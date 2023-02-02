https://ria.ru/20230202/izrail-1849121229.html
Израиль подтвердил, что наносит удары по сектору Газа
Израиль подтвердил, что наносит удары по сектору Газа - РИА Новости, 02.02.2023
Израиль подтвердил, что наносит удары по сектору Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что в ночь на четверг наносит удары по сектору Газа. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T04:19
2023-02-02T04:19
2023-02-02T04:21
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что в ночь на четверг наносит удары по сектору Газа. Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на свидетеля, что израильский самолет атаковал сектор Газа после того, как палестинцы выпустили ракету. В среду армия обороны Израиля сообщала, что ракета, выпущенная из сектора Газа, была перехвачена израильской системой ПВО. На прошлой неделе в ночь на пятницу Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами. Это произошло вследствие столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, в результате которых погибли по меньшей мере 10 палестинцев. В ответ на израильский рейд в Дженине палестинцы устроили два теракта в Иерусалиме.
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в мире, израиль, иерусалим, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Иерусалим, Армия обороны Израиля
04:19 02.02.2023 (обновлено: 04:21 02.02.2023)
Израиль подтвердил, что наносит удары по сектору Газа
Армия обороны Израиля подтвердила, что наносит удары по сектору Газа