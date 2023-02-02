Лавров рассказал, как на Западе понимают демократию
Лавров обещал выдвинуть на "нобелевку" нашедшего в действиях Запада уважение суверенитета
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в шутку заявил, что готов номинировать на Нобелевскую премию мира того, что найдет в действиях Запада уважение суверенитета других государств.
"Они (политики Запада - ред.) большие демократы, как известно. Но демократию они понимают как свое право навязывать всем остальным свое понимание демократии. Как только ты с ними заговариваешь о необходимости демократических подходов к международным вопросам, они не проявляют никакого энтузиазма", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
Он напомнил, что в Уставе ООН "упоминается главный принцип, демократичнее которого нет ничего, - там написано, что ООН основано на суверенном равенстве государств".
"И вот это суверенное равенство государств, если кто-то обнаружит, - уважение этого принципа в любых действиях наших западных коллег - я готов номинировать этого человека на Нобелевскую премию мира. Пока же что происходит - если ты демократ, ты выразил свою точку зрения. Твой оппонент выразил свою. Ну дай всем остальным быть взрослыми людьми и определиться, за кого они, какая оценка, какая позиция им более по нутру. То же самое должно было состояться и в отношении кризиса на Украине", - рассказал министр.