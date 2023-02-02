Рейтинг@Mail.ru
США могут разрешить союзникам передать Киеву F-16 - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230202/istrebiteli-1849162533.html
США могут разрешить союзникам передать Киеву F-16
США могут разрешить союзникам передать Киеву F-16 - РИА Новости, 02.02.2023
США могут разрешить союзникам передать Киеву F-16
США могут разрешить другим странам передать Украине истребители F-16, однако сами вряд ли будут это делать, пишет газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:50
2023-02-02T10:50
украина
сша
россия
эммануэль макрон
джо байден
пентагон
нато
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebe02ec707f44cad657048db05f7f2fd.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. США могут разрешить другим странам передать Украине истребители F-16, однако сами вряд ли будут это делать, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. "Хотя маловероятно, что США отправят свои собственные истребители, на которые есть большой спрос для выполнения миссий национальной безопасности по всему миру, официальные лица могут рассмотреть возможность позволить другим странам передать свои F-16", - пишет газета. Как отмечается, США должны давать разрешение на любые поставки F-16 из-за экспортных ограничений. "Есть другие страны, которые говорят об этом. Так что, когда они выдвинут предложения о том, как им это сделать, я думаю, у нас будут разговоры по этому поводу", - заявил неназванный представитель Пентагона. Он добавил, что на высоком уровне обсуждения вопроса о передаче Киеву истребителей F-16 пока не велись. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230202/oruzhie-1849156123.html
https://ria.ru/20230201/ukraina-1849038755.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441438_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_24740da7b07aaf6e82bc6e329d96e438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, эммануэль макрон, джо байден, пентагон, нато, сергей лавров, f-16, в мире
Украина, США, Россия, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Пентагон, НАТО, Сергей Лавров, F-16, В мире
10:50 02.02.2023
 
США могут разрешить союзникам передать Киеву F-16

Politico: США могут разрешить передать Киеву F-16, но сами вряд ли будут это делать

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. США могут разрешить другим странам передать Украине истребители F-16, однако сами вряд ли будут это делать, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
"Хотя маловероятно, что США отправят свои собственные истребители, на которые есть большой спрос для выполнения миссий национальной безопасности по всему миру, официальные лица могут рассмотреть возможность позволить другим странам передать свои F-16", - пишет газета.
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 10:35
Запад сосредоточен на передаче Киеву оружия для обороны, сообщили СМИ
Как отмечается, США должны давать разрешение на любые поставки F-16 из-за экспортных ограничений.
"Есть другие страны, которые говорят об этом. Так что, когда они выдвинут предложения о том, как им это сделать, я думаю, у нас будут разговоры по этому поводу", - заявил неназванный представитель Пентагона.
Он добавил, что на высоком уровне обсуждения вопроса о передаче Киеву истребителей F-16 пока не велись.
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 17:33Специальная военная операция на Украине
Медведев назвал напрасными призывы Джонсона передать Украине истребители
 
УкраинаСШАРоссияЭммануэль МакронДжо БайденПентагонНАТОСергей ЛавровF-16В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала