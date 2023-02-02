https://ria.ru/20230202/isfakhan-1849141508.html

Иран обвинил Израиль в атаке на объект Минобороны в Исфахане

Иран обвинил Израиль в атаке на объект Минобороны в Исфахане - РИА Новости, 02.02.2023

Иран обвинил Израиль в атаке на объект Минобороны в Исфахане

Израиль несет ответственность за атаку на объект Минобороны Ирана в Исфахане, заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Саид Иравани, его... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T09:40

2023-02-02T09:40

2023-02-02T10:33

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Израиль несет ответственность за атаку на объект Минобороны Ирана в Исфахане, заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Саид Иравани, его слова приводит агентство ISNA.По его словам, Тегеран пришел к выводу о причастности Тель-Авива к атаке после первоначального расследования."На основе международного права и Устава ООН Исламская Республика Иран оставляет за собой свое легитимное и неотъемлемое право на защиту своей национальной безопасности и решительный ответ на любую угрозу или неправомерное действие Израиля там и тогда, когда посчитает нужным", — отметил дипломат.В ночь на воскресенье, 29 января, в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв на военном объекте. Как заявили в Минобороны республики, это была неудачная попытка атаки с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой.ПВО сбила один из дронов, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к инциденту. По информации Сил безопасности Ирана, производителя дронов удалось установить, но название компании пока не приводится.

https://ria.ru/20230201/iran-1848844223.html

https://ria.ru/20230130/ataka-1848478235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иран, израиль, оон, исфахан