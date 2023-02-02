https://ria.ru/20230202/lavrov-1849357059.html
Лавров высоко оценил работу с Пекином в ООН, БРИКС и ШОС
Лавров высоко оценил работу с Пекином в ООН, БРИКС и ШОС - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров высоко оценил работу с Пекином в ООН, БРИКС и ШОС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с первым замглавы МИД Китая Ма Чжаосюем позитивно оценил сотрудничество с Пекином в ООН, БРИКС, ШОС и... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:10
2023-02-02T19:10
2023-02-02T23:50
в мире
пекин
россия
сергей лавров
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брикс
шос
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с первым замглавы МИД Китая Ма Чжаосюем позитивно оценил сотрудничество с Пекином в ООН, БРИКС, ШОС и других международных организациях, сообщили в российском МИД. "Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней, глобальной и региональной повестки дня. Дана позитивная оценка конструктивному диалогу и высокому уровню двусторонней координации в рамках ООН, БРИКС, ШОС, других международных организаций и объединений, что в полной мере отвечает партнерскому и доверительному характеру отношений наших стран", - говорится в сообщении о встрече Лаврова и Чжаосюя в четверг.
https://ria.ru/20230202/lavrov-1849398101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, пекин, россия, сергей лавров, оон, брикс, шос, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид кнр
В мире, Пекин, Россия, Сергей Лавров, ООН, БРИКС, ШОС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД КНР
19:10 02.02.2023 (обновлено: 23:50 02.02.2023)
Лавров высоко оценил работу с Пекином в ООН, БРИКС и ШОС
Лавров на встрече с замглавы МИД КНР высоко оценил работу с Пекином в ООН, БРИКС и ШОС