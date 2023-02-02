https://ria.ru/20230202/napadenie-1849233884.html
В Берлине на дают комментарии о нападении на дом журналистов РИА Новости
В Берлине на дают комментарии о нападении на дом журналистов РИА Новости - РИА Новости, 02.02.2023
В Берлине на дают комментарии о нападении на дом журналистов РИА Новости
Прокуратура Берлина не комментирует информацию СМИ о якобы задержании подозреваемого в нападении по делу об инциденте с домом журналистов РИА Новости в мае... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:38
2023-02-02T13:38
2023-02-02T13:38
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берлин (город)
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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Прокуратура Берлина не комментирует информацию СМИ о якобы задержании подозреваемого в нападении по делу об инциденте с домом журналистов РИА Новости в мае прошлого года. Deutsche Welle* в среду вечером сообщила, что в Берлине задержали российского активиста Дмитрия Б. по подозрению в попытке поджога дома 6 мая прошлого года, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей. Собеседник издания из окружения подозреваемого сообщил, что в настоящее время активиста содержат в одном из следственных изоляторов германской столицы. "Ввиду тайны следствия мы не даем никаких комментариев и информации по этому делу", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Берлина. Здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению 6 мая прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту начала расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_29f90b1042446a55ae1e98ecb4fbd4c0.jpg
Нападение на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости
На здание, где проживают журналисты РИА Новости в Берлине, совершено нападение, разбито окно, найдена канистра с проводами, передает корреспондент РИА Новости
2023-02-02T13:38
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, берлин (город), россия
В мире, Германия, Берлин (город), Россия
В Берлине на дают комментарии о нападении на дом журналистов РИА Новости
Прокуратура Берлина не раскрывает детали дела о нападении на дом журналистов РИА Новости
БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Прокуратура Берлина не комментирует информацию СМИ о якобы задержании подозреваемого в нападении по делу об инциденте с домом журналистов РИА Новости в мае прошлого года.
Deutsche Welle* в среду вечером сообщила, что в Берлине задержали российского активиста Дмитрия Б. по подозрению в попытке поджога дома 6 мая прошлого года, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей. Собеседник издания из окружения подозреваемого сообщил, что в настоящее время активиста содержат в одном из следственных изоляторов германской столицы.
"Ввиду тайны следствия мы не даем никаких комментариев и информации по этому делу", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Берлина.
Здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению 6 мая прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ
по инциденту начала расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.