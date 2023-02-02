https://ria.ru/20230202/kupyura-1849396853.html

Аргентина на фоне высокой инфляции введет новую купюру

Аргентина на фоне высокой инфляции введет новую купюру - РИА Новости, 02.02.2023

Аргентина на фоне высокой инфляции введет новую купюру

Власти Аргентины на фоне высокой инфляции решили ввести в оборот новую купюру в 2 тысячи песо, следует из сообщения Центрального банка страны. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T23:14

2023-02-02T23:14

2023-02-02T23:14

экономика

технологии

аргентина

инфляция

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Власти Аргентины на фоне высокой инфляции решили ввести в оборот новую купюру в 2 тысячи песо, следует из сообщения Центрального банка страны. В настоящее время в стране используются купюры в 1000, 500, 200, 100, 50, 20 и 10 песо. Из-за резкого роста потребительских цен, который по итогам 2022 года составил 94,8%, у аргентинцев самыми ходовыми купюрами являются 500 и 1 тысяча песо, и многие граждане давно говорят о необходимости введения новых купюр, например, 5 тысяч песо. "Руководство Центрального банка Аргентины одобрило выпуск новой купюры достоинством 2 тысячи песо", - сообщил ЦБ. Дизайн купюры будет посвящен науке и медицине.

https://ria.ru/20221123/inflyatsiya-1833528241.html

аргентина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, аргентина, инфляция