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Биография Михаила Гнесина

Биография Михаила Гнесина - РИА Новости, 02.02.2023

Биография Михаила Гнесина

Композитор, педагог, музыкально-общественный деятель Михаил Фабианович Гнесин родился 2 февраля (21 января по старому стилю) 1883 года в Ростове-на-Дону в семье РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T04:22

2023-02-02T04:22

2023-02-02T04:22

справки

михаил гнесин

ростов-на-дону

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Композитор, педагог, музыкально-общественный деятель Михаил Фабианович Гнесин родился 2 февраля (21 января по старому стилю) 1883 года в Ростове-на-Дону в семье казенного раввина.С детства его окружала музыка – пять старших сестер играли и получили профессиональное образование в Москве, мать была певицей-любительницей. В раннем детстве Гнесин овладел игрой на скрипке. Музыку начал сочинять в семь лет. Первым музыкальным педагогом был Оскар Фритче.В 1899 году Гнесин окончил Ростовское реальное училище.В 1901-1909 годах учился в Петербургской консерватории по классу композиции, до 1908 года – в классе Николая Римского-Корсакова, затем у Анатолия Лядова. В 1905 году за участие в студенческих волнениях был исключен из консерватории (год спустя был восстановлен). Общение с Римским-Корсаковым определило основополагающие принципы всего дальнейшего творчества молодого композитора. До конца жизни Римский-Корсаков оставался главным идеалом для Гнесина, всегда приверженного сохранению и продолжению традиций своего учителя.В 1908-1909 и 1912-1914 годах Гнесин занимался в Студии Всеволода Мейерхольда "музыкальным чтением в драме", вместе с режиссером создавал музыкальные композиции. В этот период вел большую музыкально-просветительскую и педагогическую работу, руководил музыкальными рабочими кружками в Петербурге.В 1911-1912 годах работал в Музыкальном училище Императорского русского музыкального общества (ИРМО) Екатеринодара (ныне Краснодар), руководил рабочими кружками, организовывал музыкальные мероприятия.В 1912-1921 годах Гнесин преподавал в Музыкальном училище ИРМО Ростова-на-Дону, организовал в городе общество "Музыкальная библиотека им. H.A. Римского-Корсакова", проводил фестивали "Музыкальные празднества в честь Римского-Корсакова", открыл три музыкальных школы (одна из которых носит его имя). В 1920-1921 годах был заведующим музыкальной секцией Донского отдела народного образования, директором народной консерватории в Ростове-на-Дону, а также профессором Донского археологического института.В 1913 году посетил Грецию, в 1914 и 1921 годах – Палестину и Египет, где проводил фольклорные изыскания. В 1921-1923 годах находился, в основном, в Берлине.В 1923 году Михаил Гнесин приехал в Москву, став педагогом и заведующим творческим отделом Музыкального техникума им. Гнесиных.В 1925-1936 годах был профессором кафедры композиции Московской консерватории, декан педагогического факультета.С 1927 года – один из руководителей Общества еврейской музыки.Сотрудничал с Объединением революционных композиторов и музыкальных деятелей (ОРКиМД). В 1936-1944 годах был профессором Ленинградской консерватории (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского Корсакова).В 1941-1942 годах Гнесин находился в эвакуации в Йошкар-Оле (Марий Эл), работая заведующим музыкальной частью драматического театра, с 1942 года был в Ташкенте (с Ленинградской консерваторией).В 1944 году вернулся в Москву, заняв должность заведующего кафедрой композиции открытого в том же году Музыкально-педагогического института им. Гнесиных.В 1951 году связи с политической кампанией по борьбе с формализмом и космополитизмом был вынужден уйти из института.Как композитор Михаил Гнесин известен, прежде всего, созданием оригинальных вокальных сочинений на слова поэтов-символистов – Константина Бальмонта, Вячеслава Иванова, Александра Блока, Федора Сологуба. Среди симфонических сочинений наиболее значительна поэма "Из Шелли" и "Симфонический монумент", написанный к 10-летию Октябрьской революции. В 1920-х годах главным объектом интересов Гнесина стала еврейская тема – "Страницы из Песни Песней" (1919), опера "Юность Авраама" (1923), "Пляски галилейских рабочих для оркестра" (1923), вокальный цикл "Повесть о рыжем Мотэле" (1929). Гнесин – автор музыки к спектаклю "Ревизор" в постановке Мейерхольда (1926).В сочинениях 1930-1940-х годов представлены фольклорные материалы разных регионов СССР. Среди инструментальных сочинений Гнесина наиболее известны Фортепианное трио, Соната-фантазия (фортепианный квартет), Соната-баллада для фортепиано и виолончели, реквием для фортепианного квинтета.После выхода на пенсию, активно участвовал в работе Союза советских композиторов (с 1957 года – Союз композиторов СССР, член Правления), был председателем Музыкальной секции Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. Выступал в Москве, Казани, Саратове, Горьком (ныне Нижний Новгород), Ташкенте с публичными лекциями и докладами по вопросам музыкальной жизни страны, истории и теории музыки.Михаил Гнесин – автор книги "Начальный курс практической композиции" (1941), в которой изложена его методика обучения композиторов, а также ряда научных статей. Им также была написана книга "Мысли и воспоминания о Н.А. Римском-Корсакове" (1956).Среди учеников Гнесина – композиторы Альберт Леман, Георгий Мушель, Аро Степанян, Арам Хачатурян, Тихон Хренников, Соломон Юдаков и др. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1927), Лауреат Государственной премии СССР (1946). Был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1945).Три старших сестры композитора основали в Москве частное музыкальное училище, ставшее в дальнейшем Российской академией музыки имени Гнесиных. Михаил Гнесин скончался 5 мая 1957 года в Москве.В 2015 году в Ростове-на-Дону по инициативе преподавателя ростовской музыкальной школы им. Михаила Гнесина Людмилы Рыбальченко в Ленинском районе города на доме, где жил композитор, была установлена мемориальная доска. Вторая мемориальная доска была установлена на доме, где жила известная семья композиторов Гнесиных.Имя Михаила Гнесина также носит один из переулков в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, михаил гнесин, ростов-на-дону