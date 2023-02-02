https://ria.ru/20230202/kitay-1849204625.html

Желающих напугать Россию Китаем хватает, заявил Лавров

Желающих напугать Россию Китаем хватает, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

Желающих напугать Россию Китаем хватает, заявил Лавров

Желающих напугать Россию Китаем хватает, это продиктовано желанием затруднить сотрудничество Москвы и Пекина, отношения РФ и КНР взаимовыгодные, они не ставят... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:18

2023-02-02T12:18

2023-02-02T12:18

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китай

сергей лавров

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Желающих напугать Россию Китаем хватает, это продиктовано желанием затруднить сотрудничество Москвы и Пекина, отношения РФ и КНР взаимовыгодные, они не ставят Москву в подчиненное положение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Всё относительно. Нас ведь тоже обвиняют, что мы большие и всех обижаем вокруг нас. Бывшие советские республики якобы, значит. И не встречают должного уважения. Таких желающих будет много. И, конечно, желающих напугать нас Китаем уже хватает. Я вижу в этом игру, связанную со стремлением не дать нам сотрудничать и координироваться ни в экономике, ни в международных делах", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости. Он добавил, что у России нет никаких сомнений в том, что планы РФ и КНР отвечают интересам обоих стран. "Что эти планы не определяют контроль России, как некую подчинённую. Они взаимовыгодны", - добавил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20230202/aziya-1849186274.html

https://ria.ru/20230202/kitay-1849194609.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, сергей лавров