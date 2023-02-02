https://ria.ru/20230202/nakazanie-1849250758.html
В Молдавии утвердили наказания за сепаратизм и заговор против страны
В Молдавии утвердили наказания за сепаратизм и заговор против страны - РИА Новости, 02.02.2023
В Молдавии утвердили наказания за сепаратизм и заговор против страны
Парламент Молдавии в четверг во II чтении принял поправки в уголовный кодекс, которые предполагают наказание за подстрекательство к действиям, наносящим ущерб... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:12
2023-02-02T14:12
2023-02-02T14:12
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молдавия
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КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Парламент Молдавии в четверг во II чтении принял поправки в уголовный кодекс, которые предполагают наказание за подстрекательство к действиям, наносящим ущерб территориальной неприкосновенности, сообщила пресс-служба законодательного органа. "В уголовный кодекс были внесены изменения для борьбы с рисками и угрозами, порождаемыми подрывными информационными действиями иностранных спецслужб в отношении Молдавии", - сообщается на сайте парламента. Инициатива была одобрена голосами 60 депутатов. Документ предусматривает наказание за создание незаконных информационных структур на территории Молдавии. За подстрекательство к действиям, наносящим ущерб суверенитету, независимости, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности или обороноспособности Молдавии, введена уголовная ответственность. В уголовном кодексе Молдавии появятся новые статьи, в частности, "заговор против Молдовы" (от 2 до 7 лет тюрьмы) и "сепаратизм". Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев неоднократно отмечал, что предложенный законопроект является вызовом и угрозой переговорному процессу по приднестровскому урегулированию.
https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849175594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
В Молдавии утвердили наказания за сепаратизм и заговор против страны
Парламент Молдавии утвердил наказания за сепаратизм и заговор против страны
КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Парламент Молдавии в четверг во II чтении принял поправки в уголовный кодекс, которые предполагают наказание за подстрекательство к действиям, наносящим ущерб территориальной неприкосновенности, сообщила пресс-служба законодательного органа.
"В уголовный кодекс были внесены изменения для борьбы с рисками и угрозами, порождаемыми подрывными информационными действиями иностранных спецслужб в отношении Молдавии", - сообщается на сайте парламента.
Инициатива была одобрена голосами 60 депутатов. Документ предусматривает наказание за создание незаконных информационных структур на территории Молдавии. За подстрекательство к действиям, наносящим ущерб суверенитету, независимости, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности или обороноспособности Молдавии, введена уголовная ответственность. В уголовном кодексе Молдавии появятся новые статьи, в частности, "заговор против Молдовы" (от 2 до 7 лет тюрьмы) и "сепаратизм".
Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев
неоднократно отмечал, что предложенный законопроект является вызовом и угрозой переговорному процессу по приднестровскому урегулированию.