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Иран обвинил Израиль в атаке на объект Минобороны в Исфахане - РИА Новости, 02.02.2023
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Иран обвинил Израиль в атаке на объект Минобороны в Исфахане
Иран обвинил Израиль в атаке на объект Минобороны в Исфахане - РИА Новости, 02.02.2023
Иран обвинил Израиль в атаке на объект Минобороны в Исфахане
Израиль несет ответственность за атаку на объект Минобороны Ирана в Исфахане, заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Саид Иравани, его... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T09:40
2023-02-02T10:33
в мире
иран
израиль
оон
исфахан
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Израиль несет ответственность за атаку на объект Минобороны Ирана в Исфахане, заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Саид Иравани, его слова приводит агентство ISNA.По его словам, Тегеран пришел к выводу о причастности Тель-Авива к атаке после первоначального расследования."На основе международного права и Устава ООН Исламская Республика Иран оставляет за собой свое легитимное и неотъемлемое право на защиту своей национальной безопасности и решительный ответ на любую угрозу или неправомерное действие Израиля там и тогда, когда посчитает нужным", — отметил дипломат.В ночь на воскресенье, 29 января, в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв на военном объекте. Как заявили в Минобороны республики, это была неудачная попытка атаки с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой.ПВО сбила один из дронов, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к инциденту. По информации Сил безопасности Ирана, производителя дронов удалось установить, но название компании пока не приводится.
https://ria.ru/20230201/iran-1848844223.html
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в мире, иран, израиль, оон, исфахан
В мире, Иран, Израиль, ООН, Исфахан
09:40 02.02.2023 (обновлено: 10:33 02.02.2023)
 
Иран обвинил Израиль в атаке на объект Минобороны в Исфахане

Постпред Ирана при ООН Иравани обвинил Израиль в атаке на объект Минобороны в Исфахане

© Pixabay / mostafa_meraji Провинция Исфахан, Иран
Провинция Исфахан, Иран - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Pixabay / mostafa_meraji
Провинция Исфахан, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Израиль несет ответственность за атаку на объект Минобороны Ирана в Исфахане, заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Саид Иравани, его слова приводит агентство ISNA.

"Действие этого режима (Израиля. — Прим. ред.) нарушает международные законы и (потому. — Прим. ред.) осуждается", — написал Иравани в письме на имя председателя Совета Безопасности ООН.

По его словам, Тегеран пришел к выводу о причастности Тель-Авива к атаке после первоначального расследования.
"На основе международного права и Устава ООН Исламская Республика Иран оставляет за собой свое легитимное и неотъемлемое право на защиту своей национальной безопасности и решительный ответ на любую угрозу или неправомерное действие Израиля там и тогда, когда посчитает нужным", — отметил дипломат.
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В ночь на воскресенье, 29 января, в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв на военном объекте. Как заявили в Минобороны республики, это была неудачная попытка атаки с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой.
ПВО сбила один из дронов, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к инциденту. По информации Сил безопасности Ирана, производителя дронов удалось установить, но название компании пока не приводится.
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