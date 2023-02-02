20:56 02.02.2023 (обновлено: 22:55 02.02.2023)
Конгресс США отказался повышать госдолг без реформы госрасходов
Спикер Маккарти: конгресс США не пойдет на повышение госдолга без реформы госрасходов
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Палата представителей конгресса США не пойдет на повышение госдолга без реформы государственных расходов, заявил спикер палаты Кевин Маккарти во время выступления перед журналистами.
"Буду очень четок — мы не пропустим чистого (повышения. — Прим. ред.) госдолга без реформы расходов. В конечном счете будет реформа расходов", — сказал он.
Маккарти подчеркнул, что повышение госдолга должно сопровождаться "изменением поведения" в отношении бюджетных трат.
В свою очередь, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президент США Джо Байден отказывается вести переговоры по этому вопросу. Он настаивает на том, что конгресс должен утвердить повышение госдолга без каких-либо условий. При этом глава государства готов обсуждать с законодателями сокращение бюджетного дефицита, уточнила Жан-Пьер.
США в прошлом месяце исчерпали лимиты заимствований и приступили к реализации "экстраординарных мер" во избежание дефолта, который, по оценкам Министерства финансов, возможен в начале июня.