https://ria.ru/20230202/missiya-1849191603.html

Лавров напомнил о предложении России по развертыванию миссии ОДКБ в Армении

Лавров напомнил о предложении России по развертыванию миссии ОДКБ в Армении - РИА Новости, 02.02.2023

Лавров напомнил о предложении России по развертыванию миссии ОДКБ в Армении

Предложение России о развертывании миссии ОДКБ в Армении все еще актуально, если Армения по прежнему заинтересована, миссия может быть развернута в течение... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:50

2023-02-02T11:50

2023-02-02T12:14

россия

сергей лавров

ситуация на армяно-азербайджанской границе

армения

одкб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849159349_78:150:2883:1728_1920x0_80_0_0_0a33baab8f77191df057107028b7a00a.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Предложение России о развертывании миссии ОДКБ в Армении все еще актуально, если Армения по прежнему заинтересована, миссия может быть развернута в течение одного-двух дней, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Предложение до сих пор на столе, и если наши армянские союзники, друзья по-прежнему в нем заинтересованы, эта миссия может быть в течение буквально одного-двух дней быть развёрнута", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.

https://ria.ru/20230126/iskhod-1847533593.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, сергей лавров, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения, одкб