https://ria.ru/20230202/kishinev-1849189594.html
Мэр Кишинева призвал жителей запасаться водой
Мэр Кишинева призвал жителей запасаться водой - РИА Новости, 02.02.2023
Мэр Кишинева призвал жителей запасаться водой
Мэр Кишинева Ион Чебан призвал жителей молдавской столицы запасаться водой, поскольку снабжение в городе может быть приостановлено из-за долгов за... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:44
2023-02-02T11:44
2023-02-02T13:00
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КИШИНЕВ, 2 фев — РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан призвал жителей молдавской столицы запасаться водой, поскольку снабжение в городе может быть приостановлено из-за долгов за электроэнергию предприятия "Апэ-канал". Чебан предупреждал об угрозе в конце ноября, но тогда ситуацию урегулировали — предприятие согласовало погашение долгов в рассрочку. Впрочем, 26 января мэр снова сообщил о проблемах у "Апэ-канала"."Запаситесь водой! Получили указание отключить электричество "Апэ-каналу". В это время центральный блок "Апэ-канала", где находится пульт управления, отключен от электричества", — написал он в Facebook*. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). Кишинев отдает Тирасполю весь полученный из России газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на 23 процента.* Деятельность Meta (соцсети Facebook*, Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849175594.html
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в мире, кишинев, молдавия, ион чебан, жкх
В мире, Кишинев, Молдавия, Ион Чебан, ЖКХ
11:44 02.02.2023 (обновлено: 13:00 02.02.2023)
Мэр Кишинева призвал жителей запасаться водой
Мэр Кишинева Чебан призвал жителей запасаться водой из-за риска приостановки водоснабжения
КИШИНЕВ, 2 фев — РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан призвал жителей молдавской столицы запасаться водой, поскольку снабжение в городе может быть приостановлено из-за долгов за электроэнергию предприятия "Апэ-канал".
Чебан предупреждал об угрозе в конце ноября, но тогда ситуацию урегулировали — предприятие согласовало погашение долгов в рассрочку. Впрочем, 26 января мэр снова сообщил о проблемах у "Апэ-канала".
"Запаситесь водой! Получили указание отключить электричество "Апэ-каналу". В это время центральный блок "Апэ-канала", где находится пульт управления, отключен от электричества", — написал он в Facebook
*.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья).
Кишинев отдает Тирасполю весь полученный из России газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на 23 процента.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook*, Instagram*) запрещена в России как экстремистская.