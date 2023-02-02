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Киев проводит тотальную мобилизацию в Снигиревском районе - РИА Новости, 02.02.2023
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Киев проводит тотальную мобилизацию в Снигиревском районе
Киев проводит тотальную мобилизацию в Снигиревском районе - РИА Новости, 02.02.2023
Киев проводит тотальную мобилизацию в Снигиревском районе
Украинские власти проводят тотальную мобилизацию мужчин в подконтрольном им сейчас Снигиревском районе Херсонской области, сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T06:18
2023-02-02T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 фев — РИА Новости. Украинские власти проводят тотальную мобилизацию мужчин в подконтрольном им сейчас Снигиревском районе Херсонской области, сообщил РИА Новости глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов. По словам Барбашова, жители района боятся выходить на улицу из-за действий украинских властей. При этом Киев отправляет мобилизованных на наиболее опасные участки фронта, "откуда они вряд ли вернутся вообще"."Украинскими властями сейчас черпается мобилизационный ресурс, то есть просто люди рассматриваются как пушечное мясо", — подчеркнул глава района. Он добавил, что администрация поддерживает связь с жителями района, которые ждут возвращения российских властей.После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к этому региону из состава Николаевской области Украины. Ранее Барбашов сообщал, что киевские власти возбудили уголовное дело против российской администрации Снигиревки за выдачу людям продуктов питания и социальных выплат.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230201/mobilizatsiya-1849073233.html
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в мире, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия
06:18 02.02.2023 (обновлено: 09:13 02.02.2023)
 
Киев проводит тотальную мобилизацию в Снигиревском районе

Барбашов: Киев проводит тотальную мобилизацию в Снигиревском районе Херсонской области

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 фев — РИА Новости. Украинские власти проводят тотальную мобилизацию мужчин в подконтрольном им сейчас Снигиревском районе Херсонской области, сообщил РИА Новости глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов.
"Огромные проблемы сейчас у местного населения из-за повальной мобилизации. То есть она носит уже какой-то истеричный характер, берут людей на улице, хватают, фактически это похищение людей", — указал он.
По словам Барбашова, жители района боятся выходить на улицу из-за действий украинских властей. При этом Киев отправляет мобилизованных на наиболее опасные участки фронта, "откуда они вряд ли вернутся вообще".
"Украинскими властями сейчас черпается мобилизационный ресурс, то есть просто люди рассматриваются как пушечное мясо", — подчеркнул глава района.
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Он добавил, что администрация поддерживает связь с жителями района, которые ждут возвращения российских властей.

"То есть все почувствовали разницу между работой нашей администрации и украинской, которая сейчас контролирует ситуацию в Снигиревском районе, в Николаевской области", — заключил собеседник агентства.

После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к этому региону из состава Николаевской области Украины.
Ранее Барбашов сообщал, что киевские власти возбудили уголовное дело против российской администрации Снигиревки за выдачу людям продуктов питания и социальных выплат.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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