https://ria.ru/20230202/gosdolg-1849379707.html

Конгресс США отказался повышать госдолг без реформы госрасходов

Конгресс США отказался повышать госдолг без реформы госрасходов - РИА Новости, 02.02.2023

Конгресс США отказался повышать госдолг без реформы госрасходов

Палата представителей конгресса США не пойдет на повышение госдолга без реформы государственных расходов, заявил спикер палаты Кевин Маккарти во время... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T20:56

2023-02-02T20:56

2023-02-02T22:55

конгресс сша

кевин маккарти

сша

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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Палата представителей конгресса США не пойдет на повышение госдолга без реформы государственных расходов, заявил спикер палаты Кевин Маккарти во время выступления перед журналистами.Маккарти подчеркнул, что повышение госдолга должно сопровождаться "изменением поведения" в отношении бюджетных трат.В свою очередь, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президент США Джо Байден отказывается вести переговоры по этому вопросу. Он настаивает на том, что конгресс должен утвердить повышение госдолга без каких-либо условий. При этом глава государства готов обсуждать с законодателями сокращение бюджетного дефицита, уточнила Жан-Пьер.США в прошлом месяце исчерпали лимиты заимствований и приступили к реализации "экстраординарных мер" во избежание дефолта, который, по оценкам Министерства финансов, возможен в начале июня.

https://ria.ru/20230131/bayden-1848812771.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

конгресс сша, кевин маккарти, сша, в мире