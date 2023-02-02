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Правительство одобрило концепцию о наказании за утечку персональных данных - РИА Новости, 02.02.2023
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Правительство одобрило концепцию о наказании за утечку персональных данных
Правительство одобрило концепцию о наказании за утечку персональных данных - РИА Новости, 02.02.2023
Правительство одобрило концепцию о наказании за утечку персональных данных
Правительство одобрило концепцию законопроекта об уголовной ответственности за незаконный сбор и передачу баз данных, сенаторы работают над окончательным... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:06
2023-02-02T17:06
общество
ирина рукавишникова
владимир путин
игорь ашманов
технологии
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Правительство одобрило концепцию законопроекта об уголовной ответственности за незаконный сбор и передачу баз данных, сенаторы работают над окончательным текстом проекта, сообщила первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. "Законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ", в соответствии с которым предлагается установить уголовную ответственность за незаконный сбор, хранение, использование и передачу баз данных. Концепция законопроекта поддержана правительством РФ. Сейчас в Совете Федерации идёт работа над окончательным текстом проекта закона", - написала политик в своем Telegram-канале. Она отметила, что "утечка" персональных данных - это серьёзная угроза для страны. Президент РФ Владимир Путин поставил приоритетную задачу – защищать персональные данные россиян. Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов заявил РИА Новости, что нужно лишать свободы на "серьезные сроки" лиц, участвующих в незаконном обороте персональных данных. Эксперт считает ложными представления о том, что утечек персональных данных будет меньше, если обложить оборотным штрафом компании.
https://ria.ru/20230128/utechki-1848094949.html
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общество, ирина рукавишникова , владимир путин, игорь ашманов, технологии
Общество, Ирина Рукавишникова , Владимир Путин, Игорь Ашманов, Технологии
17:06 02.02.2023
 
Правительство одобрило концепцию о наказании за утечку персональных данных

Правительство одобрило концепцию об уголовном наказании за утечку персональных данных

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкУтечка данных
Утечка данных - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Утечка данных. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Правительство одобрило концепцию законопроекта об уголовной ответственности за незаконный сбор и передачу баз данных, сенаторы работают над окончательным текстом проекта, сообщила первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
"Законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ", в соответствии с которым предлагается установить уголовную ответственность за незаконный сбор, хранение, использование и передачу баз данных. Концепция законопроекта поддержана правительством РФ. Сейчас в Совете Федерации идёт работа над окончательным текстом проекта закона", - написала политик в своем Telegram-канале.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 15:03
В Роскомнадзоре рассказали о крупных утечках персональных данных
Она отметила, что "утечка" персональных данных - это серьёзная угроза для страны. Президент РФ Владимир Путин поставил приоритетную задачу – защищать персональные данные россиян.
"Уверена, что данная инициатива своевременна, поскольку участились случаи продажи персональных данных жителей страны, причем, делается это без стеснения, крупным оптом", - заключила Рукавишникова.
Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов заявил РИА Новости, что нужно лишать свободы на "серьезные сроки" лиц, участвующих в незаконном обороте персональных данных. Эксперт считает ложными представления о том, что утечек персональных данных будет меньше, если обложить оборотным штрафом компании.
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Уфу - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 14:28
Путин поручил изучить вопрос об оборотных штрафах за утечку личных данных
 
ОбществоИрина РукавишниковаВладимир ПутинИгорь АшмановТехнологии
 
 
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