https://ria.ru/20230202/kishinev-1849189594.html

Мэр Кишинева призвал жителей запасаться водой

Мэр Кишинева призвал жителей запасаться водой - РИА Новости, 02.02.2023

Мэр Кишинева призвал жителей запасаться водой

Мэр Кишинева Ион Чебан призвал жителей молдавской столицы запасаться водой, поскольку снабжение в городе может быть приостановлено из-за долгов за... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:44

2023-02-02T11:44

2023-02-02T13:00

в мире

кишинев

молдавия

ион чебан

жкх

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КИШИНЕВ, 2 фев — РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан призвал жителей молдавской столицы запасаться водой, поскольку снабжение в городе может быть приостановлено из-за долгов за электроэнергию предприятия "Апэ-канал". Чебан предупреждал об угрозе в конце ноября, но тогда ситуацию урегулировали — предприятие согласовало погашение долгов в рассрочку. Впрочем, 26 января мэр снова сообщил о проблемах у "Апэ-канала"."Запаситесь водой! Получили указание отключить электричество "Апэ-каналу". В это время центральный блок "Апэ-канала", где находится пульт управления, отключен от электричества", — написал он в Facebook*. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). Кишинев отдает Тирасполю весь полученный из России газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на 23 процента.* Деятельность Meta (соцсети Facebook*, Instagram*) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849175594.html

https://ria.ru/20230131/perepiski-1848820191.html

кишинев

молдавия

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в мире, кишинев, молдавия, ион чебан, жкх