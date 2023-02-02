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Лавров рассказал, как на Западе понимают демократию - РИА Новости, 02.02.2023
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Лавров рассказал, как на Западе понимают демократию
Лавров рассказал, как на Западе понимают демократию - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров рассказал, как на Западе понимают демократию
Глава МИД РФ Сергей Лавров в шутку заявил, что готов номинировать на Нобелевскую премию мира того, что найдет в действиях Запада уважение суверенитета других... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:34
2023-02-02T11:34
в мире
сергей лавров
оон
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в шутку заявил, что готов номинировать на Нобелевскую премию мира того, что найдет в действиях Запада уважение суверенитета других государств. "Они (политики Запада - ред.) большие демократы, как известно. Но демократию они понимают как свое право навязывать всем остальным свое понимание демократии. Как только ты с ними заговариваешь о необходимости демократических подходов к международным вопросам, они не проявляют никакого энтузиазма", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости. Он напомнил, что в Уставе ООН "упоминается главный принцип, демократичнее которого нет ничего, - там написано, что ООН основано на суверенном равенстве государств". "И вот это суверенное равенство государств, если кто-то обнаружит, - уважение этого принципа в любых действиях наших западных коллег - я готов номинировать этого человека на Нобелевскую премию мира. Пока же что происходит - если ты демократ, ты выразил свою точку зрения. Твой оппонент выразил свою. Ну дай всем остальным быть взрослыми людьми и определиться, за кого они, какая оценка, какая позиция им более по нутру. То же самое должно было состояться и в отношении кризиса на Украине", - рассказал министр.
https://ria.ru/20230202/nato-1849181087.html
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в мире, сергей лавров, оон
В мире, Сергей Лавров, ООН
11:34 02.02.2023
 
Лавров рассказал, как на Западе понимают демократию

Лавров обещал выдвинуть на "нобелевку" нашедшего в действиях Запада уважение суверенитета

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в шутку заявил, что готов номинировать на Нобелевскую премию мира того, что найдет в действиях Запада уважение суверенитета других государств.
"Они (политики Запада - ред.) большие демократы, как известно. Но демократию они понимают как свое право навязывать всем остальным свое понимание демократии. Как только ты с ними заговариваешь о необходимости демократических подходов к международным вопросам, они не проявляют никакого энтузиазма", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
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Он напомнил, что в Уставе ООН "упоминается главный принцип, демократичнее которого нет ничего, - там написано, что ООН основано на суверенном равенстве государств".
"И вот это суверенное равенство государств, если кто-то обнаружит, - уважение этого принципа в любых действиях наших западных коллег - я готов номинировать этого человека на Нобелевскую премию мира. Пока же что происходит - если ты демократ, ты выразил свою точку зрения. Твой оппонент выразил свою. Ну дай всем остальным быть взрослыми людьми и определиться, за кого они, какая оценка, какая позиция им более по нутру. То же самое должно было состояться и в отношении кризиса на Украине", - рассказал министр.
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