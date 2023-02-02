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В Молдавии утвердили наказания за сепаратизм и заговор против страны - РИА Новости, 02.02.2023
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В Молдавии утвердили наказания за сепаратизм и заговор против страны
В Молдавии утвердили наказания за сепаратизм и заговор против страны - РИА Новости, 02.02.2023
В Молдавии утвердили наказания за сепаратизм и заговор против страны
Парламент Молдавии в четверг во II чтении принял поправки в уголовный кодекс, которые предполагают наказание за подстрекательство к действиям, наносящим ущерб... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:12
2023-02-02T14:12
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Парламент Молдавии в четверг во II чтении принял поправки в уголовный кодекс, которые предполагают наказание за подстрекательство к действиям, наносящим ущерб территориальной неприкосновенности, сообщила пресс-служба законодательного органа. "В уголовный кодекс были внесены изменения для борьбы с рисками и угрозами, порождаемыми подрывными информационными действиями иностранных спецслужб в отношении Молдавии", - сообщается на сайте парламента. Инициатива была одобрена голосами 60 депутатов. Документ предусматривает наказание за создание незаконных информационных структур на территории Молдавии. За подстрекательство к действиям, наносящим ущерб суверенитету, независимости, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности или обороноспособности Молдавии, введена уголовная ответственность. В уголовном кодексе Молдавии появятся новые статьи, в частности, "заговор против Молдовы" (от 2 до 7 лет тюрьмы) и "сепаратизм". Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев неоднократно отмечал, что предложенный законопроект является вызовом и угрозой переговорному процессу по приднестровскому урегулированию.
https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849175594.html
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
14:12 02.02.2023
 
В Молдавии утвердили наказания за сепаратизм и заговор против страны

Парламент Молдавии утвердил наказания за сепаратизм и заговор против страны

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Парламент Молдавии в четверг во II чтении принял поправки в уголовный кодекс, которые предполагают наказание за подстрекательство к действиям, наносящим ущерб территориальной неприкосновенности, сообщила пресс-служба законодательного органа.
"В уголовный кодекс были внесены изменения для борьбы с рисками и угрозами, порождаемыми подрывными информационными действиями иностранных спецслужб в отношении Молдавии", - сообщается на сайте парламента.
Инициатива была одобрена голосами 60 депутатов. Документ предусматривает наказание за создание незаконных информационных структур на территории Молдавии. За подстрекательство к действиям, наносящим ущерб суверенитету, независимости, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности или обороноспособности Молдавии, введена уголовная ответственность. В уголовном кодексе Молдавии появятся новые статьи, в частности, "заговор против Молдовы" (от 2 до 7 лет тюрьмы) и "сепаратизм".
Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев неоднократно отмечал, что предложенный законопроект является вызовом и угрозой переговорному процессу по приднестровскому урегулированию.
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