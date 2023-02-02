Посольство в ФРГ не уведомили о задержанном за нападение на дом журналистов
Посольство в ФРГ не уведомили о задержанном за нападение на дом журналистов РИА Новости
Табличка посольства России в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Посольство России в Германии не получало информации о задержании россиянина по делу о нападении в мае прошлого года на дом, где проживают журналисты РИА Новости.
В среду вечером Deutsche Welle* сообщила, что в Берлине задержали российского активиста Дмитрия Б. по подозрению в попытке поджога 6 мая прошлого года дома, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей. Отмечается, что в настоящее время активиста содержат в одном из следственных изоляторов германской столицы. По информации представительства медиагруппы "Россия сегодня", речь, предположительно, идет о Дмитрии Баграше. Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Берлина, ввиду тайны следствия ведомство не дает никаких комментариев и информации по этому делу.
"Российское посольство не было проинформировано со стороны германских правоохранительных органов о задержании россиянина", - сказали РИА Новости в диппредставительстве.
При этом, несмотря на то, что сам Баграш на страницах своих соцсетей заявляет, что является россиянином, подтверждений этому нет.
Здание на западе Берлина, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению 6 мая прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту начала расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.
* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.
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