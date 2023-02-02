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Израиль подтвердил, что наносит удары по сектору Газа - РИА Новости, 02.02.2023
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Израиль подтвердил, что наносит удары по сектору Газа
Израиль подтвердил, что наносит удары по сектору Газа - РИА Новости, 02.02.2023
Израиль подтвердил, что наносит удары по сектору Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что в ночь на четверг наносит удары по сектору Газа. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T04:19
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в мире
израиль
иерусалим
армия обороны израиля
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что в ночь на четверг наносит удары по сектору Газа. Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на свидетеля, что израильский самолет атаковал сектор Газа после того, как палестинцы выпустили ракету. В среду армия обороны Израиля сообщала, что ракета, выпущенная из сектора Газа, была перехвачена израильской системой ПВО. На прошлой неделе в ночь на пятницу Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами. Это произошло вследствие столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, в результате которых погибли по меньшей мере 10 палестинцев. В ответ на израильский рейд в Дженине палестинцы устроили два теракта в Иерусалиме.
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в мире, израиль, иерусалим, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Иерусалим, Армия обороны Израиля
04:19 02.02.2023 (обновлено: 04:21 02.02.2023)
 
Израиль подтвердил, что наносит удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля подтвердила, что наносит удары по сектору Газа

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что в ночь на четверг наносит удары по сектору Газа.
"В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по Газе", - говорится в сообщении армии в Twitter.
Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на свидетеля, что израильский самолет атаковал сектор Газа после того, как палестинцы выпустили ракету.
В среду армия обороны Израиля сообщала, что ракета, выпущенная из сектора Газа, была перехвачена израильской системой ПВО.
На прошлой неделе в ночь на пятницу Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами. Это произошло вследствие столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, в результате которых погибли по меньшей мере 10 палестинцев. В ответ на израильский рейд в Дженине палестинцы устроили два теракта в Иерусалиме.
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