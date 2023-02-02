https://ria.ru/20230202/krym-1849309171.html

Возобновлены продажи билетов в Крым на ряд поездов

Возобновлены продажи билетов в Крым на ряд поездов - РИА Новости, 02.02.2023

Возобновлены продажи билетов в Крым на ряд поездов

Компания-перевозчик в Крым, "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), сообщила о возобновлении продажи билетов еще на ряд поездов. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:59

2023-02-02T17:59

2023-02-02T17:59

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Компания-перевозчик в Крым, "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), сообщила о возобновлении продажи билетов еще на ряд поездов. В частности, теперь можно приобрести проездные документы на поезд №165/166 Москва — Симферополь в оба направления на всю глубину продаж, говорится в сообщении перевозчика. Кроме того, возобновлена продажа билетов на поезд № 75/76 Симферополь — Омск отправлением из Симферополя по воскресеньям и из Омска — по средам. "Открытие продаж на другие дни ожидаем позже в связи с корректировкой расписания", — добавляют в ГСЭ. "Гранд Сервис Экспресс" — российский частный железнодорожный перевозчик. Поезда курсируют между Крымом и городами материковой части России.В середине января текущего года компания сообщала о временной приостановке продаж билетов на ряд дат в марте, апреле и мае из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры. Позднее ГСЭ стала постепенно их возобновлять.

https://ria.ru/20230202/puteshestviya-1849044978.html

симферополь

москва

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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