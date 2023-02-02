https://ria.ru/20230202/napadenie-1849298120.html

Посольство в ФРГ не уведомили о задержанном за нападение на дом журналистов

Посольство в ФРГ не уведомили о задержанном за нападение на дом журналистов - РИА Новости, 02.02.2023

Посольство в ФРГ не уведомили о задержанном за нападение на дом журналистов

Посольство России в Германии не получало информации о задержании россиянина по делу о нападении в мае прошлого года на дом, где проживают журналисты РИА... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:31

2023-02-02T16:31

2023-02-02T16:31

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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Посольство России в Германии не получало информации о задержании россиянина по делу о нападении в мае прошлого года на дом, где проживают журналисты РИА Новости. В среду вечером Deutsche Welle* сообщила, что в Берлине задержали российского активиста Дмитрия Б. по подозрению в попытке поджога 6 мая прошлого года дома, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей. Отмечается, что в настоящее время активиста содержат в одном из следственных изоляторов германской столицы. По информации представительства медиагруппы "Россия сегодня", речь, предположительно, идет о Дмитрии Баграше. Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Берлина, ввиду тайны следствия ведомство не дает никаких комментариев и информации по этому делу. При этом, несмотря на то, что сам Баграш на страницах своих соцсетей заявляет, что является россиянином, подтверждений этому нет. Здание на западе Берлина, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению 6 мая прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту начала расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.

https://ria.ru/20220425/napadeniya-1785306982.html

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в мире, берлин (город), германия, россия, риа новости