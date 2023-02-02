https://ria.ru/20230202/kosovo-1849235021.html

Вучич сравнил "власти" Косово с украинскими

Вучич сравнил "власти" Косово с украинскими - РИА Новости, 02.02.2023

Вучич сравнил "власти" Косово с украинскими

Косовоалбанские власти в Приштине пытаются представить себя балканским вариантом Владимира Зеленского и жертвой, а Сербию – агрессором, заявил президент Сербии... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:40

2023-02-02T13:40

2023-02-02T13:40

в мире

сербия

косово

александр вучич

альбин курти

владимир зеленский

украина

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БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Косовоалбанские власти в Приштине пытаются представить себя балканским вариантом Владимира Зеленского и жертвой, а Сербию – агрессором, заявил президент Сербии Александр Вучич. В 10.00 (12.00 мск) в четверг началось специальное заседания Скупщины (парламента), чей единственный пункт – рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". Первым перед депутатами выступает глава государства, который перечислил все односторонние шаги и провокации косовоалбанских властей в последние месяцы, приведшие к обострению и баррикадам на севере края. "Так как они не собираются создавать Сообщество сербских общин, хотят вызвать вооруженный конфликт. Чтобы столкнуть Сербию с НАТО и всем миром, себя представить как жертву, как некоего балканского Зеленского, а нас как агрессора, который поставил под угрозу - поглядите на это лицемерие - территориальную целостность "суверенного и независимого государства Косово", - заявил Вучич парламентариям. На заседании в качестве гостей присутствуют представители партии "Сербский список", пострадавшие в последних инцидентах косовские сербы, представители объединения близких похищенных, пропавших без вести и погибших в Косово и Метохии, депутаты приветствовали их аплодисментами. По данным властей Сербии, за последние 4,5 месяца в Косово и Метохии зафиксировано 68 нападений на национальной почве, что представляет 25% от всех инцидентов с момента прихода к власти премьера Альбина Курти в марте 2020 года. В докладе правительства подробно рассматриваются инциденты и односторонние шаги косовоалбанских властей, вызвавшие осенью несколько обострений на севере края, а также инциденты со стрельбой в январе. Отмечается, что Белград не отступится от требования о необходимости срочно сформировать Сообщество сербских общин с принципиально прописанными полномочиями. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://ria.ru/20230117/dobrovoltsy-1845406220.html

https://ria.ru/20221217/kosovo-1839254022.html

https://ria.ru/20230123/konflikt-1846943822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, косово, александр вучич, альбин курти, владимир зеленский, украина