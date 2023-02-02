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Желающих напугать Россию Китаем хватает, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
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Желающих напугать Россию Китаем хватает, заявил Лавров
Желающих напугать Россию Китаем хватает, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Желающих напугать Россию Китаем хватает, заявил Лавров
Желающих напугать Россию Китаем хватает, это продиктовано желанием затруднить сотрудничество Москвы и Пекина, отношения РФ и КНР взаимовыгодные, они не ставят... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:18
2023-02-02T12:18
в мире
россия
китай
сергей лавров
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Желающих напугать Россию Китаем хватает, это продиктовано желанием затруднить сотрудничество Москвы и Пекина, отношения РФ и КНР взаимовыгодные, они не ставят Москву в подчиненное положение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Всё относительно. Нас ведь тоже обвиняют, что мы большие и всех обижаем вокруг нас. Бывшие советские республики якобы, значит. И не встречают должного уважения. Таких желающих будет много. И, конечно, желающих напугать нас Китаем уже хватает. Я вижу в этом игру, связанную со стремлением не дать нам сотрудничать и координироваться ни в экономике, ни в международных делах", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости. Он добавил, что у России нет никаких сомнений в том, что планы РФ и КНР отвечают интересам обоих стран. "Что эти планы не определяют контроль России, как некую подчинённую. Они взаимовыгодны", - добавил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20230202/aziya-1849186274.html
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Дарья Буймова
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в мире, россия, китай, сергей лавров
В мире, Россия, Китай, Сергей Лавров
12:18 02.02.2023
 
Желающих напугать Россию Китаем хватает, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: отношения Москвы и Пекина не ставят Россию в подчиненное положение

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Желающих напугать Россию Китаем хватает, это продиктовано желанием затруднить сотрудничество Москвы и Пекина, отношения РФ и КНР взаимовыгодные, они не ставят Москву в подчиненное положение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Всё относительно. Нас ведь тоже обвиняют, что мы большие и всех обижаем вокруг нас. Бывшие советские республики якобы, значит. И не встречают должного уважения. Таких желающих будет много. И, конечно, желающих напугать нас Китаем уже хватает. Я вижу в этом игру, связанную со стремлением не дать нам сотрудничать и координироваться ни в экономике, ни в международных делах", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 11:38
Россия обсуждает с друзьями в Азии попытки влияния Запада, заявил Лавров
Он добавил, что у России нет никаких сомнений в том, что планы РФ и КНР отвечают интересам обоих стран.
"Что эти планы не определяют контроль России, как некую подчинённую. Они взаимовыгодны", - добавил глава МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 11:57
Китай снижает зависимость от западных финансовых механизмов, заявил Лавров
 
В миреРоссияКитайСергей Лавров
 
 
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