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Россия не хочет войны до последнего украинца, заявил Нарышкин - РИА Новости, 02.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/naryshkin-1849120143.html
Россия не хочет войны до последнего украинца, заявил Нарышкин
Россия не хочет войны до последнего украинца, заявил Нарышкин - РИА Новости, 02.02.2023
Россия не хочет войны до последнего украинца, заявил Нарышкин
Россия не хочет войны до последнего украинца, заявил РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T03:50
2023-02-02T09:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
нато
безопасность
сергей нарышкин
сша
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россия не хочет войны до последнего украинца, заявил РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин."Мы понимаем, что большая часть населения Украины — это нормальные люди, которые хотят жить мирной жизнью, но эти люди стали и заложниками, и жертвами тоталитарного киевского режима, и жертвами агрессивной политики блока НАТО", — добавил директор СВР.Нарышкин указал, что действия Североатлантического альянса — главная угроза для стабильности и безопасности в Европе и других регионах.Он подчеркнул, что Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму. Это показывает решимость США и их союзников воевать с Россией, не считаясь с жизнями населения Украины, добавил Нарышкин.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230126/rusofobiya-1847492173.html
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Нарышкин: "Россия не хочет войны до последнего украинца"
Россия не хочет войны до последнего украинца: большая часть населения Украины – это нормальные люди, желающие жить мирной жизнью, но ставшие жертвами агрессивной политики НАТО, заявил РИА Новости Нарышкин
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россия, украина, нато, безопасность, сергей нарышкин, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, НАТО, Безопасность, Сергей Нарышкин, США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
03:50 02.02.2023 (обновлено: 09:28 02.02.2023)
 
Россия не хочет войны до последнего украинца, заявил Нарышкин

Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Россия не хочет войны до последнего украинца

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россия не хочет войны до последнего украинца, заявил РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.
"Мы понимаем, что большая часть населения Украины — это нормальные люди, которые хотят жить мирной жизнью, но эти люди стали и заложниками, и жертвами тоталитарного киевского режима, и жертвами агрессивной политики блока НАТО", — добавил директор СВР.
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Он подчеркнул, что Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму. Это показывает решимость США и их союзников воевать с Россией, не считаясь с жизнями населения Украины, добавил Нарышкин.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаНАТОБезопасностьСергей НарышкинСШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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