https://ria.ru/20230202/lyantor-1849133590.html
Глава Сургутского района Югры вручил жителям Лянтора ключи от новых квартир
Глава Сургутского района Югры вручил жителям Лянтора ключи от новых квартир - РИА Новости, 02.02.2023
Глава Сургутского района Югры вручил жителям Лянтора ключи от новых квартир
Более 40 новых квартир переданы в собственность жителей городского поселения Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе, ключи новоселам вручил лично глава... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T08:34
2023-02-02T08:34
2023-02-02T08:34
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
лянтор
ханты-мансийский автономный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577245512_0:0:1526:858_1920x0_80_0_0_8794aa071e1cec515a6e0e696b45ae02.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Более 40 новых квартир переданы в собственность жителей городского поселения Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе, ключи новоселам вручил лично глава Сургутского района Андрей Трубецкой, сообщает пресс-служба райадминистрации. "Дом двухподъездный, восьмиэтажный. Из 62 квартир здесь выкуплены 53 - для очередников программы по расселению аварийного жилищного фонда. На покупку жилья в этой новостройке администрация Сургутского района выделила 208 миллионов рублей… Сорок одна квартира в этом доме передана в собственность жителей городского поселения Лянтор", - говорится в сообщении. Уточняется, что 12 из выкупленных квартир будут предоставлены гражданам, проживающим в аварийном жилье на территориях сельских поселений Лямино и Сытомино. "В этом же доме первую секцию выкупали в начале прошлого года, порядка 60 квартир. К июню сдадут еще одну секцию, поэтому порядка 120 квартир на Лянтор у нас в планах выкупить, чтобы переселить людей из аварийного жилья. Быстро сработали в этом году, потому что был задел по новостройкам с прошлого года. В 2022 году ввели 90 тысяч квадратных метров жилья, план перевыполнили. Определенный оптимизм внушает, что и в этом году его перевыполним. Заявку в округ направили на получение финансирования", - отметил глава Сургутского района Адрей Трубецкой. Всего, по данным администрации района, в 2022 году для расселения аварийного жилья было приобретено 321 жилое помещение в сельских поселениях Русскинская, Локосово, Угут, а также поселках городского типа Белый Яр и Лянтор. В общей сложности порядка 389 семей улучшили свои жилищные условия. В конце 2022 года на федеральном уровне утверждено новое мероприятие по расселению "фенольных" домов на территории автономного округа. Сургутский район стал первым муниципалитетом в округе, где процесс расселения таких домов уже запущен - в 2022 году было приобретено 50 жилых помещений.
https://ria.ru/20211222/tekhnopark-1764988434.html
https://ria.ru/20230116/zhilprogrammy-1845268779.html
сургутский район
лянтор
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577245512_90:0:1526:1077_1920x0_80_0_0_baa1b8cfd06c298cb63d9602df865c25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сургутский район, лянтор, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Лянтор, Ханты-Мансийский автономный округ
Глава Сургутского района Югры вручил жителям Лянтора ключи от новых квартир
Глава Сургутского района Югры Трубецкой вручил жителям Лянтора ключи от новых квартир
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Более 40 новых квартир переданы в собственность жителей городского поселения Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе, ключи новоселам вручил лично глава Сургутского района Андрей Трубецкой, сообщает пресс-служба райадминистрации.
"Дом двухподъездный, восьмиэтажный. Из 62 квартир здесь выкуплены 53 - для очередников программы по расселению аварийного жилищного фонда. На покупку жилья в этой новостройке администрация Сургутского района выделила 208 миллионов рублей… Сорок одна квартира в этом доме передана в собственность жителей городского поселения Лянтор", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 12 из выкупленных квартир будут предоставлены гражданам, проживающим в аварийном жилье на территориях сельских поселений Лямино и Сытомино.
"В этом же доме первую секцию выкупали в начале прошлого года, порядка 60 квартир. К июню сдадут еще одну секцию, поэтому порядка 120 квартир на Лянтор у нас в планах выкупить, чтобы переселить людей из аварийного жилья. Быстро сработали в этом году, потому что был задел по новостройкам с прошлого года. В 2022 году ввели 90 тысяч квадратных метров жилья, план перевыполнили. Определенный оптимизм внушает, что и в этом году его перевыполним. Заявку в округ направили на получение финансирования", - отметил глава Сургутского района Адрей Трубецкой.
Всего, по данным администрации района, в 2022 году для расселения аварийного жилья было приобретено 321 жилое помещение в сельских поселениях Русскинская, Локосово, Угут, а также поселках городского типа Белый Яр
и Лянтор. В общей сложности порядка 389 семей улучшили свои жилищные условия.
В конце 2022 года на федеральном уровне утверждено новое мероприятие по расселению "фенольных" домов на территории автономного округа. Сургутский район стал первым муниципалитетом в округе, где процесс расселения таких домов уже запущен - в 2022 году было приобретено 50 жилых помещений.