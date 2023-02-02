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В Донецке подросток подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 02.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/lepestok-1849351073.html
В Донецке подросток подорвался на мине "Лепесток"
В Донецке подросток подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 02.02.2023
В Донецке подросток подорвался на мине "Лепесток"
Подросток получил ранение в Петровском районе Донецка при срабатывании противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:53
2023-02-02T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
василий небензя
оон
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Подросток получил ранение в Петровском районе Донецка при срабатывании противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе обороны ДНР. В январе постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что с лета 2022 года, когда украинские войска начали активно применять кассетные боеприпасы, снаряженные ПФМ-1, на минах "Лепесток" подорвались 87 мирных граждан. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html
https://ria.ru/20230131/rassledovanie-1848802096.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, василий небензя, оон, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Василий Небензя, ООН, Украина, Вооруженные силы Украины
18:53 02.02.2023 (обновлено: 18:55 02.02.2023)
 
В Донецке подросток подорвался на мине "Лепесток"

Штаб обороны ДНР: в Петровском районе Донецка на мине "Лепесток" подорвался подросток

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Подросток получил ранение в Петровском районе Донецка при срабатывании противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе обороны ДНР.
"В Петровском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался подросток 2008 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
В январе постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что с лета 2022 года, когда украинские войска начали активно применять кассетные боеприпасы, снаряженные ПФМ-1, на минах "Лепесток" подорвались 87 мирных граждан.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
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Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаВасилий НебензяООНУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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