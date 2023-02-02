00:59 02.02.2023 (обновлено: 01:24 02.02.2023)
Маккарти заявил, что может поехать на Тайвань, не считаясь с мнением Пекина
Маккарти заявил, что не намерен учитывать мнение Пекина в случае поездки на Тайвань
© AP Photo / Jose Luis MaganaНовоизбранный спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти
© AP Photo / Jose Luis Magana
Новоизбранный спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Преемник Нэнси Пелоси на посту спикера палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти заявил, что не намерен учитывать мнение властей Китая в контексте планирования поездок на Тайвань.
"Я не думаю, что Китай может указывать мне, куда ехать – когда-либо и где-либо", – сказал Маккарти журналистам по итогам встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом.
31 января, 04:15В Пекине ответили на планы США воевать с Китаем
Таким образом конгрессмен ответил на вопрос о том, как он относится к предостережениям со стороны Пекина относительно предполагаемых поездок на остров.
Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином обострилась после состоявшейся в августе 2022 года поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выразил протест против этого визита, а вскоре после его завершения приступил к масштабным военным учениям в акватории острова.
Впоследствии госдепартамент, комментируя возможность поездки нового спикера палаты Кевина Маккарти на остров, заявил, что конгрессмены полностью независимы в своих решениях относительно подобных визитов.