньше, чем с 2012 по 2016 год – тогда на вооружение из РФ тратилось до 69% оборонного бюджета Индии. Наиболее заметной и дорогой покупкой стали зенитно-ракетные комплексы С-400. Контракт на их поставку был заключен в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

https://ria.ru/20230128/krushenie-1848057748.html

https://ria.ru/20230202/ugrozy-1849326713.html

россия

индия

москва

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