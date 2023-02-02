https://ria.ru/20230202/lavrov-1849184373.html

Лавров рассказал, как на Западе понимают демократию

Лавров рассказал, как на Западе понимают демократию - РИА Новости, 02.02.2023

Лавров рассказал, как на Западе понимают демократию

Глава МИД РФ Сергей Лавров в шутку заявил, что готов номинировать на Нобелевскую премию мира того, что найдет в действиях Запада уважение суверенитета других... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:34

2023-02-02T11:34

2023-02-02T11:34

в мире

сергей лавров

оон

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в шутку заявил, что готов номинировать на Нобелевскую премию мира того, что найдет в действиях Запада уважение суверенитета других государств. "Они (политики Запада - ред.) большие демократы, как известно. Но демократию они понимают как свое право навязывать всем остальным свое понимание демократии. Как только ты с ними заговариваешь о необходимости демократических подходов к международным вопросам, они не проявляют никакого энтузиазма", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости. Он напомнил, что в Уставе ООН "упоминается главный принцип, демократичнее которого нет ничего, - там написано, что ООН основано на суверенном равенстве государств". "И вот это суверенное равенство государств, если кто-то обнаружит, - уважение этого принципа в любых действиях наших западных коллег - я готов номинировать этого человека на Нобелевскую премию мира. Пока же что происходит - если ты демократ, ты выразил свою точку зрения. Твой оппонент выразил свою. Ну дай всем остальным быть взрослыми людьми и определиться, за кого они, какая оценка, какая позиция им более по нутру. То же самое должно было состояться и в отношении кризиса на Украине", - рассказал министр.

https://ria.ru/20230202/nato-1849181087.html

https://ria.ru/20230202/sosedi-1849179878.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, оон