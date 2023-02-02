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Овчинский: центр "Моспром" проведет digital-марафон для экспортеров - РИА Новости, 02.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230202/marafon-1849095631.html
Овчинский: центр "Моспром" проведет digital-марафон для экспортеров
Овчинский: центр "Моспром" проведет digital-марафон для экспортеров - РИА Новости, 02.02.2023
Овчинский: центр "Моспром" проведет digital-марафон для экспортеров
Центр "Моспром" проведет в марте бесплатный обучающий марафон для московских экспортеров, повышающий их компетенции в сфере digital-маркетинга и... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T09:20
2023-02-02T09:20
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Центр "Моспром" проведет в марте бесплатный обучающий марафон для московских экспортеров, повышающий их компетенции в сфере digital-маркетинга и SEO-продвижения, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что власти города предоставляют финансовые и нефинансовые меры поддержки предприятиям, которые хотят выйти на международный рынок или нарастить экспорт своей продукции."Так, в рамках программы центра "Моспром" пройдет курс для продвижения продукции на зарубежные рынки с помощью digital-маркетинга. Обучение будет проходить в онлайн-формате на российской платформе CoreApp. В течение шести недель эксперты и специалисты проведут комплексную оценку эффективности онлайн-ресурсов компании и их адаптивности к внешним рынкам", – сказал Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Уточняется, что программа марафона состоит из шести обучающих модулей, а также практических занятий и индивидуальных консультаций. В результате, компании смогут повысить навыки своих сотрудников в работе с зарубежными контрагентами. Подать заявку на участие в обучающем марафоне можно до 17 февраля на сайте центра "Моспром".
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
09:20 02.02.2023
 

Овчинский: центр "Моспром" проведет digital-марафон для экспортеров

© Фото: пресс-служба ДИПП Овчинский Владислав Анатольевич
Овчинский Владислав Анатольевич
© Фото: пресс-служба ДИПП
Овчинский Владислав Анатольевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Центр "Моспром" проведет в марте бесплатный обучающий марафон для московских экспортеров, повышающий их компетенции в сфере digital-маркетинга и SEO-продвижения, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он отметил, что власти города предоставляют финансовые и нефинансовые меры поддержки предприятиям, которые хотят выйти на международный рынок или нарастить экспорт своей продукции.
"Так, в рамках программы центра "Моспром" пройдет курс для продвижения продукции на зарубежные рынки с помощью digital-маркетинга. Обучение будет проходить в онлайн-формате на российской платформе CoreApp. В течение шести недель эксперты и специалисты проведут комплексную оценку эффективности онлайн-ресурсов компании и их адаптивности к внешним рынкам", – сказал Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
Уточняется, что программа марафона состоит из шести обучающих модулей, а также практических занятий и индивидуальных консультаций. В результате, компании смогут повысить навыки своих сотрудников в работе с зарубежными контрагентами. Подать заявку на участие в обучающем марафоне можно до 17 февраля на сайте центра "Моспром".
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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