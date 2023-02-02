https://ria.ru/20230202/lepestok-1849351073.html

В Донецке подросток подорвался на мине "Лепесток"

В Донецке подросток подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 02.02.2023

В Донецке подросток подорвался на мине "Лепесток"

Подросток получил ранение в Петровском районе Донецка при срабатывании противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T18:53

2023-02-02T18:53

2023-02-02T18:55

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Подросток получил ранение в Петровском районе Донецка при срабатывании противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе обороны ДНР. В январе постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что с лета 2022 года, когда украинские войска начали активно применять кассетные боеприпасы, снаряженные ПФМ-1, на минах "Лепесток" подорвались 87 мирных граждан. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

https://ria.ru/20230131/rassledovanie-1848802096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, василий небензя, оон, украина, вооруженные силы украины