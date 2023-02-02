https://ria.ru/20230202/nakazanie-1849250758.html

В Молдавии утвердили наказания за сепаратизм и заговор против страны

В Молдавии утвердили наказания за сепаратизм и заговор против страны - РИА Новости, 02.02.2023

В Молдавии утвердили наказания за сепаратизм и заговор против страны

Парламент Молдавии в четверг во II чтении принял поправки в уголовный кодекс, которые предполагают наказание за подстрекательство к действиям, наносящим ущерб... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:12

2023-02-02T14:12

2023-02-02T14:12

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Парламент Молдавии в четверг во II чтении принял поправки в уголовный кодекс, которые предполагают наказание за подстрекательство к действиям, наносящим ущерб территориальной неприкосновенности, сообщила пресс-служба законодательного органа. "В уголовный кодекс были внесены изменения для борьбы с рисками и угрозами, порождаемыми подрывными информационными действиями иностранных спецслужб в отношении Молдавии", - сообщается на сайте парламента. Инициатива была одобрена голосами 60 депутатов. Документ предусматривает наказание за создание незаконных информационных структур на территории Молдавии. За подстрекательство к действиям, наносящим ущерб суверенитету, независимости, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности или обороноспособности Молдавии, введена уголовная ответственность. В уголовном кодексе Молдавии появятся новые статьи, в частности, "заговор против Молдовы" (от 2 до 7 лет тюрьмы) и "сепаратизм". Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев неоднократно отмечал, что предложенный законопроект является вызовом и угрозой переговорному процессу по приднестровскому урегулированию.

https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849175594.html

молдавия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия