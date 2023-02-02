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Шести регионам России грозит риск подтопления объектов инфраструктуры
Шести регионам России грозит риск подтопления объектов инфраструктуры - РИА Новости, 02.02.2023
Шести регионам России грозит риск подтопления объектов инфраструктуры
Риски подтопления объектов инфраструктуры прогнозируются на этой неделе в шести регионах Центрального и Дальневосточного федеральных округов, предупреждает... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T06:25
2023-02-02T06:25
2023-02-02T06:25
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смоленская область
елизово
внии гочс
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Риски подтопления объектов инфраструктуры прогнозируются на этой неделе в шести регионах Центрального и Дальневосточного федеральных округов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Ученые института отмечают, что в результате оттепелей выход воды на пойму с подтоплением объектов инфраструктуры наблюдался на реках Брянской, Воронежской, Курской и Смоленской областей. Уровни воды выше неблагоприятной отметки после зажоров льда регистрировались на реке Авача у города Елизово на Камчатке, а также на Оке возле Алексина Тульской области. "Риски подтоплений объектов инфраструктуры в этих субъектах сохраняются", - отмечается в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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россия, смоленская область, елизово, внии гочс, происшествия
Россия, Смоленская область, Елизово, ВНИИ ГОЧС, Происшествия
Шести регионам России грозит риск подтопления объектов инфраструктуры
ВНИИ ГОЧС: риски подтопления объектов инфраструктуры грозят шести регионам России