16:24 02.02.2023 (обновлено: 17:35 02.02.2023)
Politico: Шольц боится, что НАТО не защитит Германию от России
Politico: канцлер Шольц боится, что НАТО не защитит Германию от России
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать передачу Киеву истребителей, опасаясь ответа Кремля, пишет издание Politico.
"Шольц боится не столько эскалации конфликта, сколько того, что НАТО и, в частности, США не вмешается, если Россия предпримет ответные меры против Германии", — цитирует издание одного из советников немецкого правительства.
Именно из-за этого канцлер потребовал от Штатов поставки Киеву танков M1 Abrams как условие для передачи Украине немецких боевых машин Leopard.
В вопросе с поставками постсоветской республике истребителей немецкий канцлер также первым стал тормозить процесс, отметило Politico. Берлин призвал не торопиться с передачей самолетов, повторяя предупреждения об опасности эскалации и настаивая на том, чтобы НАТО не становилась стороной конфликта.
По мнению авторов статьи, опасения канцлера объясняются тем, что статья пять договора НАТО, хотя и призывает членов альянса оказывать друг другу помощь при нападении на страну-участницу, но не требует от союзников отвечать военной силой.
В январе правительство Германии после мощного давления со стороны союзников по НАТО сообщило, что передаст Украине танки Leopard 2 и снимет ограничения на их поставки другими странами. В свою очередь, США анонсировали отправку на Украину танков Abrams. При этом в Белом доме уточнили, что поставка займет "много месяцев".
Как сообщали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. В свою очередь, президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос, передадут ли самолеты Киеву.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге, заявил, что Германия не будет поставлять Украине истребители и отправлять туда солдат "ни сейчас, ни в будущем".
Россия в минувшем году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Украины, станут законной целью для России.
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