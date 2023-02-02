https://ria.ru/20230202/napadenie-1849238188.html
Стали известны подробности нападения на дом журналистов РИА Новости в ФРГ
Стали известны подробности нападения на дом журналистов РИА Новости в ФРГ - РИА Новости, 02.02.2023
Стали известны подробности нападения на дом журналистов РИА Новости в ФРГ
Подозреваемого в нападении на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости, видели возле здания за несколько дней до происшествия, сообщил глава... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:45
2023-02-02T13:45
2023-02-02T18:41
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риа новости
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БЕРЛИН, 2 фев — РИА Новости. Подозреваемого в нападении на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости, видели возле здания за несколько дней до происшествия, сообщил глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергей Феоктистов.По его словам, тогда злоумышленник сидел в своей машине около дома журналистов и показал одному из проходящих мимо сотрудников агентства неприличный жест."Еще ранее, 3 марта, он опубликовал в соцсетях наш адрес с призывом к "чеченским друзьям" запомнить "логово российской пропаганды". Мы заявили в полицию. Тогда пришел отказ в возбуждении дела, так как, по их мнению, прямых призывов к насилию там не было", — отметил Феоктистов.Глава представительства медиагруппы уточнил, что в последний раз интересовался ходом расследования около двух месяцев назад, но правоохранители отказались сообщить подробности. Немецкие силовики пояснили, что не комментируют ход следствия даже тем, кто проходит как потерпевший. Что касается информации о задержании подозреваемого, то полиция пока на связь не выходила.Посольство России в Германии также не получало информации от немецких властей о задержании подозреваемого по делу о нападении.В среду вечером Deutsche Welle* сообщила, что в Берлине задержали российского активиста по подозрению в попытке поджога офиса РИА Новости в немецкой столице. Собеседник агентства из окружения подозреваемого рассказал, что задержанного содержат в одном из следственных изоляторов.Здание, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция начала расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/16/1517351671_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_738fe1bd468d94cdba27be8a8280d373.jpg
Нападение на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости
На здание, где проживают журналисты РИА Новости в Берлине, совершено нападение, разбито окно, найдена канистра с проводами, передает корреспондент РИА Новости
2023-02-02T13:45
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), германия, россия, риа новости
В мире, Берлин (город), Германия, Россия, РИА Новости
13:45 02.02.2023 (обновлено: 18:41 02.02.2023)
Стали известны подробности нападения на дом журналистов РИА Новости в ФРГ
Подозреваемого в нападении на дом журналистов РИА Новости в ФРГ видели там неделей ранее
БЕРЛИН, 2 фев — РИА Новости. Подозреваемого в нападении на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости, видели возле здания за несколько дней до происшествия, сообщил глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергей Феоктистов.
"Этот товарищ был замечен около нашего дома за несколько дней, примерно за неделю до этого события. Это он. Это, предположительно, Дмитрий Баграш, который организовывал с тремя калеками палаточные городки за ЛГБТ, против (президента Владимира. — Прим. ред.) Путина", — сказал он.
По его словам, тогда злоумышленник сидел в своей машине около дома журналистов и показал одному из проходящих мимо сотрудников агентства неприличный жест.
"Еще ранее, 3 марта, он опубликовал в соцсетях наш адрес с призывом к "чеченским друзьям" запомнить "логово российской пропаганды". Мы заявили в полицию. Тогда пришел отказ в возбуждении дела, так как, по их мнению, прямых призывов к насилию там не было", — отметил Феоктистов.
Глава представительства медиагруппы уточнил, что в последний раз интересовался ходом расследования около двух месяцев назад, но правоохранители отказались сообщить подробности. Немецкие силовики пояснили, что не комментируют ход следствия даже тем, кто проходит как потерпевший. Что касается информации о задержании подозреваемого, то полиция пока на связь не выходила.
"Со мной полиция в контакт не вступала. Посмотрим за развитием", — сказал Феоктистов.
Посольство России в Германии также не получало информации от немецких властей о задержании подозреваемого по делу о нападении.
В среду вечером Deutsche Welle* сообщила, что в Берлине
задержали российского активиста по подозрению в попытке поджога офиса РИА Новости в немецкой столице. Собеседник агентства из окружения подозреваемого рассказал, что задержанного содержат в одном из следственных изоляторов.
Здание, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция начала расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.