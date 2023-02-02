https://ria.ru/20230202/napadenie-1849233884.html

В Берлине на дают комментарии о нападении на дом журналистов РИА Новости

В Берлине на дают комментарии о нападении на дом журналистов РИА Новости - РИА Новости, 02.02.2023

В Берлине на дают комментарии о нападении на дом журналистов РИА Новости

Прокуратура Берлина не комментирует информацию СМИ о якобы задержании подозреваемого в нападении по делу об инциденте с домом журналистов РИА Новости в мае... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:38

2023-02-02T13:38

2023-02-02T13:38

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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Прокуратура Берлина не комментирует информацию СМИ о якобы задержании подозреваемого в нападении по делу об инциденте с домом журналистов РИА Новости в мае прошлого года. Deutsche Welle* в среду вечером сообщила, что в Берлине задержали российского активиста Дмитрия Б. по подозрению в попытке поджога дома 6 мая прошлого года, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей. Собеседник издания из окружения подозреваемого сообщил, что в настоящее время активиста содержат в одном из следственных изоляторов германской столицы. "Ввиду тайны следствия мы не даем никаких комментариев и информации по этому делу", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Берлина. Здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению 6 мая прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту начала расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20220802/napadenie-1806787058.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нападение на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости На здание, где проживают журналисты РИА Новости в Берлине, совершено нападение, разбито окно, найдена канистра с проводами, передает корреспондент РИА Новости 2023-02-02T13:38 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, берлин (город), россия