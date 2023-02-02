https://ria.ru/20230202/kitay-1849204625.html
Желающих напугать Россию Китаем хватает, заявил Лавров
Желающих напугать Россию Китаем хватает, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Желающих напугать Россию Китаем хватает, заявил Лавров
Желающих напугать Россию Китаем хватает, это продиктовано желанием затруднить сотрудничество Москвы и Пекина, отношения РФ и КНР взаимовыгодные, они не ставят... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:18
2023-02-02T12:18
2023-02-02T12:18
в мире
россия
китай
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Желающих напугать Россию Китаем хватает, это продиктовано желанием затруднить сотрудничество Москвы и Пекина, отношения РФ и КНР взаимовыгодные, они не ставят Москву в подчиненное положение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Всё относительно. Нас ведь тоже обвиняют, что мы большие и всех обижаем вокруг нас. Бывшие советские республики якобы, значит. И не встречают должного уважения. Таких желающих будет много. И, конечно, желающих напугать нас Китаем уже хватает. Я вижу в этом игру, связанную со стремлением не дать нам сотрудничать и координироваться ни в экономике, ни в международных делах", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости. Он добавил, что у России нет никаких сомнений в том, что планы РФ и КНР отвечают интересам обоих стран. "Что эти планы не определяют контроль России, как некую подчинённую. Они взаимовыгодны", - добавил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20230202/aziya-1849186274.html
https://ria.ru/20230202/kitay-1849194609.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, сергей лавров
В мире, Россия, Китай, Сергей Лавров
Желающих напугать Россию Китаем хватает, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: отношения Москвы и Пекина не ставят Россию в подчиненное положение