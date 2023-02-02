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Россия и Экваториальная Гвинея обсудили сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 02.02.2023
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Россия и Экваториальная Гвинея обсудили сотрудничество в энергетике
Россия и Экваториальная Гвинея обсудили сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 02.02.2023
Россия и Экваториальная Гвинея обсудили сотрудничество в энергетике
Россия и Экваториальная Гвинея обсуждают возможность участия российских компаний в проекте центральноафриканской газотранспортной системы, сообщил замглавы... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:13
2023-02-02T18:43
экономика
россия
экваториальная гвинея
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия и Экваториальная Гвинея обсуждают возможность участия российских компаний в проекте центральноафриканской газотранспортной системы, сообщил замглавы Минэнерго РФ Сергей Мочальников.Мочальников и посол Экваториальной Гвинеи в России Лусиано Нкого Ндонг Айекабой в ходе рабочей встречи обсудили сотрудничество двух стран в сфере энергетики. Замминистра отметил, что оно развивается в дружественном ключе."Наши энергокомпании заинтересованы в выстраивании взаимовыгодных партнёрских отношений и готовы к поиску и совместной реализации перспективных проектов. В частности, сейчас мы обсуждаем возможность участия российских компаний в проекте центральноафриканской газотранспортной системы", – цитирует пресс-служба Минэнерго слова замминистра.Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены ключевые вопросы взаимодействия России и Экваториальной Гвинеи по линии Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), а также в рамках ОПЕК+. Также обсуждалась возможность включения экватогвинейской стороны в работу Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) по созданию стандартов и системы оценки соответствия нефтегазового оборудования.
https://ria.ru/20230202/rossiya-1849325945.html
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экономика, россия, экваториальная гвинея, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Экваториальная Гвинея, Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
18:13 02.02.2023 (обновлено: 18:43 02.02.2023)
 
Россия и Экваториальная Гвинея обсудили сотрудничество в энергетике

Минэнерго и Экваториальная Гвинея обсуждают участие России в африканской ГТС

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия и Экваториальная Гвинея обсуждают возможность участия российских компаний в проекте центральноафриканской газотранспортной системы, сообщил замглавы Минэнерго РФ Сергей Мочальников.
Мочальников и посол Экваториальной Гвинеи в России Лусиано Нкого Ндонг Айекабой в ходе рабочей встречи обсудили сотрудничество двух стран в сфере энергетики. Замминистра отметил, что оно развивается в дружественном ключе.
"Наши энергокомпании заинтересованы в выстраивании взаимовыгодных партнёрских отношений и готовы к поиску и совместной реализации перспективных проектов. В частности, сейчас мы обсуждаем возможность участия российских компаний в проекте центральноафриканской газотранспортной системы", – цитирует пресс-служба Минэнерго слова замминистра.
Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены ключевые вопросы взаимодействия России и Экваториальной Гвинеи по линии Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), а также в рамках ОПЕК+. Также обсуждалась возможность включения экватогвинейской стороны в работу Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) по созданию стандартов и системы оценки соответствия нефтегазового оборудования.
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ЭкономикаРоссияЭкваториальная ГвинеяСергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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