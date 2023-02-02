https://ria.ru/20230202/marafon-1849095631.html

Овчинский: центр "Моспром" проведет digital-марафон для экспортеров

Овчинский: центр "Моспром" проведет digital-марафон для экспортеров - РИА Новости, 02.02.2023

Овчинский: центр "Моспром" проведет digital-марафон для экспортеров

Центр "Моспром" проведет в марте бесплатный обучающий марафон для московских экспортеров, повышающий их компетенции в сфере digital-маркетинга и... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T09:20

2023-02-02T09:20

2023-02-02T09:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Центр "Моспром" проведет в марте бесплатный обучающий марафон для московских экспортеров, повышающий их компетенции в сфере digital-маркетинга и SEO-продвижения, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что власти города предоставляют финансовые и нефинансовые меры поддержки предприятиям, которые хотят выйти на международный рынок или нарастить экспорт своей продукции."Так, в рамках программы центра "Моспром" пройдет курс для продвижения продукции на зарубежные рынки с помощью digital-маркетинга. Обучение будет проходить в онлайн-формате на российской платформе CoreApp. В течение шести недель эксперты и специалисты проведут комплексную оценку эффективности онлайн-ресурсов компании и их адаптивности к внешним рынкам", – сказал Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Уточняется, что программа марафона состоит из шести обучающих модулей, а также практических занятий и индивидуальных консультаций. В результате, компании смогут повысить навыки своих сотрудников в работе с зарубежными контрагентами. Подать заявку на участие в обучающем марафоне можно до 17 февраля на сайте центра "Моспром".

москва

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владислав овчинский, москва