11:57 02.02.2023 (обновлено: 12:25 02.02.2023)
Китай снижает зависимость от западных финансовых механизмов, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Китай начал снижать зависимость от западных финансовых механизмов
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Китай уже начал снижать зависимость от западных финансовых механизмов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Этих позитивных черт (глобализации - ред) больше нет. ... Мы не так глубоко были погружены в эту систему, как Китай. Хотя бы по объему американских ценных бумаг, которые китайцы, на полтора триллиона, по-моему, закупили. Поэтому глубина китайского погружения в нынешнюю систему, конечно, несопоставима с нашей. Но то, что Китай неизбежно начнет снижать эту зависимость, и уже начал кстати сказать эту зависимость снижать, для меня несомненно, есть все свидетельства на этот счет, и Китай, ему потребуется дольше времени, чтобы создавать параллельные инструменты, механизмы, которые ... будут защищать его от произвола Соединенных Штатов, как главного распорядителя мировой валюты, финансово-торговой системы на данном этапе", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости..
Он добавил, что тем не менее, новым механизмам и инструментам потребуется время на обновление, чтобы избежать серьезные экономические потрясения, учитывая взаимосвязанность, исчисляемую триллионами между экономикой Соединенных Штатов и экономикой Китая.
"Но процесс не просто обсуждения, но и поиск путей формирования новых механизмов, он пошел. И идет он в направлении, можно сказать, фрагментации глобальных механизмов, потому что пока глобальные механизмы ассоциируются с Соединенными Штатами, и сателлитами, они уже не глобальные, они обслуживают одну группу государств," - сказал Лавров.