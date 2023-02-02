https://ria.ru/20230202/istrebiteli-1849177046.html

СМИ раскрыли, как Запад может поставить истребители Украине

СМИ раскрыли, как Запад может поставить истребители Украине - РИА Новости, 02.02.2023

СМИ раскрыли, как Запад может поставить истребители Украине

Нежелание США отправлять истребители F-16 на Украину может быть временным, рассматривается вариант поставок самолетов через другие страны, пишут обозреватели... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:24

2023-02-02T11:24

2023-02-02T12:53

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россия

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f-16

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Нежелание США отправлять истребители F-16 на Украину может быть временным, рассматривается вариант поставок самолетов через другие страны, пишут обозреватели The New York Times Хелена Купер и Эрик Шмит."Американские и европейские чиновники заявляют, что более вероятно, что такие поставки будут осуществляться из Дании или Нидерландов. Голландский кабинет министров непредвзято рассмотрит запрос Киева", — говорится в статье.Нидерланды имеют около 40 самолетов F-16 и переходят на более современные F-35, поэтому отправка некоторых из их истребителей, по мнению американских политиков, имела бы смысл.Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация, что отдельные представители Белого дома лоббируют передачу ВСУ F-16. При этом в конце января Джо Байден ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены эти самолеты. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок военной техники. Издания также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.Россия еще прошлой весной направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые такие грузы станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20230202/podderzhka-1849136288.html

https://ria.ru/20230202/priznanie-1849119661.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, киев, нато, f-16