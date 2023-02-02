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На модернизацию ЖКХ Новгородской области направят миллиард рублей
На модернизацию ЖКХ Новгородской области направят миллиард рублей - РИА Новости, 02.02.2023
На модернизацию ЖКХ Новгородской области направят миллиард рублей
Рекордная сумма в 1 миллиард рублей из федерального и регионального бюджетов будет направлена в 2023-2024 годах на реализацию программы модернизации систем... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:13
2023-02-02T17:13
2023-02-02T17:13
новгородская область
жкх
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Рекордная сумма в 1 миллиард рублей из федерального и регионального бюджетов будет направлена в 2023-2024 годах на реализацию программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры Новгородской области, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Андрей Никитин.Финансирование выделяется на реализацию программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Новгородской области", проект которой одобрен в четверг на заседании федерального штаба под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в котором принял участие глава региона."Эти средства пойдут на капитальный ремонт и строительство 14 объектов водоснабжения и водоотведения в Великом Новгороде, Новгородском, Боровичском, Маловишерском, Крестецком, Шимском и Солецком районах", - написал Никитин.Планируется, что на федеральные средства с региональным софинансированием в областном центре пройдут реконструкция системы водоотведения, капитальный ремонт участков водопроводной линии и канализационной напорной линии.В Малой Вишере отремонтируют коллектор. В Крестцах, а также в Сольцах до деревни Сосновка появятся водопроводные сети. Кроме этого, в Сольцах проведут ремонт водопровода через реку Шелонь. В селе Медведь Шимского района пройдет реконструкция системы очистки воды. Капитальный ремонт водопроводных сетей ждет Боровичи, а в деревне Опеченский Посад построят канализацию. Также масштабные работы планируются в двух деревнях Новгородского района."Обновление коммунальных сетей – сегодня самое востребованное направление развития ЖКХ, которое находится на особом контроле правительства. Поэтому в региональных программах акцент сделан на обновлении линейных объектов", - приводятся в сообщении пресс-службы облправительства слова Хуснуллина на заседании штаба.
https://ria.ru/20221228/podderzhka-1841995546.html
новгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, жкх
Новгородская область, ЖКХ
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Рекордная сумма в 1 миллиард рублей из федерального и регионального бюджетов будет направлена в 2023-2024 годах на реализацию программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры Новгородской области, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Андрей Никитин.
Финансирование выделяется на реализацию программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Новгородской области", проект которой одобрен в четверг на заседании федерального штаба под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
, в котором принял участие глава региона.
"Эти средства пойдут на капитальный ремонт и строительство 14 объектов водоснабжения и водоотведения в Великом Новгороде
, Новгородском, Боровичском, Маловишерском, Крестецком, Шимском и Солецком районах", - написал Никитин.
Планируется, что на федеральные средства с региональным софинансированием в областном центре пройдут реконструкция системы водоотведения, капитальный ремонт участков водопроводной линии и канализационной напорной линии.
В Малой Вишере
отремонтируют коллектор. В Крестцах, а также в Сольцах
до деревни Сосновка появятся водопроводные сети. Кроме этого, в Сольцах проведут ремонт водопровода через реку Шелонь. В селе Медведь Шимского района пройдет реконструкция системы очистки воды. Капитальный ремонт водопроводных сетей ждет Боровичи
, а в деревне Опеченский Посад построят канализацию. Также масштабные работы планируются в двух деревнях Новгородского района
.
"Обновление коммунальных сетей – сегодня самое востребованное направление развития ЖКХ, которое находится на особом контроле правительства. Поэтому в региональных программах акцент сделан на обновлении линейных объектов", - приводятся в сообщении пресс-службы облправительства слова Хуснуллина на заседании штаба.