https://ria.ru/20230202/kitay-1849194609.html

Китай снижает зависимость от западных финансовых механизмов, заявил Лавров

Китай снижает зависимость от западных финансовых механизмов, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

Китай снижает зависимость от западных финансовых механизмов, заявил Лавров

Китай уже начал снижать зависимость от западных финансовых механизмов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:57

2023-02-02T11:57

2023-02-02T12:25

китай

сша

всемирная торговая организация (вто)

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Китай уже начал снижать зависимость от западных финансовых механизмов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Этих позитивных черт (глобализации - ред) больше нет. ... Мы не так глубоко были погружены в эту систему, как Китай. Хотя бы по объему американских ценных бумаг, которые китайцы, на полтора триллиона, по-моему, закупили. Поэтому глубина китайского погружения в нынешнюю систему, конечно, несопоставима с нашей. Но то, что Китай неизбежно начнет снижать эту зависимость, и уже начал кстати сказать эту зависимость снижать, для меня несомненно, есть все свидетельства на этот счет, и Китай, ему потребуется дольше времени, чтобы создавать параллельные инструменты, механизмы, которые ... будут защищать его от произвола Соединенных Штатов, как главного распорядителя мировой валюты, финансово-торговой системы на данном этапе", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости..Он добавил, что тем не менее, новым механизмам и инструментам потребуется время на обновление, чтобы избежать серьезные экономические потрясения, учитывая взаимосвязанность, исчисляемую триллионами между экономикой Соединенных Штатов и экономикой Китая."Но процесс не просто обсуждения, но и поиск путей формирования новых механизмов, он пошел. И идет он в направлении, можно сказать, фрагментации глобальных механизмов, потому что пока глобальные механизмы ассоциируются с Соединенными Штатами, и сателлитами, они уже не глобальные, они обслуживают одну группу государств," - сказал Лавров.

https://ria.ru/20230202/kitay-1849204625.html

китай

сша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, сша, всемирная торговая организация (вто), сергей лавров, в мире