https://ria.ru/20230202/mobilizatsiya-1849125066.html

Киев проводит тотальную мобилизацию в Снигиревском районе

Киев проводит тотальную мобилизацию в Снигиревском районе - РИА Новости, 02.02.2023

Киев проводит тотальную мобилизацию в Снигиревском районе

Украинские власти проводят тотальную мобилизацию мужчин в подконтрольном им сейчас Снигиревском районе Херсонской области, сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T06:18

2023-02-02T06:18

2023-02-02T09:13

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 фев — РИА Новости. Украинские власти проводят тотальную мобилизацию мужчин в подконтрольном им сейчас Снигиревском районе Херсонской области, сообщил РИА Новости глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов. По словам Барбашова, жители района боятся выходить на улицу из-за действий украинских властей. При этом Киев отправляет мобилизованных на наиболее опасные участки фронта, "откуда они вряд ли вернутся вообще"."Украинскими властями сейчас черпается мобилизационный ресурс, то есть просто люди рассматриваются как пушечное мясо", — подчеркнул глава района. Он добавил, что администрация поддерживает связь с жителями района, которые ждут возвращения российских властей.После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к этому региону из состава Николаевской области Украины. Ранее Барбашов сообщал, что киевские власти возбудили уголовное дело против российской администрации Снигиревки за выдачу людям продуктов питания и социальных выплат.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230201/mobilizatsiya-1849073233.html

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