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Аргентина на фоне высокой инфляции введет новую купюру - РИА Новости, 02.02.2023
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Аргентина на фоне высокой инфляции введет новую купюру
Аргентина на фоне высокой инфляции введет новую купюру - РИА Новости, 02.02.2023
Аргентина на фоне высокой инфляции введет новую купюру
Власти Аргентины на фоне высокой инфляции решили ввести в оборот новую купюру в 2 тысячи песо, следует из сообщения Центрального банка страны. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T23:14
2023-02-02T23:14
экономика
технологии
аргентина
инфляция
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Власти Аргентины на фоне высокой инфляции решили ввести в оборот новую купюру в 2 тысячи песо, следует из сообщения Центрального банка страны. В настоящее время в стране используются купюры в 1000, 500, 200, 100, 50, 20 и 10 песо. Из-за резкого роста потребительских цен, который по итогам 2022 года составил 94,8%, у аргентинцев самыми ходовыми купюрами являются 500 и 1 тысяча песо, и многие граждане давно говорят о необходимости введения новых купюр, например, 5 тысяч песо. "Руководство Центрального банка Аргентины одобрило выпуск новой купюры достоинством 2 тысячи песо", - сообщил ЦБ. Дизайн купюры будет посвящен науке и медицине.
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экономика, технологии, аргентина, инфляция
Экономика, Технологии, Аргентина, Инфляция
23:14 02.02.2023
 
Аргентина на фоне высокой инфляции введет новую купюру

Власти Аргентины на фоне высокой инфляции решили ввести новую купюру в две тысячи песо

CC BY-SA 3.0 / Fulviusbsas / Город Сальта, Аргентина
Город Сальта, Аргентина - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
CC BY-SA 3.0 / Fulviusbsas /
Город Сальта, Аргентина. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Власти Аргентины на фоне высокой инфляции решили ввести в оборот новую купюру в 2 тысячи песо, следует из сообщения Центрального банка страны.
В настоящее время в стране используются купюры в 1000, 500, 200, 100, 50, 20 и 10 песо.
Из-за резкого роста потребительских цен, который по итогам 2022 года составил 94,8%, у аргентинцев самыми ходовыми купюрами являются 500 и 1 тысяча песо, и многие граждане давно говорят о необходимости введения новых купюр, например, 5 тысяч песо.
"Руководство Центрального банка Аргентины одобрило выпуск новой купюры достоинством 2 тысячи песо", - сообщил ЦБ.
Дизайн купюры будет посвящен науке и медицине.
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ЭкономикаТехнологииАргентинаИнфляция
 
 
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