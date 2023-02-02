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Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно"
Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно" - РИА Новости, 02.02.2023
Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно"
В новом сезоне подкаста "ЯсноПонятно" разбираемся в непростой теме — речь пойдет о насилии и разных его проявлениях. За что мы любим тру-крайм и с чего началась романтизация преступности? Почему одни люди склонны к насилию, а другие — нет? На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить вместе с историками, психологами, юристами и криминалистами.
2023-02-02T14:00
2023-02-02T14:00
2023-02-02T14:00
яснопонятно
психология
общество
технологии
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Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно"
В новом сезоне подкаста «ЯсноПонятно» разбираемся в непростой теме — речь пойдет о насилии и разных его проявлениях. За что мы любим тру-крайм и с чего началась романтизация преступности? Почему одни люди склонны к насилию, а другие — нет? На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить вместе с историками, психологами, юристами и криминалистами.
audio/mpeg
Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно"
В новом сезоне подкаста «ЯсноПонятно» разбираемся в непростой теме — речь пойдет о насилии и разных его проявлениях. За что мы любим тру-крайм и с чего началась романтизация преступности? Почему одни люди склонны к насилию, а другие — нет? На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить вместе с историками, психологами, юристами и криминалистами.
audio/mpeg
Новые эпизоды подкаста будут выходить по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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психология, общество, технологии, аудио
ЯсноПонятно, Психология, Общество, Технологии
Трейлер нового сезона подкаста "ЯсноПонятно"
В новом сезоне подкаста "ЯсноПонятно" разбираемся в непростой теме — речь пойдет о насилии и разных его проявлениях. За что мы любим тру-крайм и с чего началась романтизация преступности? Почему одни люди склонны к насилию, а другие — нет? На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить вместе с историками, психологами, юристами и криминалистами.