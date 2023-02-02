https://ria.ru/20230202/lavrov-1849357059.html

Лавров высоко оценил работу с Пекином в ООН, БРИКС и ШОС

Лавров высоко оценил работу с Пекином в ООН, БРИКС и ШОС - РИА Новости, 02.02.2023

Лавров высоко оценил работу с Пекином в ООН, БРИКС и ШОС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с первым замглавы МИД Китая Ма Чжаосюем позитивно оценил сотрудничество с Пекином в ООН, БРИКС, ШОС и... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T19:10

2023-02-02T19:10

2023-02-02T23:50

в мире

пекин

россия

сергей лавров

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брикс

шос

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с первым замглавы МИД Китая Ма Чжаосюем позитивно оценил сотрудничество с Пекином в ООН, БРИКС, ШОС и других международных организациях, сообщили в российском МИД. "Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней, глобальной и региональной повестки дня. Дана позитивная оценка конструктивному диалогу и высокому уровню двусторонней координации в рамках ООН, БРИКС, ШОС, других международных организаций и объединений, что в полной мере отвечает партнерскому и доверительному характеру отношений наших стран", - говорится в сообщении о встрече Лаврова и Чжаосюя в четверг.

https://ria.ru/20230202/lavrov-1849398101.html

пекин

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, пекин, россия, сергей лавров, оон, брикс, шос, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид кнр