https://ria.ru/20230202/norvegiya-1849225183.html

Норвегия увеличит экономическую поддержку Украины

Норвегия увеличит экономическую поддержку Украины - РИА Новости, 02.02.2023

Норвегия увеличит экономическую поддержку Украины

Власти Норвегии намерены увеличить финансовую поддержку Украины, направляя больше средств на восстановление инфраструктуры, сообщил премьер-министр королевства... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:16

2023-02-02T13:16

2023-02-02T13:16

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норвегия

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МУРМАНСК, 2 фев – РИА Новости. Власти Норвегии намерены увеличить финансовую поддержку Украины, направляя больше средств на восстановление инфраструктуры, сообщил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре, выступая в парламенте страны. Как сообщил Стёре, Норвегия уже давно во многом поддерживает Украину. Он считает, что поддержку необходимо увеличить. "В прошлом году мы предоставили Украине гражданскую и военную помощь на сумму более 10 миллиардов норвежских крон (более 1 миллиарда долларов), сейчас мы наращиваем эту поддержку. Мы внесем еще больший вклад в ремонт и реконструкцию поврежденной инфраструктуры", - сказал Стёре, слова которого приводит телекомпания NRK. По его мнению, Норвегия может взять на себя ведущую роль в восстановлении Украины после военного конфликта. Он также отметил, что важна и поддержка обороноспособности Украины. Премьер добавил, что программа поддержки Украины будет включать временное увеличение использования средств от нефтяных доходов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230202/evrosoyuz-1849213943.html

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