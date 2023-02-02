https://ria.ru/20230202/missiya-1849191603.html
Лавров напомнил о предложении России по развертыванию миссии ОДКБ в Армении
Лавров напомнил о предложении России по развертыванию миссии ОДКБ в Армении - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров напомнил о предложении России по развертыванию миссии ОДКБ в Армении
Предложение России о развертывании миссии ОДКБ в Армении все еще актуально, если Армения по прежнему заинтересована, миссия может быть развернута в течение... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:50
2023-02-02T11:50
2023-02-02T12:14
россия
сергей лавров
ситуация на армяно-азербайджанской границе
армения
одкб
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Предложение России о развертывании миссии ОДКБ в Армении все еще актуально, если Армения по прежнему заинтересована, миссия может быть развернута в течение одного-двух дней, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Предложение до сих пор на столе, и если наши армянские союзники, друзья по-прежнему в нем заинтересованы, эта миссия может быть в течение буквально одного-двух дней быть развёрнута", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
https://ria.ru/20230126/iskhod-1847533593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения, одкб
Россия, Сергей Лавров, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Армения, ОДКБ
11:50 02.02.2023 (обновлено: 12:14 02.02.2023)
Лавров напомнил о предложении России по развертыванию миссии ОДКБ в Армении
Лавров: предложение России о развертывании миссии ОДКБ в Армении все еще актуально