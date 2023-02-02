https://ria.ru/20230202/nakazanie-1849314277.html

Правительство одобрило концепцию о наказании за утечку персональных данных

Правительство одобрило концепцию о наказании за утечку персональных данных - РИА Новости, 02.02.2023

Правительство одобрило концепцию о наказании за утечку персональных данных

Правительство одобрило концепцию законопроекта об уголовной ответственности за незаконный сбор и передачу баз данных, сенаторы работают над окончательным... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:06

2023-02-02T17:06

2023-02-02T17:06

общество

ирина рукавишникова

владимир путин

игорь ашманов

технологии

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Правительство одобрило концепцию законопроекта об уголовной ответственности за незаконный сбор и передачу баз данных, сенаторы работают над окончательным текстом проекта, сообщила первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. "Законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ", в соответствии с которым предлагается установить уголовную ответственность за незаконный сбор, хранение, использование и передачу баз данных. Концепция законопроекта поддержана правительством РФ. Сейчас в Совете Федерации идёт работа над окончательным текстом проекта закона", - написала политик в своем Telegram-канале. Она отметила, что "утечка" персональных данных - это серьёзная угроза для страны. Президент РФ Владимир Путин поставил приоритетную задачу – защищать персональные данные россиян. Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов заявил РИА Новости, что нужно лишать свободы на "серьезные сроки" лиц, участвующих в незаконном обороте персональных данных. Эксперт считает ложными представления о том, что утечек персональных данных будет меньше, если обложить оборотным штрафом компании.

https://ria.ru/20230128/utechki-1848094949.html

https://ria.ru/20230113/utechka-1844630648.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ирина рукавишникова , владимир путин, игорь ашманов, технологии