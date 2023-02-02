https://ria.ru/20230202/kupyura-1849396853.html
Аргентина на фоне высокой инфляции введет новую купюру
Аргентина на фоне высокой инфляции введет новую купюру - РИА Новости, 02.02.2023
Аргентина на фоне высокой инфляции введет новую купюру
Власти Аргентины на фоне высокой инфляции решили ввести в оборот новую купюру в 2 тысячи песо, следует из сообщения Центрального банка страны. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T23:14
2023-02-02T23:14
2023-02-02T23:14
экономика
технологии
аргентина
инфляция
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Власти Аргентины на фоне высокой инфляции решили ввести в оборот новую купюру в 2 тысячи песо, следует из сообщения Центрального банка страны. В настоящее время в стране используются купюры в 1000, 500, 200, 100, 50, 20 и 10 песо. Из-за резкого роста потребительских цен, который по итогам 2022 года составил 94,8%, у аргентинцев самыми ходовыми купюрами являются 500 и 1 тысяча песо, и многие граждане давно говорят о необходимости введения новых купюр, например, 5 тысяч песо. "Руководство Центрального банка Аргентины одобрило выпуск новой купюры достоинством 2 тысячи песо", - сообщил ЦБ. Дизайн купюры будет посвящен науке и медицине.
https://ria.ru/20221123/inflyatsiya-1833528241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, аргентина, инфляция
Экономика, Технологии, Аргентина, Инфляция
Аргентина на фоне высокой инфляции введет новую купюру
Власти Аргентины на фоне высокой инфляции решили ввести новую купюру в две тысячи песо
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Власти Аргентины на фоне высокой инфляции решили ввести в оборот новую купюру в 2 тысячи песо, следует из сообщения Центрального банка страны.
В настоящее время в стране используются купюры в 1000, 500, 200, 100, 50, 20 и 10 песо.
Из-за резкого роста потребительских цен, который по итогам 2022 года составил 94,8%, у аргентинцев самыми ходовыми купюрами являются 500 и 1 тысяча песо, и многие граждане давно говорят о необходимости введения новых купюр, например, 5 тысяч песо.
"Руководство Центрального банка Аргентины
одобрило выпуск новой купюры достоинством 2 тысячи песо", - сообщил ЦБ.
Дизайн купюры будет посвящен науке и медицине.