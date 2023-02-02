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Маккарти заявил, что может поехать на Тайвань, не считаясь с мнением Пекина - РИА Новости, 02.02.2023
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Маккарти заявил, что может поехать на Тайвань, не считаясь с мнением Пекина
Маккарти заявил, что может поехать на Тайвань, не считаясь с мнением Пекина - РИА Новости, 02.02.2023
Маккарти заявил, что может поехать на Тайвань, не считаясь с мнением Пекина
Преемник Нэнси Пелоси на посту спикера палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти заявил, что не намерен учитывать мнение властей Китая в контексте... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T00:59
2023-02-02T01:24
в мире
сша
пекин
тайвань
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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Преемник Нэнси Пелоси на посту спикера палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти заявил, что не намерен учитывать мнение властей Китая в контексте планирования поездок на Тайвань."Я не думаю, что Китай может указывать мне, куда ехать – когда-либо и где-либо", – сказал Маккарти журналистам по итогам встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом.Таким образом конгрессмен ответил на вопрос о том, как он относится к предостережениям со стороны Пекина относительно предполагаемых поездок на остров.Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином обострилась после состоявшейся в августе 2022 года поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выразил протест против этого визита, а вскоре после его завершения приступил к масштабным военным учениям в акватории острова.Впоследствии госдепартамент, комментируя возможность поездки нового спикера палаты Кевина Маккарти на остров, заявил, что конгрессмены полностью независимы в своих решениях относительно подобных визитов.
https://ria.ru/20230131/kitay-1848557212.html
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в мире, сша, пекин, тайвань
В мире, США, Пекин, Тайвань
00:59 02.02.2023 (обновлено: 01:24 02.02.2023)
 
Маккарти заявил, что может поехать на Тайвань, не считаясь с мнением Пекина

Маккарти заявил, что не намерен учитывать мнение Пекина в случае поездки на Тайвань

© AP Photo / Jose Luis MaganaНовоизбранный спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти
Новоизбранный спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Новоизбранный спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Преемник Нэнси Пелоси на посту спикера палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти заявил, что не намерен учитывать мнение властей Китая в контексте планирования поездок на Тайвань.
"Я не думаю, что Китай может указывать мне, куда ехать – когда-либо и где-либо", – сказал Маккарти журналистам по итогам встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом.
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Таким образом конгрессмен ответил на вопрос о том, как он относится к предостережениям со стороны Пекина относительно предполагаемых поездок на остров.
Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином обострилась после состоявшейся в августе 2022 года поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выразил протест против этого визита, а вскоре после его завершения приступил к масштабным военным учениям в акватории острова.
Впоследствии госдепартамент, комментируя возможность поездки нового спикера палаты Кевина Маккарти на остров, заявил, что конгрессмены полностью независимы в своих решениях относительно подобных визитов.
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