https://ria.ru/20230202/germaniya-1849294298.html

Politico: Шольц боится, что НАТО не защитит Германию от России

Politico: Шольц боится, что НАТО не защитит Германию от России - РИА Новости, 02.02.2023

Politico: Шольц боится, что НАТО не защитит Германию от России

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать передачу Киеву истребителей, опасаясь ответа Кремля, пишет издание Politico. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:24

2023-02-02T16:24

2023-02-02T17:35

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать передачу Киеву истребителей, опасаясь ответа Кремля, пишет издание Politico.Именно из-за этого канцлер потребовал от Штатов поставки Киеву танков M1 Abrams как условие для передачи Украине немецких боевых машин Leopard.В вопросе с поставками постсоветской республике истребителей немецкий канцлер также первым стал тормозить процесс, отметило Politico. Берлин призвал не торопиться с передачей самолетов, повторяя предупреждения об опасности эскалации и настаивая на том, чтобы НАТО не становилась стороной конфликта.По мнению авторов статьи, опасения канцлера объясняются тем, что статья пять договора НАТО, хотя и призывает членов альянса оказывать друг другу помощь при нападении на страну-участницу, но не требует от союзников отвечать военной силой.В январе правительство Германии после мощного давления со стороны союзников по НАТО сообщило, что передаст Украине танки Leopard 2 и снимет ограничения на их поставки другими странами. В свою очередь, США анонсировали отправку на Украину танков Abrams. При этом в Белом доме уточнили, что поставка займет "много месяцев".Как сообщали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. В свою очередь, президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос, передадут ли самолеты Киеву.Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге, заявил, что Германия не будет поставлять Украине истребители и отправлять туда солдат "ни сейчас, ни в будущем".Россия в минувшем году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230202/sholts-1849163839.html

https://ria.ru/20230201/leopard2-1849083814.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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