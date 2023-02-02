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Лавров напомнил о предложении России по развертыванию миссии ОДКБ в Армении - РИА Новости, 02.02.2023
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Лавров напомнил о предложении России по развертыванию миссии ОДКБ в Армении
Лавров напомнил о предложении России по развертыванию миссии ОДКБ в Армении - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров напомнил о предложении России по развертыванию миссии ОДКБ в Армении
Предложение России о развертывании миссии ОДКБ в Армении все еще актуально, если Армения по прежнему заинтересована, миссия может быть развернута в течение... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:50
2023-02-02T12:14
россия
сергей лавров
ситуация на армяно-азербайджанской границе
армения
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Предложение России о развертывании миссии ОДКБ в Армении все еще актуально, если Армения по прежнему заинтересована, миссия может быть развернута в течение одного-двух дней, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Предложение до сих пор на столе, и если наши армянские союзники, друзья по-прежнему в нем заинтересованы, эта миссия может быть в течение буквально одного-двух дней быть развёрнута", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
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россия, сергей лавров, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения, одкб
Россия, Сергей Лавров, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Армения, ОДКБ
11:50 02.02.2023 (обновлено: 12:14 02.02.2023)
 
Лавров напомнил о предложении России по развертыванию миссии ОДКБ в Армении

Лавров: предложение России о развертывании миссии ОДКБ в Армении все еще актуально

© РИА Новости / Григорий СысоевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Предложение России о развертывании миссии ОДКБ в Армении все еще актуально, если Армения по прежнему заинтересована, миссия может быть развернута в течение одного-двух дней, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Предложение до сих пор на столе, и если наши армянские союзники, друзья по-прежнему в нем заинтересованы, эта миссия может быть в течение буквально одного-двух дней быть развёрнута", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
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РоссияСергей ЛавровСитуация на армяно-азербайджанской границеАрменияОДКБ
 
 
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