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Конгресс США отказался повышать госдолг без реформы госрасходов - РИА Новости, 02.02.2023
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Конгресс США отказался повышать госдолг без реформы госрасходов
Конгресс США отказался повышать госдолг без реформы госрасходов - РИА Новости, 02.02.2023
Конгресс США отказался повышать госдолг без реформы госрасходов
Палата представителей конгресса США не пойдет на повышение госдолга без реформы государственных расходов, заявил спикер палаты Кевин Маккарти во время... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T20:56
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конгресс сша
кевин маккарти
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Палата представителей конгресса США не пойдет на повышение госдолга без реформы государственных расходов, заявил спикер палаты Кевин Маккарти во время выступления перед журналистами.Маккарти подчеркнул, что повышение госдолга должно сопровождаться "изменением поведения" в отношении бюджетных трат.В свою очередь, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президент США Джо Байден отказывается вести переговоры по этому вопросу. Он настаивает на том, что конгресс должен утвердить повышение госдолга без каких-либо условий. При этом глава государства готов обсуждать с законодателями сокращение бюджетного дефицита, уточнила Жан-Пьер.США в прошлом месяце исчерпали лимиты заимствований и приступили к реализации "экстраординарных мер" во избежание дефолта, который, по оценкам Министерства финансов, возможен в начале июня.
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конгресс сша, кевин маккарти, сша, в мире
Конгресс США, Кевин Маккарти, США, В мире
20:56 02.02.2023 (обновлено: 22:55 02.02.2023)
 
Конгресс США отказался повышать госдолг без реформы госрасходов

Спикер Маккарти: конгресс США не пойдет на повышение госдолга без реформы госрасходов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Палата представителей конгресса США не пойдет на повышение госдолга без реформы государственных расходов, заявил спикер палаты Кевин Маккарти во время выступления перед журналистами.

"Буду очень четок — мы не пропустим чистого (повышения. — Прим. ред.) госдолга без реформы расходов. В конечном счете будет реформа расходов", — сказал он.

Маккарти подчеркнул, что повышение госдолга должно сопровождаться "изменением поведения" в отношении бюджетных трат.
В свою очередь, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президент США Джо Байден отказывается вести переговоры по этому вопросу. Он настаивает на том, что конгресс должен утвердить повышение госдолга без каких-либо условий. При этом глава государства готов обсуждать с законодателями сокращение бюджетного дефицита, уточнила Жан-Пьер.
США в прошлом месяце исчерпали лимиты заимствований и приступили к реализации "экстраординарных мер" во избежание дефолта, который, по оценкам Министерства финансов, возможен в начале июня.
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