https://ria.ru/20230202/infrastruktura-1849125211.html

Шести регионам России грозит риск подтопления объектов инфраструктуры

Шести регионам России грозит риск подтопления объектов инфраструктуры - РИА Новости, 02.02.2023

Шести регионам России грозит риск подтопления объектов инфраструктуры

Риски подтопления объектов инфраструктуры прогнозируются на этой неделе в шести регионах Центрального и Дальневосточного федеральных округов, предупреждает... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T06:25

2023-02-02T06:25

2023-02-02T06:25

россия

смоленская область

елизово

внии гочс

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Риски подтопления объектов инфраструктуры прогнозируются на этой неделе в шести регионах Центрального и Дальневосточного федеральных округов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Ученые института отмечают, что в результате оттепелей выход воды на пойму с подтоплением объектов инфраструктуры наблюдался на реках Брянской, Воронежской, Курской и Смоленской областей. Уровни воды выше неблагоприятной отметки после зажоров льда регистрировались на реке Авача у города Елизово на Камчатке, а также на Оке возле Алексина Тульской области. "Риски подтоплений объектов инфраструктуры в этих субъектах сохраняются", - отмечается в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20230202/pozhar-1849124470.html

россия

смоленская область

елизово

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россия, смоленская область, елизово, внии гочс, происшествия