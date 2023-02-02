https://ria.ru/20230202/makkarti-1849112993.html

Маккарти заявил, что может поехать на Тайвань, не считаясь с мнением Пекина

Маккарти заявил, что может поехать на Тайвань, не считаясь с мнением Пекина - РИА Новости, 02.02.2023

Маккарти заявил, что может поехать на Тайвань, не считаясь с мнением Пекина

Преемник Нэнси Пелоси на посту спикера палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти заявил, что не намерен учитывать мнение властей Китая в контексте... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T00:59

2023-02-02T00:59

2023-02-02T01:24

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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Преемник Нэнси Пелоси на посту спикера палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти заявил, что не намерен учитывать мнение властей Китая в контексте планирования поездок на Тайвань."Я не думаю, что Китай может указывать мне, куда ехать – когда-либо и где-либо", – сказал Маккарти журналистам по итогам встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом.Таким образом конгрессмен ответил на вопрос о том, как он относится к предостережениям со стороны Пекина относительно предполагаемых поездок на остров.Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином обострилась после состоявшейся в августе 2022 года поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выразил протест против этого визита, а вскоре после его завершения приступил к масштабным военным учениям в акватории острова.Впоследствии госдепартамент, комментируя возможность поездки нового спикера палаты Кевина Маккарти на остров, заявил, что конгрессмены полностью независимы в своих решениях относительно подобных визитов.

https://ria.ru/20230131/kitay-1848557212.html

https://ria.ru/20230201/tayvan-1848842947.html

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в мире, сша, пекин, тайвань