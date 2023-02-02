https://ria.ru/20230202/lavrov-1849358193.html

Лавров высказался за восстановление очных контактов России и Китая

Лавров высказался за восстановление очных контактов России и Китая - РИА Новости, 02.02.2023

Лавров высказался за восстановление очных контактов России и Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с первым замглавы МИД Китая Ма Чжаосюем высказался за восстановление очных контактов, взаимного туризма... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T19:17

2023-02-02T19:17

2023-02-02T23:52

китай

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с первым замглавы МИД Китая Ма Чжаосюем высказался за восстановление очных контактов, взаимного туризма и обменов, сообщили в МИД РФ. "В свете снятия карантинных ограничений выражено общее мнение о целесообразности скорейшего восстановления динамики очных контактов, взаимного туризма, людских и гуманитарных обменов между нашими странами", - говорится в сообщении о встрече Лаврова и Чжаосюя в четверг.

https://ria.ru/20230202/lavrov-1849398101.html

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китай, сергей лавров, россия, в мире