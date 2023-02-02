https://ria.ru/20230202/norvegiya-1849225183.html
Норвегия увеличит экономическую поддержку Украины
Норвегия увеличит экономическую поддержку Украины - РИА Новости, 02.02.2023
Норвегия увеличит экономическую поддержку Украины
Власти Норвегии намерены увеличить финансовую поддержку Украины, направляя больше средств на восстановление инфраструктуры, сообщил премьер-министр королевства... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:16
2023-02-02T13:16
2023-02-02T13:16
в мире
украина
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20753/25/207532506_0:0:2886:1624_1920x0_80_0_0_d2a365a87b50bccd376eb54b834784f3.jpg
МУРМАНСК, 2 фев – РИА Новости. Власти Норвегии намерены увеличить финансовую поддержку Украины, направляя больше средств на восстановление инфраструктуры, сообщил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре, выступая в парламенте страны. Как сообщил Стёре, Норвегия уже давно во многом поддерживает Украину. Он считает, что поддержку необходимо увеличить. "В прошлом году мы предоставили Украине гражданскую и военную помощь на сумму более 10 миллиардов норвежских крон (более 1 миллиарда долларов), сейчас мы наращиваем эту поддержку. Мы внесем еще больший вклад в ремонт и реконструкцию поврежденной инфраструктуры", - сказал Стёре, слова которого приводит телекомпания NRK. По его мнению, Норвегия может взять на себя ведущую роль в восстановлении Украины после военного конфликта. Он также отметил, что важна и поддержка обороноспособности Украины. Премьер добавил, что программа поддержки Украины будет включать временное увеличение использования средств от нефтяных доходов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230202/evrosoyuz-1849213943.html
https://ria.ru/20230131/leopard-1848608602.html
украина
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20753/25/207532506_183:0:2850:2000_1920x0_80_0_0_8aa65befe326f2573e00c98eb3592a99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, норвегия
В мире, Украина, Норвегия
Норвегия увеличит экономическую поддержку Украины
Премьер-министр Норвегии Стере: королевство увеличит экономическую поддержку Украины