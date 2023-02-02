https://ria.ru/20230202/lavrov-1849358193.html
Лавров высказался за восстановление очных контактов России и Китая
Лавров высказался за восстановление очных контактов России и Китая - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров высказался за восстановление очных контактов России и Китая
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с первым замглавы МИД Китая Ма Чжаосюем высказался за восстановление очных контактов, взаимного туризма... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:17
2023-02-02T19:17
2023-02-02T23:52
китай
сергей лавров
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с первым замглавы МИД Китая Ма Чжаосюем высказался за восстановление очных контактов, взаимного туризма и обменов, сообщили в МИД РФ. "В свете снятия карантинных ограничений выражено общее мнение о целесообразности скорейшего восстановления динамики очных контактов, взаимного туризма, людских и гуманитарных обменов между нашими странами", - говорится в сообщении о встрече Лаврова и Чжаосюя в четверг.
https://ria.ru/20230202/lavrov-1849398101.html
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китай, сергей лавров, россия, в мире
Китай, Сергей Лавров, Россия, В мире
19:17 02.02.2023 (обновлено: 23:52 02.02.2023)
Лавров высказался за восстановление очных контактов России и Китая
Лавров на встрече с замглавы МИД Китая высказался за восстановление очных контактов