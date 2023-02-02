Правительство одобрило концепцию о наказании за утечку персональных данных
Правительство одобрило концепцию об уголовном наказании за утечку персональных данных
Утечка данных. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Правительство одобрило концепцию законопроекта об уголовной ответственности за незаконный сбор и передачу баз данных, сенаторы работают над окончательным текстом проекта, сообщила первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
"Законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ", в соответствии с которым предлагается установить уголовную ответственность за незаконный сбор, хранение, использование и передачу баз данных. Концепция законопроекта поддержана правительством РФ. Сейчас в Совете Федерации идёт работа над окончательным текстом проекта закона", - написала политик в своем Telegram-канале.
28 января, 15:03В Роскомнадзоре рассказали о крупных утечках персональных данных
Она отметила, что "утечка" персональных данных - это серьёзная угроза для страны. Президент РФ Владимир Путин поставил приоритетную задачу – защищать персональные данные россиян.
"Уверена, что данная инициатива своевременна, поскольку участились случаи продажи персональных данных жителей страны, причем, делается это без стеснения, крупным оптом", - заключила Рукавишникова.
Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов заявил РИА Новости, что нужно лишать свободы на "серьезные сроки" лиц, участвующих в незаконном обороте персональных данных. Эксперт считает ложными представления о том, что утечек персональных данных будет меньше, если обложить оборотным штрафом компании.