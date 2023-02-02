США могут разрешить союзникам передать Киеву F-16
Politico: США могут разрешить передать Киеву F-16, но сами вряд ли будут это делать
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. США могут разрешить другим странам передать Украине истребители F-16, однако сами вряд ли будут это делать, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
"Хотя маловероятно, что США отправят свои собственные истребители, на которые есть большой спрос для выполнения миссий национальной безопасности по всему миру, официальные лица могут рассмотреть возможность позволить другим странам передать свои F-16", - пишет газета.
Как отмечается, США должны давать разрешение на любые поставки F-16 из-за экспортных ограничений.
"Есть другие страны, которые говорят об этом. Так что, когда они выдвинут предложения о том, как им это сделать, я думаю, у нас будут разговоры по этому поводу", - заявил неназванный представитель Пентагона.
Он добавил, что на высоком уровне обсуждения вопроса о передаче Киеву истребителей F-16 пока не велись.
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.