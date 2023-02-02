https://ria.ru/20230202/krysy-1849121596.html
"Живут с крысами". Стало известно, что шокировало украинцев в Ирландии
"Живут с крысами". Стало известно, что шокировало украинцев в Ирландии - РИА Новости, 02.02.2023
"Живут с крысами". Стало известно, что шокировало украинцев в Ирландии
В Ирландии украинские беженцы вынуждены жить в тесных комнатах с крысами, без душа и в холоде, написал обозреватель Irish Independent Родни Эдварс. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T04:41
2023-02-02T04:41
2023-02-02T04:41
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украина
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Ирландии украинские беженцы вынуждены жить в тесных комнатах с крысами, без душа и в холоде, написал обозреватель Irish Independent Родни Эдварс.По его словам, украинцев заселили в помещение, разделенное хрупкими перегородками на тесные комнаты.Журналист добавил, что по полу разбросаны продукты, а аварийный выход используется для размешивания одежды, внутри отсутствуют душевые кабины."Один источник, знакомый с условиями размещения, сказал, что украинцам приходится выходить на улицу, иногда в мороз, чтобы помыться", — отметил Эдварс.Он рассказал, что покинувшие Украину люди жаловались на крыс и мышей, замеченных в местах питания.Ранее газета Irish Examiner писала, что беженцы в Ирландии боятся жаловаться на условия жизни из-за опасений, что их могут выгнать.Сейчас в этой стране проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища.
https://ria.ru/20230106/bezhentsy-1843221348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирландия, украина
В мире, Ирландия, Украина
"Живут с крысами". Стало известно, что шокировало украинцев в Ирландии
Irish Independent: в Ирландии украинские беженцы живут в тесных комнатушках с крысами
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
В Ирландии украинские беженцы вынуждены жить в тесных комнатах с крысами, без душа и в холоде, написал обозреватель Irish Independent
Родни Эдварс.
По его словам, украинцев заселили в помещение, разделенное хрупкими перегородками на тесные комнаты.
"Представьте себе раздевалку в магазине. Получается как бы увеличенная версия этого. Есть три перегородки с занавеской спереди и односпальная кровать. Здесь нет никакого личного пространства", — говорится в статье.
Журналист добавил, что по полу разбросаны продукты, а аварийный выход используется для размешивания одежды, внутри отсутствуют душевые кабины.
"Один источник, знакомый с условиями размещения, сказал, что украинцам приходится выходить на улицу, иногда в мороз, чтобы помыться", — отметил Эдварс.
Он рассказал, что покинувшие Украину люди жаловались на крыс и мышей, замеченных в местах питания.
Ранее газета Irish Examiner писала, что беженцы в Ирландии боятся жаловаться на условия жизни из-за опасений, что их могут выгнать.
Сейчас в этой стране проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища.