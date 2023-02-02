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Politico: Шольц боится, что НАТО не защитит Германию от России - РИА Новости, 02.02.2023
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Politico: Шольц боится, что НАТО не защитит Германию от России
Politico: Шольц боится, что НАТО не защитит Германию от России - РИА Новости, 02.02.2023
Politico: Шольц боится, что НАТО не защитит Германию от России
Канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать передачу Киеву истребителей, опасаясь ответа Кремля, пишет издание Politico. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:24
2023-02-02T17:35
в мире
украина
германия
россия
олаф шольц
нато
m1 abrams
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать передачу Киеву истребителей, опасаясь ответа Кремля, пишет издание Politico.Именно из-за этого канцлер потребовал от Штатов поставки Киеву танков M1 Abrams как условие для передачи Украине немецких боевых машин Leopard.В вопросе с поставками постсоветской республике истребителей немецкий канцлер также первым стал тормозить процесс, отметило Politico. Берлин призвал не торопиться с передачей самолетов, повторяя предупреждения об опасности эскалации и настаивая на том, чтобы НАТО не становилась стороной конфликта.По мнению авторов статьи, опасения канцлера объясняются тем, что статья пять договора НАТО, хотя и призывает членов альянса оказывать друг другу помощь при нападении на страну-участницу, но не требует от союзников отвечать военной силой.В январе правительство Германии после мощного давления со стороны союзников по НАТО сообщило, что передаст Украине танки Leopard 2 и снимет ограничения на их поставки другими странами. В свою очередь, США анонсировали отправку на Украину танков Abrams. При этом в Белом доме уточнили, что поставка займет "много месяцев".Как сообщали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. В свою очередь, президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос, передадут ли самолеты Киеву.Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге, заявил, что Германия не будет поставлять Украине истребители и отправлять туда солдат "ни сейчас, ни в будущем".Россия в минувшем году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20230202/sholts-1849163839.html
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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, нато, m1 abrams, дмитрий песков, джо байден, сергей лавров, сша, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, НАТО, M1 Abrams, Дмитрий Песков, Джо Байден, Сергей Лавров, США, Вооруженные силы Украины, F-16
16:24 02.02.2023 (обновлено: 17:35 02.02.2023)
 
Politico: Шольц боится, что НАТО не защитит Германию от России

Politico: канцлер Шольц боится, что НАТО не защитит Германию от России

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать передачу Киеву истребителей, опасаясь ответа Кремля, пишет издание Politico.

"Шольц боится не столько эскалации конфликта, сколько того, что НАТО и, в частности, США не вмешается, если Россия предпримет ответные меры против Германии", — цитирует издание одного из советников немецкого правительства.

Именно из-за этого канцлер потребовал от Штатов поставки Киеву танков M1 Abrams как условие для передачи Украине немецких боевых машин Leopard.
В вопросе с поставками постсоветской республике истребителей немецкий канцлер также первым стал тормозить процесс, отметило Politico. Берлин призвал не торопиться с передачей самолетов, повторяя предупреждения об опасности эскалации и настаивая на том, чтобы НАТО не становилась стороной конфликта.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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По мнению авторов статьи, опасения канцлера объясняются тем, что статья пять договора НАТО, хотя и призывает членов альянса оказывать друг другу помощь при нападении на страну-участницу, но не требует от союзников отвечать военной силой.
В январе правительство Германии после мощного давления со стороны союзников по НАТО сообщило, что передаст Украине танки Leopard 2 и снимет ограничения на их поставки другими странами. В свою очередь, США анонсировали отправку на Украину танков Abrams. При этом в Белом доме уточнили, что поставка займет "много месяцев".
Как сообщали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. В свою очередь, президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос, передадут ли самолеты Киеву.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге, заявил, что Германия не будет поставлять Украине истребители и отправлять туда солдат "ни сейчас, ни в будущем".
Россия в минувшем году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Украины, станут законной целью для России.
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В миреУкраинаГерманияРоссияОлаф ШольцНАТОM1 AbramsДмитрий ПесковДжо БайденСергей ЛавровСШАВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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