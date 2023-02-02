https://ria.ru/20230202/kultura-1849367278.html
Путин назвал попытки отменить русскую культуру на Западе глупостью
Путин назвал попытки отменить русскую культуру на Западе глупостью - РИА Новости, 02.02.2023
Путин назвал попытки отменить русскую культуру на Западе глупостью
Президент России Владимир Путин назвал глупостью попытки отменить русскую культуру, а также он пообещал обговорить с членами кабмина РФ способы поддержки... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:51
2023-02-02T19:51
2023-02-02T20:21
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молодая гвардия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал глупостью попытки отменить русскую культуру, а также он пообещал обговорить с членами кабмина РФ способы поддержки школьных театральных движений."Отменить русскую культуру, российскую культуру, это глупость, но самое-то важное, что мы понимаем, насколько она важна для нас, для нашей страны, для наших людей... Я обязательно поговорю с Ольгой Борисовной Любимой (глава Минкультуры РФ) и с Сергеем Сергеевичем Кравцовым (глава Минпросвещения РФ), чтобы они вместе нашли способ поддержать это театральное школьное движение (театральный кружок в школе номер 1 города Новочеркасска, где ученики поставили спектакль по роману "Молодая гвардия") ", - сказал Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, комментируя выступление одного из участников, который рассказал про школьное театральное движение.
https://ria.ru/20230103/litva-1842992843.html
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культура, новости культуры, россия, владимир путин, новочеркасск, молодая гвардия
Культура, Культура, Новости культуры, Россия, Владимир Путин, Новочеркасск, Молодая гвардия
19:51 02.02.2023 (обновлено: 20:21 02.02.2023)
Путин назвал попытки отменить русскую культуру на Западе глупостью
Президент Путин назвал попытки отменить русскую культуру на Западе глупостью