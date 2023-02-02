Рейтинг@Mail.ru
Вучич сравнил "власти" Косово с украинскими - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230202/kosovo-1849235021.html
Вучич сравнил "власти" Косово с украинскими
Вучич сравнил "власти" Косово с украинскими - РИА Новости, 02.02.2023
Вучич сравнил "власти" Косово с украинскими
Косовоалбанские власти в Приштине пытаются представить себя балканским вариантом Владимира Зеленского и жертвой, а Сербию – агрессором, заявил президент Сербии... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:40
2023-02-02T13:40
в мире
сербия
косово
александр вучич
альбин курти
владимир зеленский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:307:3096:2048_1920x0_80_0_0_d98a8d4ad13bc552842577846bc994a0.jpg
БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Косовоалбанские власти в Приштине пытаются представить себя балканским вариантом Владимира Зеленского и жертвой, а Сербию – агрессором, заявил президент Сербии Александр Вучич. В 10.00 (12.00 мск) в четверг началось специальное заседания Скупщины (парламента), чей единственный пункт – рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". Первым перед депутатами выступает глава государства, который перечислил все односторонние шаги и провокации косовоалбанских властей в последние месяцы, приведшие к обострению и баррикадам на севере края. "Так как они не собираются создавать Сообщество сербских общин, хотят вызвать вооруженный конфликт. Чтобы столкнуть Сербию с НАТО и всем миром, себя представить как жертву, как некоего балканского Зеленского, а нас как агрессора, который поставил под угрозу - поглядите на это лицемерие - территориальную целостность "суверенного и независимого государства Косово", - заявил Вучич парламентариям. На заседании в качестве гостей присутствуют представители партии "Сербский список", пострадавшие в последних инцидентах косовские сербы, представители объединения близких похищенных, пропавших без вести и погибших в Косово и Метохии, депутаты приветствовали их аплодисментами. По данным властей Сербии, за последние 4,5 месяца в Косово и Метохии зафиксировано 68 нападений на национальной почве, что представляет 25% от всех инцидентов с момента прихода к власти премьера Альбина Курти в марте 2020 года. В докладе правительства подробно рассматриваются инциденты и односторонние шаги косовоалбанских властей, вызвавшие осенью несколько обострений на севере края, а также инциденты со стрельбой в январе. Отмечается, что Белград не отступится от требования о необходимости срочно сформировать Сообщество сербских общин с принципиально прописанными полномочиями. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
https://ria.ru/20230117/dobrovoltsy-1845406220.html
https://ria.ru/20221217/kosovo-1839254022.html
https://ria.ru/20230123/konflikt-1846943822.html
сербия
косово
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c63b5445b88441ad360ff21139852e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, косово, александр вучич, альбин курти, владимир зеленский, украина
В мире, Сербия, Косово, Александр Вучич, Альбин Курти, Владимир Зеленский, Украина
13:40 02.02.2023
 
Вучич сравнил "власти" Косово с украинскими

Вучич: "власти" Косово пытаются представить себя балканским вариантом Зеленского и жертвой

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Косовоалбанские власти в Приштине пытаются представить себя балканским вариантом Владимира Зеленского и жертвой, а Сербию – агрессором, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В 10.00 (12.00 мск) в четверг началось специальное заседания Скупщины (парламента), чей единственный пункт – рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". Первым перед депутатами выступает глава государства, который перечислил все односторонние шаги и провокации косовоалбанских властей в последние месяцы, приведшие к обострению и баррикадам на севере края.
Добровольцы из Сербии, Македонии и других стран об участии в спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 12:11
Первые добровольцы из Сербии начали боевую подготовку в Запорожской области
"Так как они не собираются создавать Сообщество сербских общин, хотят вызвать вооруженный конфликт. Чтобы столкнуть Сербию с НАТО и всем миром, себя представить как жертву, как некоего балканского Зеленского, а нас как агрессора, который поставил под угрозу - поглядите на это лицемерие - территориальную целостность "суверенного и независимого государства Косово", - заявил Вучич парламентариям.
На заседании в качестве гостей присутствуют представители партии "Сербский список", пострадавшие в последних инцидентах косовские сербы, представители объединения близких похищенных, пропавших без вести и погибших в Косово и Метохии, депутаты приветствовали их аплодисментами.
Косовские полицейские - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря 2022, 08:00
Повод для атаки. В Косово открыли охоту на сербов
По данным властей Сербии, за последние 4,5 месяца в Косово и Метохии зафиксировано 68 нападений на национальной почве, что представляет 25% от всех инцидентов с момента прихода к власти премьера Альбина Курти в марте 2020 года. В докладе правительства подробно рассматриваются инциденты и односторонние шаги косовоалбанских властей, вызвавшие осенью несколько обострений на севере края, а также инциденты со стрельбой в январе. Отмечается, что Белград не отступится от требования о необходимости срочно сформировать Сообщество сербских общин с принципиально прописанными полномочиями.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 22:53
Вучич: косовские албанцы пытаются спровоцировать конфликт Сербии и НАТО
 
В миреСербияКосовоАлександр ВучичАльбин КуртиВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала