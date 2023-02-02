https://ria.ru/20230202/lyantor-1849133590.html

Глава Сургутского района Югры вручил жителям Лянтора ключи от новых квартир

Глава Сургутского района Югры вручил жителям Лянтора ключи от новых квартир - РИА Новости, 02.02.2023

Глава Сургутского района Югры вручил жителям Лянтора ключи от новых квартир

Более 40 новых квартир переданы в собственность жителей городского поселения Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе, ключи новоселам вручил лично глава... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T08:34

2023-02-02T08:34

2023-02-02T08:34

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

лянтор

ханты-мансийский автономный округ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577245512_0:0:1526:858_1920x0_80_0_0_8794aa071e1cec515a6e0e696b45ae02.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Более 40 новых квартир переданы в собственность жителей городского поселения Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе, ключи новоселам вручил лично глава Сургутского района Андрей Трубецкой, сообщает пресс-служба райадминистрации. "Дом двухподъездный, восьмиэтажный. Из 62 квартир здесь выкуплены 53 - для очередников программы по расселению аварийного жилищного фонда. На покупку жилья в этой новостройке администрация Сургутского района выделила 208 миллионов рублей… Сорок одна квартира в этом доме передана в собственность жителей городского поселения Лянтор", - говорится в сообщении. Уточняется, что 12 из выкупленных квартир будут предоставлены гражданам, проживающим в аварийном жилье на территориях сельских поселений Лямино и Сытомино. "В этом же доме первую секцию выкупали в начале прошлого года, порядка 60 квартир. К июню сдадут еще одну секцию, поэтому порядка 120 квартир на Лянтор у нас в планах выкупить, чтобы переселить людей из аварийного жилья. Быстро сработали в этом году, потому что был задел по новостройкам с прошлого года. В 2022 году ввели 90 тысяч квадратных метров жилья, план перевыполнили. Определенный оптимизм внушает, что и в этом году его перевыполним. Заявку в округ направили на получение финансирования", - отметил глава Сургутского района Адрей Трубецкой. Всего, по данным администрации района, в 2022 году для расселения аварийного жилья было приобретено 321 жилое помещение в сельских поселениях Русскинская, Локосово, Угут, а также поселках городского типа Белый Яр и Лянтор. В общей сложности порядка 389 семей улучшили свои жилищные условия. В конце 2022 года на федеральном уровне утверждено новое мероприятие по расселению "фенольных" домов на территории автономного округа. Сургутский район стал первым муниципалитетом в округе, где процесс расселения таких домов уже запущен - в 2022 году было приобретено 50 жилых помещений.

https://ria.ru/20211222/tekhnopark-1764988434.html

https://ria.ru/20230116/zhilprogrammy-1845268779.html

сургутский район

лянтор

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сургутский район, лянтор, ханты-мансийский автономный округ