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В Берлине на дают комментарии о нападении на дом журналистов РИА Новости - РИА Новости, 02.02.2023
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В Берлине на дают комментарии о нападении на дом журналистов РИА Новости
В Берлине на дают комментарии о нападении на дом журналистов РИА Новости - РИА Новости, 02.02.2023
В Берлине на дают комментарии о нападении на дом журналистов РИА Новости
Прокуратура Берлина не комментирует информацию СМИ о якобы задержании подозреваемого в нападении по делу об инциденте с домом журналистов РИА Новости в мае... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:38
2023-02-02T13:38
в мире
германия
берлин (город)
россия
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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Прокуратура Берлина не комментирует информацию СМИ о якобы задержании подозреваемого в нападении по делу об инциденте с домом журналистов РИА Новости в мае прошлого года. Deutsche Welle* в среду вечером сообщила, что в Берлине задержали российского активиста Дмитрия Б. по подозрению в попытке поджога дома 6 мая прошлого года, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей. Собеседник издания из окружения подозреваемого сообщил, что в настоящее время активиста содержат в одном из следственных изоляторов германской столицы. "Ввиду тайны следствия мы не даем никаких комментариев и информации по этому делу", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Берлина. Здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению 6 мая прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту начала расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
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германия
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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353
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Нападение на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости
На здание, где проживают журналисты РИА Новости в Берлине, совершено нападение, разбито окно, найдена канистра с проводами, передает корреспондент РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, берлин (город), россия
В мире, Германия, Берлин (город), Россия
13:38 02.02.2023
 
В Берлине на дают комментарии о нападении на дом журналистов РИА Новости

Прокуратура Берлина не раскрывает детали дела о нападении на дом журналистов РИА Новости

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Прокуратура Берлина не комментирует информацию СМИ о якобы задержании подозреваемого в нападении по делу об инциденте с домом журналистов РИА Новости в мае прошлого года.
Deutsche Welle* в среду вечером сообщила, что в Берлине задержали российского активиста Дмитрия Б. по подозрению в попытке поджога дома 6 мая прошлого года, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей. Собеседник издания из окружения подозреваемого сообщил, что в настоящее время активиста содержат в одном из следственных изоляторов германской столицы.
"Ввиду тайны следствия мы не даем никаких комментариев и информации по этому делу", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Берлина.
Здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению 6 мая прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту начала расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа 2022, 20:13
В московском Парке Горького напали на журналиста РИА Новости
 
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