Рейтинг@Mail.ru
На модернизацию ЖКХ Новгородской области направят миллиард рублей - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230202/modernizatsiya-1849316850.html
На модернизацию ЖКХ Новгородской области направят миллиард рублей
На модернизацию ЖКХ Новгородской области направят миллиард рублей - РИА Новости, 02.02.2023
На модернизацию ЖКХ Новгородской области направят миллиард рублей
Рекордная сумма в 1 миллиард рублей из федерального и регионального бюджетов будет направлена в 2023-2024 годах на реализацию программы модернизации систем... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:13
2023-02-02T17:13
новгородская область
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111170/35/1111703590_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ab0bb2cf33ead45dca3d0b6e9193c557.jpg
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Рекордная сумма в 1 миллиард рублей из федерального и регионального бюджетов будет направлена в 2023-2024 годах на реализацию программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры Новгородской области, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Андрей Никитин.Финансирование выделяется на реализацию программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Новгородской области", проект которой одобрен в четверг на заседании федерального штаба под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в котором принял участие глава региона."Эти средства пойдут на капитальный ремонт и строительство 14 объектов водоснабжения и водоотведения в Великом Новгороде, Новгородском, Боровичском, Маловишерском, Крестецком, Шимском и Солецком районах", - написал Никитин.Планируется, что на федеральные средства с региональным софинансированием в областном центре пройдут реконструкция системы водоотведения, капитальный ремонт участков водопроводной линии и канализационной напорной линии.В Малой Вишере отремонтируют коллектор. В Крестцах, а также в Сольцах до деревни Сосновка появятся водопроводные сети. Кроме этого, в Сольцах проведут ремонт водопровода через реку Шелонь. В селе Медведь Шимского района пройдет реконструкция системы очистки воды. Капитальный ремонт водопроводных сетей ждет Боровичи, а в деревне Опеченский Посад построят канализацию. Также масштабные работы планируются в двух деревнях Новгородского района."Обновление коммунальных сетей – сегодня самое востребованное направление развития ЖКХ, которое находится на особом контроле правительства. Поэтому в региональных программах акцент сделан на обновлении линейных объектов", - приводятся в сообщении пресс-службы облправительства слова Хуснуллина на заседании штаба.
https://ria.ru/20221228/podderzhka-1841995546.html
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111170/35/1111703590_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e2e53b80157ff5890514a7b23cb68179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, жкх
Новгородская область, ЖКХ
17:13 02.02.2023
 

На модернизацию ЖКХ Новгородской области направят миллиард рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Рекордная сумма в 1 миллиард рублей из федерального и регионального бюджетов будет направлена в 2023-2024 годах на реализацию программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры Новгородской области, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Андрей Никитин.
Финансирование выделяется на реализацию программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Новгородской области", проект которой одобрен в четверг на заседании федерального штаба под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в котором принял участие глава региона.
"Эти средства пойдут на капитальный ремонт и строительство 14 объектов водоснабжения и водоотведения в Великом Новгороде, Новгородском, Боровичском, Маловишерском, Крестецком, Шимском и Солецком районах", - написал Никитин.
Планируется, что на федеральные средства с региональным софинансированием в областном центре пройдут реконструкция системы водоотведения, капитальный ремонт участков водопроводной линии и канализационной напорной линии.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
28 декабря 2022, 17:54
В Новгородской области 2023 год станет Годом социальной поддержки жителей
В Малой Вишере отремонтируют коллектор. В Крестцах, а также в Сольцах до деревни Сосновка появятся водопроводные сети. Кроме этого, в Сольцах проведут ремонт водопровода через реку Шелонь. В селе Медведь Шимского района пройдет реконструкция системы очистки воды. Капитальный ремонт водопроводных сетей ждет Боровичи, а в деревне Опеченский Посад построят канализацию. Также масштабные работы планируются в двух деревнях Новгородского района.
"Обновление коммунальных сетей – сегодня самое востребованное направление развития ЖКХ, которое находится на особом контроле правительства. Поэтому в региональных программах акцент сделан на обновлении линейных объектов", - приводятся в сообщении пресс-службы облправительства слова Хуснуллина на заседании штаба.
 
Новгородская областьЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала