https://ria.ru/20230202/krysy-1849121596.html

"Живут с крысами". Стало известно, что шокировало украинцев в Ирландии

"Живут с крысами". Стало известно, что шокировало украинцев в Ирландии - РИА Новости, 02.02.2023

"Живут с крысами". Стало известно, что шокировало украинцев в Ирландии

В Ирландии украинские беженцы вынуждены жить в тесных комнатах с крысами, без душа и в холоде, написал обозреватель Irish Independent Родни Эдварс. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T04:41

2023-02-02T04:41

2023-02-02T04:41

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Ирландии украинские беженцы вынуждены жить в тесных комнатах с крысами, без душа и в холоде, написал обозреватель Irish Independent Родни Эдварс.По его словам, украинцев заселили в помещение, разделенное хрупкими перегородками на тесные комнаты.Журналист добавил, что по полу разбросаны продукты, а аварийный выход используется для размешивания одежды, внутри отсутствуют душевые кабины."Один источник, знакомый с условиями размещения, сказал, что украинцам приходится выходить на улицу, иногда в мороз, чтобы помыться", — отметил Эдварс.Он рассказал, что покинувшие Украину люди жаловались на крыс и мышей, замеченных в местах питания.Ранее газета Irish Examiner писала, что беженцы в Ирландии боятся жаловаться на условия жизни из-за опасений, что их могут выгнать.Сейчас в этой стране проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища.

https://ria.ru/20230106/bezhentsy-1843221348.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221218/bezhentsy-1839541000.html

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Максим Горбачев

в мире, ирландия, украина