https://ria.ru/20230202/kultura-1849367278.html

Путин назвал попытки отменить русскую культуру на Западе глупостью

Путин назвал попытки отменить русскую культуру на Западе глупостью - РИА Новости, 02.02.2023

Путин назвал попытки отменить русскую культуру на Западе глупостью

Президент России Владимир Путин назвал глупостью попытки отменить русскую культуру, а также он пообещал обговорить с членами кабмина РФ способы поддержки... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T19:51

2023-02-02T19:51

2023-02-02T20:21

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал глупостью попытки отменить русскую культуру, а также он пообещал обговорить с членами кабмина РФ способы поддержки школьных театральных движений."Отменить русскую культуру, российскую культуру, это глупость, но самое-то важное, что мы понимаем, насколько она важна для нас, для нашей страны, для наших людей... Я обязательно поговорю с Ольгой Борисовной Любимой (глава Минкультуры РФ) и с Сергеем Сергеевичем Кравцовым (глава Минпросвещения РФ), чтобы они вместе нашли способ поддержать это театральное школьное движение (театральный кружок в школе номер 1 города Новочеркасска, где ученики поставили спектакль по роману "Молодая гвардия") ", - сказал Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, комментируя выступление одного из участников, который рассказал про школьное театральное движение.

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культура, новости культуры, россия, владимир путин, новочеркасск, молодая гвардия