https://ria.ru/20230202/napadenie-1849238188.html

Стали известны подробности нападения на дом журналистов РИА Новости в ФРГ

Стали известны подробности нападения на дом журналистов РИА Новости в ФРГ - РИА Новости, 02.02.2023

Стали известны подробности нападения на дом журналистов РИА Новости в ФРГ

Подозреваемого в нападении на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости, видели возле здания за несколько дней до происшествия, сообщил глава... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:45

2023-02-02T13:45

2023-02-02T18:41

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БЕРЛИН, 2 фев — РИА Новости. Подозреваемого в нападении на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости, видели возле здания за несколько дней до происшествия, сообщил глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергей Феоктистов.По его словам, тогда злоумышленник сидел в своей машине около дома журналистов и показал одному из проходящих мимо сотрудников агентства неприличный жест."Еще ранее, 3 марта, он опубликовал в соцсетях наш адрес с призывом к "чеченским друзьям" запомнить "логово российской пропаганды". Мы заявили в полицию. Тогда пришел отказ в возбуждении дела, так как, по их мнению, прямых призывов к насилию там не было", — отметил Феоктистов.Глава представительства медиагруппы уточнил, что в последний раз интересовался ходом расследования около двух месяцев назад, но правоохранители отказались сообщить подробности. Немецкие силовики пояснили, что не комментируют ход следствия даже тем, кто проходит как потерпевший. Что касается информации о задержании подозреваемого, то полиция пока на связь не выходила.Посольство России в Германии также не получало информации от немецких властей о задержании подозреваемого по делу о нападении.В среду вечером Deutsche Welle* сообщила, что в Берлине задержали российского активиста по подозрению в попытке поджога офиса РИА Новости в немецкой столице. Собеседник агентства из окружения подозреваемого рассказал, что задержанного содержат в одном из следственных изоляторов.Здание, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция начала расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230202/napadenie-1849233884.html

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Нападение на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости На здание, где проживают журналисты РИА Новости в Берлине, совершено нападение, разбито окно, найдена канистра с проводами, передает корреспондент РИА Новости 2023-02-02T13:45 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, берлин (город), германия, россия, риа новости